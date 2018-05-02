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    В Херсонской области за неделю покончил с собой уже второй полицейский

    (обновлено: )21330
    Тело полицейского, который работал в Новотроицком районном отделе Национальной полиции, было обнаружено возле местной автостанции утром 2 мая. Проводится служебная проверка.
    Полиция Украины. Архивное фото
    Думская.net

    КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Утром в среду в Новотроицком районе Херсонской области был найден мертвым мужчина, сообщил Отдел коммуникации регионального управления полиции.

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    Рома Барабаш / kiev.informator.ua
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    Тело было обнаружено вблизи местной автостанции. При проверке личности покойного было установлено, что он — работник Новотроицкого районного отдела полиции. Оказалось, что полицейский покончил с собой.

    По факту самоубийства работника правоохранительных органов назначена служебная проверка.

    Напомним, на минувшей неделе в Херсонской области покончил с собой начальник Горностаевского райотдела полиции подполковник Руслан Бабич. Он перестал выходить с подчиненными на связь 28 апреля, а 29 апреля, когда он не приехал на сдачу дежурства, к нему домой направили оперативную группу. Там полицейского нашли мертвым.

    По главной версии следствия, Бабич совершил самоубийство, однако предсмертной записки не нашли. По факту смерти открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство" с пометкой "самоубийство".

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