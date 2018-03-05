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    В Бердичеве камера зафиксировала момент поджога автомобиля бизнесмена

    (обновлено: )10111
    Сгоревший автомобиль принадлежит бердичевскому бизнесмену, которому ранее дважды подкладывали гранаты и один раз похищали. При поджоге огонь серьезно повредил авто.
    Видео Валерий Шелепа

    В Бердичеве (Житомирская область) камера видеонаблюдения зафиксировала момент дерзкого поджога автомобиля, припаркованного на стоянке местной больницы.

    Издание Berdichev.biz, в ночь с 4 на 5 марта неизвестные подожгли микроавтобус OPEL Vivaro, который принадлежит местному бизнесмену Валерию Малиновскому. При пожаре огнем полностью уничтожен салон микроавтобуса.

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    С записи камеры видно, что поджог совершен двумя неизвестными. Они сначала прошли мимо припаркованного автомобиля, немного постояли под аркой, а затем вернулись к микроавтобусу и разбили стекло, бросив что-то в окно, после чего автомобиль загорелся. Потом поджигатели спокойным шагом, даже не пытаясь убежать, покинули место преступления.

    Издание отмечает, что Малиновский не в первый раз становится объектом нападений и угроз: ранее ему закладывали гранаты в машину и возле дома. Также несколько лет назад бизнесмена похищали.

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