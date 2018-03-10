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    КП "Киевский метрополитен"

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 62
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    Станция метро Шулявская
    В Киеве не будут декоммунизировать лозунги СССР на станции метро "Шулявская"
    16:56 16.02.2018
    180Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Член постоянной комиссии Киевсовета по вопросам градостроения Александр Харченко отметил, что это просто слова и они сами по себе не имеют никакой ассоциации с тоталитаризмом.
    Станция киевского метрополитена Петровка
    Переименование метро "Петровка" в Киеве обойдется в 425 тысяч гривен
    09:57 09.02.2018
    305
    Стала известность стоимость переименования станции метрополитена, проведенного Киевсовет в рамках декоммунизации. Киевскому метрополитену придется потратиться на замену названия станции, перепечатку схем метро.
    Британский композитор Майкл Прайс
    Метрополитен Киева опубликовал фото обладателя "Эмми" в столичной подземке
    11:43 26.01.2018
    644
    Топ-композитор из Великобритании Майкл Прайс находится в Киеве в рамках учебных курсов для кинокомпозиторов. По столице Украины Майкл предпочитает передвигаться на метро.
    Виталий Кличко во время выездного совещания о перспективах строительства метро на Виноградарь
    Объявлен тендер на строительство станций киевского метро на Виноградарь
    02:16 23.01.2018
    174
    Планируется построить участок с электродепо в Подольском районе (от станции "Сырец" до станции "Проспект Правды" с двумя станциями ("Мостицкая", "Проспект Правды") и участком вилочного ответвления в сторону станции "Виноградарь".
    В новогоднюю ночь метрополитен Киева будет работать дольше
    16:11 28.12.2017
    38
    В метрополитене Киева сообщили, что подземка будет работать в новогоднюю на три часа дольше и попросили проверить ресурс карточек и подготовиться к оплате проезда заранее, чтобы не тратить время на очереди.
    Полиция Киева обнаружила труп у метро Дарница
    Полиция Киева обнаружила труп у метро "Дарница"
    16:49 18.12.2017
    448
    По информации полиции Киева, на теле умершей следов насильственной смерти на обнаружили, труп забрали на экспертизу. Начато уголовное производство по статье 115 ("умышленное убийство") УК Украины.
    Подорожание проезда в транспорте
    В киевском метро с 1 декабря изменились правила проезда
    11:19 01.12.2017
    342
    Изменения касаются 9 категорий граждан, которым Киевсовет предоставил такую льготу, в частности пенсионеров столицы, родителей многодетных семей и лиц с инвалидностью (III группы).
    Митинг у здания Верховной Рады Украины в Киеве
    Неизвестные сообщили о минировании палаточного городка в центре Киева
    18:32 09.11.2017
    175
    Полиция Киева проверяет одновременно три звонка о минировании: двух станций метрополитена и палаточного городка с центре столицы.
    Ситуация в киевском метро, 11 сентября 2017
    В час пик в Киеве "заминированы" две пересадочные станции метро
    17:59 09.11.2017
    2392
    По сообщению Киевского метрополитена, закрыты переходы между станциями "Крещатик" и "Майдан незалежности", а также между станциями "Дворец спорта" и "Льва Толстого".
    Станция метро Крещатик в Киеве
    Киевский метрополитен сообщил о причинах закрытия станции "Крещатик"
    23:56 27.10.2017
    213
    По данным пресс-службы КП" Киевский метрополитен" вечером в пятницу поступил анонимный телефонный звонок о минировании станции "Крещатик".
    Киевский метрополитен
    О строительстве метро на Троещину говорить слишком рано – КГГА
    06:58 20.10.2017
    99
    Переговоры о появлении новой ветки метрополитена в столице находятся на стадии предварительных договоренностей, заявила советник первого заместителя главы КГГА Алеся Чемерис.
    Превращение киевского метро в бомбоубежище. Видео
    Превращение киевского метро в бомбоубежище 
    15:39 27.09.2017
    657
    Киевское метро - самое большое бомбоубежище столицы Украины. Активисты управления гражданской защиты побывали на плановой проверке готовности гермозатвора на станции метро "Золотые Ворота". Как это происходит, смотрите на кадрах.
    Киевский метрополитен
    "Киевский метрополитен" заплатил $6 млн российской компании - депутат
    16:36 25.09.2017
    734
    Как сообщил внефракционный депутат Верховной Рады Юрий Левченко, исполнительная служба взыскала со счетов коммунального предприятия "Киевский метрополитен" 155 миллионов гривен.
    Виталий Кличко. Архивное фото
    Метро на Троещину: Кличко просчитался с размером инвестиций - эксперт
    05:17 26.08.2017
    392
    Эксперт в сфере транспорта и инфраструктуры Александр Кава в эфире "ГС" отметил, что в вопросах строительства метрополитена любые надежды на инвесторов — тщетны.
    Станция Киевского метрополитена Майдан Незалежности
    В Киеве из-за сообщения о минировании закрыты центральные станции метро
    15:27 02.07.2017
    251
    В пресс-службе метрополитена столицы сообщили, что из-за сообщения о минировании закрыты станции "Майдан Независимости" и "Льва Толстого".
    Киевский метрополитен
    Две новые станции метро обойдутся Киеву в 5 млрд грн
    01:59 23.06.2017
    331
    В эфире радиостанции Голос Столицы советник начальника коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Наталья Макогон сообщила, что средства на строительство новых станций метро не закладываются в его тарифах.
    Деньги и проездной на метро
    Власти Киева подготавливают граждан к повышению тарифов на проезд
    03:20 03.06.2017
    340
    По словам начальника КП "Киевский метрополитен" Виктора Брагинского, благодаря гибкой системе скидок цена разовой поездки в столичной подземке будет составлять 5 гривен.
    Киевский метрополитен
    В киевском метро изменится цвет жетонов
    14:18 24.05.2017
    162
    Как сообщил заместитель главы КГГА Николай Поворозник, жетоны сменят цвет после введения в действие нового тарифа в метрополитене столицы.
    В столице эвакуатор протаранил мост метро
    ДТП в Киеве: эвакуатор протаранил мост у метро "Левобережная" 
    13:51 16.05.2017
    288
    В результате ДТП, произошедшего в Киеве у метро "Левобережная" на только что отремонтированной к Евровидению развязке, повреждена опора моста, по которому курсируют поезда метрополитена.
    Метрополитен Киева
    Положение дел в КП "Киевский метрополитен" действительно тяжелое - КГГА
    01:53 26.04.2017
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    Высший хозяйственный суд Украины частично удовлетворил кассационную жалобу Киевского метрополитена на решение судов предыдущих инстанций по иску компании "Укррослизинг" к КП "Киевский метрополитен".
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
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    19:15 09.03.2018
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    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
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    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Станция киевского метрополитена Петровка
    Переименование метро "Петровка" в Киеве обойдется в 425 тысяч гривен
    09:57 09.02.2018
    305
    Стала известность стоимость переименования станции метрополитена, проведенного Киевсовет в рамках декоммунизации. Киевскому метрополитену придется потратиться на замену названия станции, перепечатку схем метро.
    Станция метро Шулявская
    В Киеве не будут декоммунизировать лозунги СССР на станции метро "Шулявская"
    16:56 16.02.2018
    180
    Член постоянной комиссии Киевсовета по вопросам градостроения Александр Харченко отметил, что это просто слова и они сами по себе не имеют никакой ассоциации с тоталитаризмом.
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