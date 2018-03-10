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    Департамент земельных ресурсов КГГА

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 12
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    Автобус 7142 в Киеве
    Нарушителям - санкции! В Киеве проверят всех перевозчиков
    09:24 17.02.2018
    231
    Как сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, проверка касается перевозчиков как коммунальной, так частной формы собственности.
    Станция метро Шулявская
    В Киеве не будут декоммунизировать лозунги СССР на станции метро "Шулявская"
    16:56 16.02.2018
    180Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Член постоянной комиссии Киевсовета по вопросам градостроения Александр Харченко отметил, что это просто слова и они сами по себе не имеют никакой ассоциации с тоталитаризмом.
    Бутылки с вином. Архивное фото
    Товкач: больше 50% алкогольного рынка находится в тени
    14:34 23.09.2016
    89Жертвы алкоголя. Смертельное отравление в Харьковской области
    Независимый аналитик рынка алкогольных напитков Игорь Товкач сказал в эфире радиостанции Голос Столицы, что, не смотря на запрет Киевсовета на продажу спиртного после 23:00, желающие все равно смогут найти, где его можно купить.
    Разбор торгового киоска в Киеве
    Все МАФы в Киеве принадлежат десятку бизнесменов - депутат Киевсовета
    18:12 16.02.2016
    496Стрельба в Киеве. Разборки с участием нардепа
    Заявление, что сносом МАФов власть уничтожает малый бизнес, это спекуляция, ведь на самом деле всеми ими владеет десяток людей, и это огромный коррумпированный бизнес, заявил депутат Киевсовета от фракции "Всеукраинское объединение "Батькивщина" Денис Москаль.
    Квитанция на оплату за электроэнергию
    В КГГА уведомили киевлян об изменении даты получения счетов за ЖКХ
    16:18 09.11.2015
    420Соцполитика, коммунальные тарифы, геноцид.
    В квитанциях сумма будет рассчитана, исходя из проектной тепловой нагрузки здания с учетом температуры окружающей среды во время отопительного сезона и количества дней предоставления услуги.
    Петр Порошенко возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в Киеве
    Фотоитоги 22 июня: взрывы в Киеве, Порошенко на могиле Неизвестного солдата 
    10:00 23.06.2015
    310
    В День скорби и памяти жертв войны в Украине президент Петр Порошенко вместе с ветеранами и военнослужащими-участниками АТО почтил пять воинов, защищавших Украину в годы Второй мировой войны.
    Демонтаж МАФов на Минской
    В Киеве у станции метро "Минская" демонтировали 17 киосков
    13:14 11.06.2015
    357Стрельба в Киеве. Разборки с участием нардепа
    Работа по демонтажу незаконных МАФов продолжается, в Оболонском районе у станции метро Минской демонтировали 17 конструкций, сообщил директор департамента городского благоустройства и охраны природной среды КГГА Дмитрий Белоцерковец.
    Возгорание травы на Московском мосту в Киеве
    В Киеве горел склон возле Московского моста
    11:45 11.06.2015
    430
    В КГГА уточнили, что сотрудники КП "Киевавтодормост" немедленно приняли меры для недопущения распространения огня и ликвидации пожара и не допустили возгорания находящихся рядом машин.
    Пожар на нефтебазе под Киевом
    КГГА: загрязненные продукты из зоны пожара не допустят в торговую сеть
    15:33 10.06.2015
    69Пожары и их последствия в Киеве и области
    Заместитель председателя Киевской городской администрации Петр Пантелеев подчеркнул, что на столичных рынках и ярмарках существует постоянный контроль, а работа СЭС усилится.
    Киевские дороги
    В Киеве будут ежедневно поливать дороги - КГГА
    11:18 10.06.2015
    339
    В КГГА уточнили, что "Киевавтодор" с 19.00 9 июня начала мытье проезжей части столицы. В ночь на среду 53 поливомоечных машин работали на линиях во всех районах города.
    Потасовка под КГГА
    Пикет КГГА: потасовки, горящие шины и слезоточивый газ (ненорм. лексика) 
    15:02 09.02.2015
    525
    В понедельник в Киеве у здания КГГА прошел митинг против подорожания цен на проезд. Так, протестующие принесли под здание администрации шины, которые впоследствии поджег неизвестный молодой человек.
    Лампы
    Промпредприятия Киева на треть снизят объемы потребления электроэнергии
    16:23 23.01.2015
    106Украина в тисках энергозависимости
    Как сообщили в городской администрации, 30 промышленников подписали или в стадии подписания соглашения со столичными властями о взаимопонимании и совместных действиях по снижению электропотребления.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Автобус 7142 в Киеве
    Нарушителям - санкции! В Киеве проверят всех перевозчиков
    09:24 17.02.2018
    231
    Как сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, проверка касается перевозчиков как коммунальной, так частной формы собственности.
    Станция метро Шулявская
    В Киеве не будут декоммунизировать лозунги СССР на станции метро "Шулявская"
    16:56 16.02.2018
    180
    Член постоянной комиссии Киевсовета по вопросам градостроения Александр Харченко отметил, что это просто слова и они сами по себе не имеют никакой ассоциации с тоталитаризмом.
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