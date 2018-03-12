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    В Киеве неадекватный мужчина "избил" маршрутку и припаркованное авто

    (обновлено: )30802
    В киевском жилмассиве Березняки был задержан мужчина, который бегал в одной футболке по проезжей части и наносил удары про транспортным средствам.
    В Киеве неадекватный мужчина напал на маршрутку и автомобиль
    Видео facebook.com/KyivOperativ/

    В Киеве в Днепровском районе был задержан мужчина, который нанес удары по проходящему маршрутному автобусу и припаркованной машине.

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    ЧП произошло 11 марта, сообщает "Киев Оперативный": "Примерно в 17:30 по Березнякам бегал неадекватный мужчина и бил всё и всех на своём пути".

    В комментария к посту сообщества на Facebook пользователи соцсетей пишут, что нарушитель был задержан, вероятно, он — наркоман: "Запаковали в районе рынка "Березняки",там ещё второй под бутиратом бегал орал неподалёку,тоже паконули!" (лексика автора сохранена).

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