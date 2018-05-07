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    Киев

    В метро Киева внезапно умер полицейский

    (обновлено: )66110
    По сообщению очевидца, умерший сержант управления полиции в метрополитене не был при исполнении обязанностей и был одет в джинсы и светлую футболку. Констатирована естественная смерть молодого человека.
    Ситуация в киевском метрополитене 9 декабря 2016 года
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. В Киеве утром в понедельник на станции метро умер сотрудник полиции, сообщает собкорр радио "Голос столицы" с места происшествия.

    Очевидцы выложили кадры ДТП с пьяным полицейским. Видео
    Информатор/Youtube
    Очевидцы выложили кадры ДТП с "пьяным полицейским" возле Киева

    Полицейский скончался у входа на станции метро "Черниговская": его тело обнаружено со стороны улицы Попудренко.

    "По состоянию на 9:30 на месте находилось около 40 правоохранителей и несколько полицейских автомобилей. Умершим оказался сержант управления полиции в метрополитене 1986 года рождения. Известно, что он был не при исполнении обязанностей и был одет в джинсы и светлую футболку", — говорится в сообщении.

    Следов колото-резанных ран или огнестрельных ранений на теле умершего не обнаружено. В протоколе правоохранители констатировали естественную смерть своего сослуживца.

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    Ранее возле станции метро "Черниговская" посетитель придорожного кафе умер, закусывая салом. Уже известно, что мужчина подавился, после чего скончался.

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