В Киеве неадекватный мужчина "избил" маршрутку и припаркованное авто

Видео facebook.com/KyivOperativ/

В Киеве в Днепровском районе был задержан мужчина, который нанес удары по проходящему маршрутному автобусу и припаркованной машине.

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ЧП произошло 11 марта, сообщает "Киев Оперативный": "Примерно в 17:30 по Березнякам бегал неадекватный мужчина и бил всё и всех на своём пути".

В комментария к посту сообщества на Facebook пользователи соцсетей пишут, что нарушитель был задержан, вероятно, он — наркоман: "Запаковали в районе рынка "Березняки",там ещё второй под бутиратом бегал орал неподалёку,тоже паконули!" (лексика автора сохранена).

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