Опубликовано видео возгорания на линии киевского метро

Видео "Киев Оперативный"

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. В Киеве на Сырецко-Печерской линии метро вечером 12 марта произошло возгорание проводов в результате короткого замыкания.

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Движение на "зеленой ветке" было оперативно восстановлено, сообщает "Киев Оперативный", однако пассажиры успели заснять на видео небольшой пожар.

На видео видно, что провода дымятся и горят в распределительной коробке, после чего ярко вспыхивают.

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