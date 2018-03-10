Несколько народных депутатов от ВО "Свобода" и "Национального корпуса" направили обращение в Совет национальной безопасности и обороны, Минюст и Минкульт, в котором требуют признать деятельность УПЦ "антигосударственной".
Участники акции протеста передали Петру Порошенко подготовленные депутатами предложения по законопроекту о создании антикоррупционных судов. Они считают, что президент "должен его зарегистрировать", а большинство в Раде - проголосовать.
Согласно информации нардепа Юрия Левченко, в Кривом Роге происходит не только массовый подвоз людей автобусами. Во время подвоза происходит еще и агитация. Левченко сообщает, что ему удалось зафиксировать три таких автобуса.
Низкие результаты "Народного фронта" на местных выборах повлекут за собой переформатирование парламентской коалиции, при этом объединение "УДАРа" и БПП является следствием прошлогодних договоренностей Петра Порошенко и Виталия Кличко.
Геннадий Корбан от партии "Укроп" и Юрий Левченко от партии "Свобода" заявили о намерении побороться за пост мэра Киева. О шансах Виталия Кличко удержаться на должности городского головы, рассказал политтехнолог Денис Богуш.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".