На голову китаянке с неба упала собака

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КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Жительница деревни Яган в пригороде южного китайского города Гуанчжоу потеряла сознание и получила серьезную травму шеи после падения собаки ей на голову, женщина находится в реанимационном отделении местной больницы, она подключена к дыхательному аппарату.

Инцидент произошел около 10 дней назад, однако запись с камеры наблюдения, на которой видно, как довольно крупная светлая собака падает на одну из двух входящих в здание женщин, появилась в китайских соцсетях только сейчас и вызвало бурное обсуждение.

На видео можно рассмотреть, как две женщины, у одной из них на руках был ребенок, входят в двухэтажное серое здание. Как удалось выяснить местным СМИ, это здание больницы, куда женщины шли за лекарством для ребенка, у которого была высокая температура. Собака упала на женщину без ребенка.

Местная полиция начала расследование, однако до сих пор не удалось выяснить, была это бродячая собака или же чей-то питомец. Если собака была бродячей, то пострадавшая сама должна будет оплатить свое лечение, если же отыщутся хозяева собаки, то им придется выплатить существенную компенсацию.

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Ранее в Великобритании известная выставка собак Crufts в Бирмингеме закончилась хаосом: во время церемонии награждения, которую показывали в прямом эфире, на арену выбежали активисты PETA с плакатами "Crufts: собачья евгеника".