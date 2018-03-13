наверх
13.03.201809:42
Курсы валют НБУ
  • USD25.92- 0.17
  • EUR31.89- 0.51
Рубрики
Ещё
    Видео

    Опубликовано видео возгорания на линии киевского метро

    (обновлено: )130
    Пассажиры киевского метро застряли на Сырецко-Печерской линии вечером 12 марта. Там произошло короткое замыкание и возгорание проводов в распределительной коробке.
    Возгорание на линии метро в Киеве
    Видео "Киев Оперативный"

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. В Киеве на Сырецко-Печерской линии метро вечером 12 марта произошло возгорание проводов в результате короткого замыкания.

    Смотрите также: В Киеве неадекватный мужчина "избил" маршрутку и припаркованное авто

    Движение на "зеленой ветке" было оперативно восстановлено, сообщает "Киев Оперативный", однако пассажиры успели заснять на видео небольшой пожар.

    На видео видно, что провода дымятся и горят в распределительной коробке, после чего ярко вспыхивают.

    Смотрите также: При изъятии оружия у Рубана загорелся снаряд

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Владимир Рубан в суде Киева
    Дело Рубана: переговорщик или террорист?
    Миссия ОБСЕ. Архивное фото
    Украина vs Венгрия: вмешательство НАТО и ОБСЕ
    Оксана Шишкова
    Успехи Украины на Паралимпиаде-2018
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Дело - труба! В Украине кризис с газом