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    Взрыв возле метро в Стокгольме: раненый мужчина умер

    (обновлено: )163
    Полиция сообщила, что начала предварительное следствие об убийстве и преступлении против общественной безопасности.
    Взрыва возле метро в Стокгольме
    svt.se

    КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. Раненный при взрыве предмета, который он подобрал у станции метро "Ворбю горд" в районе Худдинге шведской столицы, мужчина скончался.

    Как сообщает полиция Стокгольма, ведется предварительное следствие об убийстве.

    "Мужчина, который серьезно пострадал во время взрыва, скончался", — говорится в сообщении полиции для прессы.

    Полиция также сообщила, что начала предварительное следствие об убийстве и преступлении против общественной безопасности.

    svt.se
    Взрыва возле метро в Стокгольме

    Как сообщило ранее шведское информационное агентство ТТ со ссылкой на полицию, вместе с мужчиной на месте взрыва находилась его 45-летняя спутница.

    "У женщины поранено лицо и ноги, она доставлена в больницу", — сообщил в эфире шведского телевидения SVT представитель полиции Свен-Эрик Ульссон.

    Напомним, сообщение о взрыве поступило в 12.07 по Киеву, на месте происшествия работают взрывотехники.

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