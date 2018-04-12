Украинского участника Евровидения-2018 искусала собака

Фото instagram.com/melovin_stories
КИЕВ, 12 апр - РИА Новости Украина. Украинский певец Константин Бочаров, выступающий под именем Melovin, был искусан собакой во время празднования своего дня рождения 11 апреля.
Напомним, Melovin был стал победителем национального отбора и будет представлять Украину на музыкальном конкурсе Евровидение-2018, который пройдет в Португалии. Украинец будет выступать последним во втором полуфинале конкурса.
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Однако за месяц до важнейшего выступления Melovin покусала собака, фото травмы он опубликовал в Instagram.
"Как закончился мой день рождения? Нападением собаки", - подписано видео Melovin.