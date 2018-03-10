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    Юрий Левченко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 16
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    Потасовка и "коктейль Молотова": подробности конфликта с Левченко
    13:33 09.03.2018
    1508
    Согласно информации, во время демонтажа гаражей на место прибыли народный депутат Юрий Левченко и депутат Киевсовета Святослав Кутняк, которые пытались бросить бутылку с горючей смесью.
    Съезд Национального корпуса в Киеве, 14 октября 2017
    Депутаты "Свободы" и "Нацкорпуса" требуют отобрать святыни УПЦ
    12:53 22.01.2018
    1009Атака на УПЦ МП: храмы будут сожжены?
    Несколько народных депутатов от ВО "Свобода" и "Национального корпуса" направили обращение в Совет национальной безопасности и обороны, Минюст и Минкульт, в котором требуют признать деятельность УПЦ "антигосударственной".
    Скандал в прямом эфире из-за Евромайдана. Видео
    Скандал в прямом эфире из-за Евромайдана. Нардепы покинули студию 
    01:46 30.11.2017
    22553Расследование убийств на Майдане. Медленно и скрытно
    Группу народных депутатов возмутило заявление внефракционного коллеги Евгения Мураева о том, что, по его мнению, Евромайдан не был революцией.
    Протестующие пришли под Администрацию президента
    Протестующие передали Порошенко новые требования
    22:52 19.10.2017
    1960Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Участники акции протеста передали Петру Порошенко подготовленные депутатами предложения по законопроекту о создании антикоррупционных судов. Они считают, что президент "должен его зарегистрировать", а большинство в Раде - проголосовать.
    Левченко против Геращенко
    Геращенко - Левченко: подтираться будете в туалете, где шашки поджигаете 
    15:51 19.10.2017
    534
    В Верховной Раде в четверг поругались народный депутат от "Свободы" Юрий Левченко и вице-спикер Ирина Геращенко.
    Флаг Свободы
    "Нацкорпус" и "Свобода" примкнут к протестам, объявленным Саакашвили
    11:42 14.10.2017
    1844Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Один из руководителей "Национального корпуса" Олег Петренко подтвердил участие партии в акции 17 октября, а нардеп от "Свободы" Юрий Левченко заявил, что без давления Рада ни на что не способна.
    Левченко: Я бросил шашку. Видео
    "Я бы сжег этот парламент": Левченко объяснил, зачем он бросил дымовую шашку 
    11:38 06.10.2017
    855Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    В сессионный зал Верховной Рады забросили дымовую шашку. Через некоторое время внефракционный нардеп Юрий Левченко заявил, что это его поступок.
    Киевский метрополитен
    "Киевский метрополитен" заплатил $6 млн российской компании - депутат
    16:36 25.09.2017
    734
    Как сообщил внефракционный депутат Верховной Рады Юрий Левченко, исполнительная служба взыскала со счетов коммунального предприятия "Киевский метрополитен" 155 миллионов гривен.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    В Киеве прострелили ногу помощнику нардепа
    14:20 24.02.2017
    180Взрыв в здании полиции в Ровно
    Сообщается, что помощник народного депутата Юрия Левченко стоял возле своего автомобиля, когда неизвестный прохожий выстрелил ему в ногу из огнестрельного оружия.
    Виталий Кличко в Верховной Раде во время голосования по налоговой милиции
    Кличко прибыл в Раду после "наезда" Кононенко - нардеп
    13:10 23.02.2017
    2365
    В четверг Верховная Рада отклонила скандальную поправку №10 в закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно налогообложения наследства), приняв документ во втором чтении.
    Подвоз избирателей в Кривом Роге
    Нардепа обвинили в нападении на двух женщин в Кривом Роге
    21:53 27.03.2016
    668Выборы мэра в Кривом Роге: победа Вилкула
    Согласно информации нардепа Юрия Левченко, в Кривом Роге происходит не только массовый подвоз людей автобусами. Во время подвоза происходит еще и агитация. Левченко сообщает, что ему удалось зафиксировать три таких автобуса.
    Верховная Рада. Архивное фото
    Рада не смогла отменить скандальный закон об электронных декларациях
    23:44 18.02.2016
    157
    Автор одного из проектов постановления, Юрий Левченко, пояснил необходимость отмены закона об электронном декларировании доходов госслужащих нарушением регламента при его принятии.
    Голосование в Чернигове
    2% Яценюка, бесконечная мобилизация и коммунисты в Киеве. Оценки политолога
    12:10 19.08.2015
    3795Местные выборы 2015
    Низкие результаты "Народного фронта" на местных выборах повлекут за собой переформатирование парламентской коалиции, при этом объединение "УДАРа" и БПП является следствием прошлогодних договоренностей Петра Порошенко и Виталия Кличко.
    Досрочные выборы в Верховную Раду
    Навстречу выборам! Кличко в Киеве проиграет только Тимошенко
    11:36 11.08.2015
    623Местные выборы 2015
    Геннадий Корбан от партии "Укроп" и Юрий Левченко от партии "Свобода" заявили о намерении побороться за пост мэра Киева. О шансах Виталия Кличко удержаться на должности городского головы, рассказал политтехнолог Денис Богуш.
    Топор, принесенный Сергеем Каплиным в кабинет мэра Полтавы
    Мэрия Полтавы оценила ущерб от действий Каплина с топором в 31 тыс грн
    21:41 24.11.2014
    462Украина. Политический кризис
    Замглавы мэра, управляющему делами исполнительного комитета Юрию Левченко поручено организовать действия по возмещению убытков, нанесенных имуществу.
    Сергей Каплин
    Политических скандалов прибыло. Каплин и Ильенко – робингуды с топорами
    10:04 20.11.2014
    1320Украина. Политический кризис
    Новый украинский политический сезон еще официально не стартовал, но у главных действующих лиц, очевидно, сил ждать больше нет.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Потасовка и "коктейль Молотова": подробности конфликта с Левченко
    13:33 09.03.2018
    1508
    Согласно информации, во время демонтажа гаражей на место прибыли народный депутат Юрий Левченко и депутат Киевсовета Святослав Кутняк, которые пытались бросить бутылку с горючей смесью.
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