В Бердичеве камера зафиксировала момент поджога автомобиля бизнесмена

Видео Валерий Шелепа

В Бердичеве (Житомирская область) камера видеонаблюдения зафиксировала момент дерзкого поджога автомобиля, припаркованного на стоянке местной больницы.

Издание Berdichev.biz, в ночь с 4 на 5 марта неизвестные подожгли микроавтобус OPEL Vivaro, который принадлежит местному бизнесмену Валерию Малиновскому. При пожаре огнем полностью уничтожен салон микроавтобуса.

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С записи камеры видно, что поджог совершен двумя неизвестными. Они сначала прошли мимо припаркованного автомобиля, немного постояли под аркой, а затем вернулись к микроавтобусу и разбили стекло, бросив что-то в окно, после чего автомобиль загорелся. Потом поджигатели спокойным шагом, даже не пытаясь убежать, покинули место преступления.

Издание отмечает, что Малиновский не в первый раз становится объектом нападений и угроз: ранее ему закладывали гранаты в машину и возле дома. Также несколько лет назад бизнесмена похищали.

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