В киевском метро умер мужчина

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Вечером в среду в Киеве на станции "Политехнический институт" умер мужчина. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки.

"Да правда. Скорая констатировала смерть", — подтвердила инцидент пресс-секретарь метрополитена Наталья Макогон.

Причины внезапной смерти пассажира выясняются. На месте инцидента работают медики и полиция.

На данный момент подземка работает в обычном режиме.

Напомним, в декабре минувшего года в Киевском метрополитене умер мужчина 66 лет. На переходе с одной станции на другую ему стало плохо. К сожалению, пенсионер скончался на месте.