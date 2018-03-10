Стала известность стоимость переименования станции метрополитена, проведенного Киевсовет в рамках декоммунизации. Киевскому метрополитену придется потратиться на замену названия станции, перепечатку схем метро.
Планируется построить участок с электродепо в Подольском районе (от станции "Сырец" до станции "Проспект Правды" с двумя станциями ("Мостицкая", "Проспект Правды") и участком вилочного ответвления в сторону станции "Виноградарь".
В метрополитене Киева сообщили, что подземка будет работать в новогоднюю на три часа дольше и попросили проверить ресурс карточек и подготовиться к оплате проезда заранее, чтобы не тратить время на очереди.
Киевское метро - самое большое бомбоубежище столицы Украины. Активисты управления гражданской защиты побывали на плановой проверке готовности гермозатвора на станции метро "Золотые Ворота". Как это происходит, смотрите на кадрах.
В эфире радиостанции Голос Столицы советник начальника коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Наталья Макогон сообщила, что средства на строительство новых станций метро не закладываются в его тарифах.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Стала известность стоимость переименования станции метрополитена, проведенного Киевсовет в рамках декоммунизации. Киевскому метрополитену придется потратиться на замену названия станции, перепечатку схем метро.