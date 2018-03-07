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    На выезде из Киева взорвали иномарку, объявлен план "Перехват" - СМИ

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (305)

    (обновлено: )41112
    По данным СМИ, перед тем, как автомобиль Toyota загорелся, произошел как минимум один взрыв. Двое злоумышленников скрылись в направлении Броваров.
    Возле ст М Лесная в Киеве сгорела иномарка
    Скриншот Киев Оперативный

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. В Киеве на Броварском проспекте возле станции метро "Лесная" неизвестные устроили "разборки" с применением гранат, сообщает dtp.kiev.ua на странице в Facebook.

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    "По неизвестным причинам произошел конфликт. В результате — взорваны 2 гранаты, напрочь сгорела Toyota. Работали бойцы ГСЧС. Двое бандитов скрылись в направлении Броваров", — говорится в сообщении.

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    Также, по данным сообщества, объявлен план "Перехват" по Киеву и области.

    "Окончательное число пострадавших на данный момент — неизвестно. Точно знаем, что осколком ранен 1 человек, ему оказывают помощь", — уточняется в сообщении.

    Движение в направлении Броваров перекрыто. На месте работают взрывотехники, криминалисты, медики скорой помощи, бойцы ГСЧС, и патрульная полиция.

    dtp.kiev.ua
    Возле ст М "Лесная" сгорела иномарка

    На данный момент комментариев официальных лиц по поводу происшествия  не поступало. В то же время сообщество "Киев Оперативный" со ссылкой на очевидцев сообщает, что "произошел взрыв, сразу после которого двое молодых людей в синей камуфляжной форме скрылись в сторону города Бровары". 

    Напомним, накануне утром в правительственном квартале Киева неизвестные убили бизнесмена

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