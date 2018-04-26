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    На голову китаянке с неба упала собака

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    Женщина, травмированная при падении собаки на голову, находится в тяжелейшем состоянии - пострадавшая подключена к аппарату искусственного дыхания. Собака выжила после падения.
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    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Жительница деревни Яган в пригороде южного китайского города Гуанчжоу потеряла сознание и получила серьезную травму шеи после падения собаки ей на голову, женщина находится в реанимационном отделении местной больницы, она подключена к дыхательному аппарату.

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    Инцидент произошел около 10 дней назад, однако запись с камеры наблюдения, на которой видно, как довольно крупная светлая собака падает на одну из двух входящих в здание женщин, появилась в китайских соцсетях только сейчас и вызвало бурное обсуждение.

    На видео можно рассмотреть, как две женщины, у одной из них на руках был ребенок, входят в двухэтажное серое здание. Как удалось выяснить местным СМИ, это здание больницы, куда женщины шли за лекарством для ребенка, у которого была высокая температура. Собака упала на женщину без ребенка.

    Местная полиция начала расследование, однако до сих пор не удалось выяснить, была это бродячая собака или же чей-то питомец. Если собака была бродячей, то пострадавшая сама должна будет оплатить свое лечение, если же отыщутся хозяева собаки, то им придется выплатить существенную компенсацию.

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    Ранее в Великобритании известная выставка собак Crufts в Бирмингеме закончилась хаосом: во время церемонии награждения, которую показывали в прямом эфире, на арену выбежали активисты PETA с плакатами "Crufts: собачья евгеника".

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