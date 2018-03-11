В Киеве могут закрыть на вход 3 станции метро вечером

facebook.com/kievtransport

КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. 11 марта в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Верес" (Ровно) возможны изменения в работе столичного метрополитена. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

Смотрите также: В Англии остановили матч из-за приземлившегося на поле вертолета

Так, после окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Напомним, Чемпионат мира 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля, матчи турнира будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах.