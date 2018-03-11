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    Киев

    В Киеве могут закрыть на вход 3 станции метро вечером

    (обновлено: )18301
    Как отмечается, после окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".
    Киевское метро. Архивное фото
    facebook.com/kievtransport

    КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. 11 марта в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Верес" (Ровно) возможны изменения в работе столичного метрополитена. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

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    Так, после окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

    Напомним, Чемпионат мира 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля, матчи турнира будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах.

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