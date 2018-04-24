В Киевском метрополитене показали "Почайну" вместо "Петровки"

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. В столичном метрополитене показали, как будет выглядеть название станции "Почайна".

"Скоро на "Почайне". Для всех, кто интересовался, какими будут буквы", — сообщили на официальной странице столичного метро в Facebook, добавив фотографию-визуализацию.

Ранее сообщалось, что ориентировочная стоимость переименования станции киевского метро "Петровка" составит 425 тысяч гривен.

По информации "Киевского метрополитена", замена текстового наполнения обойдется в 100 тысяч гривен, новое название станции на входах и выходах обойдется в 72 тысячи гривен, замена общих схем в 168 тысяч и линейных схем в 84 тысячи.

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Решение о переименовании "Петровки" в "Почайну" Киевский городской совет принял 8 февраля. Также переименован вся линия метро.