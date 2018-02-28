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    В киевском метро умер мужчина

    (обновлено: )131
    Согласно данным, причины внезапной смерти пассажира выясняются. На месте инцидента работают медики и полиция. На данный момент станция работает в обычном режиме.
    Метро Киева
    УНИАН

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Вечером в среду в Киеве на станции "Политехнический институт" умер мужчина. Об этом сообщает  пресс-служба столичной подземки.

    "Да правда. Скорая констатировала смерть", — подтвердила инцидент пресс-секретарь метрополитена Наталья Макогон.

    Причины внезапной смерти пассажира выясняются. На месте инцидента работают медики и полиция.

    На данный момент подземка работает в обычном режиме.

    Напомним, в декабре минувшего года в Киевском метрополитене умер мужчина 66 лет. На переходе с одной станции на другую ему стало плохо. К сожалению, пенсионер скончался на месте.

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