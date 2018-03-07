наверх
07.03.201805:43
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Видео

    Подрыв иномарки на донецких номерах в Киеве. Кадры с места ЧП

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (305)

    (обновлено: )15702
    В результате происшествия близ метро "Лесная" был ранен мужчина. С многочисленными осколочными ранения он был госпитализирован. Полиция разыскивает злоумышленников.
    Facebook dtp.kiev.ua

    Автомобиль Toyota Camry, сгоревший на Броварском проспекте в Киеве возле станции метро "Лесная", ездил на "донецкий номерах (АН), сообщает автор видео, размещенного на странице сообщества dtp.kiev.ua в Facebook.

    Взрыв мусоропровода в киевской многоэтажке. Видео
    Канал на Youtube Kyiv Operativ
    Последствия взрыва в многоэтажном доме в Святошинском районе Киева

    Как сообщалось накануне поздно вечером на выезде из столицы сгорела иномарка. По данным очевидцев, пожару предшествовали взрывы двух гранат, брошенных якобы в ходе "криминальных разборок". Сообщается, что в результате происшествия был ранен мужчина. С многочисленными осколочными ранения он был госпитализирован. 

    Читайте также: Из Винницы. Пришел, увидел, задушил, закопал, дальше пошел

    Также, как утверждают СМИ, полиция объявила план "Перехват", разыскивая двух предполагаемых участников происшествия, скрывшихся в направлении Броваров. 

    Между тем официальных комментариев по поводу ситуации на "Лесной" пока нет. 

    Напомним, накануне утром, 6 марта, в правительственном квартале Киева неизвестные убили бизнесмена

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Труба газопровода "Северный поток-2". Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Последствия обстрела Авдеевки
    Донбасс: новое перемирие
    Евро
    Выборы в Италии: победа "правых" грозит ЕС