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    В Донбассе подорвался автобус с гражданскими. Подробности от погранслужбы

    (обновлено: )931011
    Госпогранслужба со ссылкой на очевидцев сообщает о двух пострадавших от обстрела или подрыва пассажирах автобуса в районе пгт Оленовка Волновахского района Донецкой области.
    112 Украина

    "От лиц, которые направляются через линию разграничения, украинским пограничникам стало известно о том, что в районе населенного пункта Оленовка двое гражданских лиц — пассажиров микроавтобуса — пострадали вследствие то ли обстрела, то ли поражения осколками от подрыва неизвестного взрывного устройства", — сообщает пограслужба. 

    Ситуация в Донбассе. Архивное фото
    REUTERS Gleb Garanich
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    "Сейчас обстоятельства чрезвычайной ситуации выясняются, информация уточняется. Пограничники известили представителей международных организаций", — отмечает служба.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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