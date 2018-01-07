Взрыв возле метро в Стокгольме: раненый мужчина умер

КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. Раненный при взрыве предмета, который он подобрал у станции метро "Ворбю горд" в районе Худдинге шведской столицы, мужчина скончался.

Как сообщает полиция Стокгольма, ведется предварительное следствие об убийстве.

"Мужчина, который серьезно пострадал во время взрыва, скончался", — говорится в сообщении полиции для прессы.

Полиция также сообщила, что начала предварительное следствие об убийстве и преступлении против общественной безопасности.

svt.se Взрыва возле метро в Стокгольме

Как сообщило ранее шведское информационное агентство ТТ со ссылкой на полицию, вместе с мужчиной на месте взрыва находилась его 45-летняя спутница.

"У женщины поранено лицо и ноги, она доставлена в больницу", — сообщил в эфире шведского телевидения SVT представитель полиции Свен-Эрик Ульссон.

Напомним, сообщение о взрыве поступило в 12.07 по Киеву, на месте происшествия работают взрывотехники.