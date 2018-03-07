Взрыв гранаты на метро "Лесная", подробности от спецкора

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В Киеве введен план-перехват "Сирена" из-за взрыва автомобиля. Отметим, что ночью у станции метро "Лесная" рядом с остановкой общественного транспорта взорвали авто.

По предварительной информации в машину бросили гранаты, после чего произошел взрыв, а злоумышленник скрылся с места событий.

Подробнее об инциденте и новых деталях дела с места событий в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал специальный корреспондент Александр Ивасивка.

(текст публикуется на языке оригинала)

Яка обстановка на місці події?

— Слід сказати, що коло станції метро "Лісова" та поблизу неї усі носять оберемками квіти, торговці роблять вигляд, що майже нічого не знають про те, що сталося тут уночі. Але певні просто таки сенсаційні подробиці все-таки вдалося мені дізнатися. Із добре поінформованих та точних цього разу джерел вдалося дізнатися наступне: вчора ввечері тут, поблизу станції метро "Лісова" на Броварському проспекті відбувалося не що інше, як спецоперація СБУ. Пізно ввечері вони пробували затримати громадянина Володимира Юрійовича Іващенка, 1991 року народження. Це колишній працівник МВС, колишній спецпризначенець та колишній беркутівець. СБУ завела на нього оперативно-розшукову справу. Володимира Іващенка підозрювали у торгівлі боєприпасами та патронами.

Скриншот Киев Оперативный Возле ст М "Лесная" в Киеве сгорела иномарка

А як проходила ця спецоперація?

— Учора ввечері кілька оперативників СБУ— за однією інформацією їх було троє, за іншою інформацією — четверо — під'їхали до станції метро "Лісова" на білій автівці Тойота Кемрі. Вони вдавали з себе клієнтів Іващенка, робили вигляд, що мають намір купувати боєприпаси та патрони. Говорять про те, що оперативники СБУ спробували затримати на місці Володимира Іващенка, але той, оскільки теж мав спеціальну підготовку, отриману в лавах МВС, вчинив жорсткий опір працівникам служби. Іващенко застосував пістолет: він кілька разів вистрелив у людей із СБУ, потім кинув ще дві гранати у автівку Тойота Кемрі. Тойота Кемрі підірвалася. І за інформацією, яку підтверджують, таким чином Іващенко поранив одного із оперативників СБУ. Чоловік, який здавалося би, добре знає всі нюанси того, що вчора робилося біля станції метро, каже, що насправді це була не спецоперація СБУ, а суцільне посміховисько. Так чи інакше, відомо, що сьогодні ближче до вечора абсолютно на всіх станціях київського метро з'явиться оголошення, у якому будуть надруковані особисті дані та фотографія розшукуваного Володимира Юрійовича Іващенка 1991 року народження.

На фото видно молодого коротко стриженого чоловіка із чорнявим волоссям, із квадратною формою обличчя, у синій майці. Сьогодні ці оголошення побачить уже весь Київ. Про вчорашні події біля станції метро трохи говорять. Обговорюють те, що після вибуху рух протягом півтори-двох годин був вкрай ускладнений. Затор у бік Броварів також тривав не менше, аніж півтори-дві години. До цього часу певна територія клумби, огородженої бордюрами, обмотана поліцейською стрічкою. На місце самого вибуху, здається, поліцейські поставили сміттєвий бак. Місцеві стверджують, що зробили так, аби мати можливість все-таки контролювати те місце, на якому безпосередньо стався вибух. І на самому місці, де вчора відбувалася ця спецоперація, і як наслідок, пролунав вибух автівки, залишається зараз кілька слідів від пожежі. Це дуже сильно обгорілий вогнегасник, пластикові уламки бампера та пластикові уламки тримача від державного номера.

facebook.com/UA.KyivPolice Подрыв авто в Киеве, 7 марта 2018

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Станом на зараз що з рухом транспорту? Чи є вільний доступ до метрополітену?

— Абсолютно всі виходи та входи до станції метро "Лісова" працюють нормально. Будь-яких ускладнень навколо станції я не побачив. Наголошу, що всі опитані мною маршрутники, диспетчери, які відповідають за те, аби маршрутки відходили від станції метро, говорять, що у місці, де вчора сталася спочатку стрілянина, а потім вибухнули дві гранати, станом на 23:00, як правило, стоять доволі багато людей, які їдуть з Києва у напрямку Броварів.

Чи є інформація стосовно стану постраждалого? Чи діяв підозрюваний самостійно,чи були спільники?

— Наразі ті люди, з якими я спілкувався, нічого не знають про стан потерпілого, не знають його ім'я та прізвище. Також мені вдалося дізнатися, що на зустріч з працівниками СБУ Володимир Іващенко, розшукуваний зараз службою спільно з поліцією, приїхав, здається, сам. Ще один цікавий нюанс: говорять про те, що оголошення буде розклеєне по станціях метро в місті Києві, тобто, очевидно, правоохоронці столиці очікують, що в першу чергу підозрюваний може з'явитися чомусь саме в київському метрополітені. Чи варто на це сподіватися, тут важко вже говорити.

Скриншот с видео Подрыв авто в Киеве, 7 марта 2018

Наскільки давно ця людина була офіційно в лавах МВС?

— На жаль, у мене немає точної інформації. Не можу вам точно сказати, але наскільки знаю я, із органів МВС України він звільнений або звільнився. Але на 100% можна говорити те, що це колишній поліцейський. І також абсолютно точно відповідає дійсності інформація, що розшукуваний служив у полку спецпризначення "Беркут". Я сподіваюся, що найближчим часом будуть ще додаткові деталі, і спробую повідомити їх найближчим часом.

К слову, пресс-служба полиции Киева сообщила, что злоумышленник подорвал гранатой автомобиль у остановки общественного транспорта в Киеве рядом с метро "Лесная", в результате чего с осколочными ранениями был госпитализирован мужчина.