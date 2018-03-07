Подрыв иномарки на донецких номерах в Киеве. Кадры с места ЧП

Автомобиль Toyota Camry, сгоревший на Броварском проспекте в Киеве возле станции метро "Лесная", ездил на "донецкий номерах (АН), сообщает автор видео, размещенного на странице сообщества dtp.kiev.ua в Facebook.

Как сообщалось накануне поздно вечером на выезде из столицы сгорела иномарка. По данным очевидцев, пожару предшествовали взрывы двух гранат, брошенных якобы в ходе "криминальных разборок". Сообщается, что в результате происшествия был ранен мужчина. С многочисленными осколочными ранения он был госпитализирован.

Читайте также: Из Винницы. Пришел, увидел, задушил, закопал, дальше пошел

Также, как утверждают СМИ, полиция объявила план "Перехват", разыскивая двух предполагаемых участников происшествия, скрывшихся в направлении Броваров.

Между тем официальных комментариев по поводу ситуации на "Лесной" пока нет.

Напомним, накануне утром, 6 марта, в правительственном квартале Киева неизвестные убили бизнесмена.