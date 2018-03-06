В РФ женщина изрубила автомобиль топором на глазах у полиции и ребенка

По словам очевидцев, на заднем сиденье плакал ребенок, однако хозяйка Daewoo не обращала на него внимания. Полицейским в итоге все же удалось усадить женщину в патрульный автомобиль.

Как сообщили РИА Новости в республиканском МВД, сотрудники ГИБДД остановили машину за выезд на встречную полосу. Водитель начала крушить автомобиль уже во время оформления административного протокола.

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По словам источника агентства в правоохранительных органах, женщина в тот момент не была пьяна.

"Она вела себя очень неадекватно, это было похоже на психическое расстройство. Это уже определят другие специалисты", — отметил он.