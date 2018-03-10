Независимый аналитик рынка алкогольных напитков Игорь Товкач сказал в эфире радиостанции Голос Столицы, что, не смотря на запрет Киевсовета на продажу спиртного после 23:00, желающие все равно смогут найти, где его можно купить.
Заявление, что сносом МАФов власть уничтожает малый бизнес, это спекуляция, ведь на самом деле всеми ими владеет десяток людей, и это огромный коррумпированный бизнес, заявил депутат Киевсовета от фракции "Всеукраинское объединение "Батькивщина" Денис Москаль.
Работа по демонтажу незаконных МАФов продолжается, в Оболонском районе у станции метро Минской демонтировали 17 конструкций, сообщил директор департамента городского благоустройства и охраны природной среды КГГА Дмитрий Белоцерковец.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".