На выезде из Киева взорвали иномарку, объявлен план "Перехват" - СМИ

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. В Киеве на Броварском проспекте возле станции метро "Лесная" неизвестные устроили "разборки" с применением гранат, сообщает dtp.kiev.ua на странице в Facebook.

"По неизвестным причинам произошел конфликт. В результате — взорваны 2 гранаты, напрочь сгорела Toyota. Работали бойцы ГСЧС. Двое бандитов скрылись в направлении Броваров", — говорится в сообщении.

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Также, по данным сообщества, объявлен план "Перехват" по Киеву и области.

"Окончательное число пострадавших на данный момент — неизвестно. Точно знаем, что осколком ранен 1 человек, ему оказывают помощь", — уточняется в сообщении.

Движение в направлении Броваров перекрыто. На месте работают взрывотехники, криминалисты, медики скорой помощи, бойцы ГСЧС, и патрульная полиция.

dtp.kiev.ua Возле ст М "Лесная" сгорела иномарка

На данный момент комментариев официальных лиц по поводу происшествия не поступало. В то же время сообщество "Киев Оперативный" со ссылкой на очевидцев сообщает, что "произошел взрыв, сразу после которого двое молодых людей в синей камуфляжной форме скрылись в сторону города Бровары".

Напомним, накануне утром в правительственном квартале Киева неизвестные убили бизнесмена.