наверх
06.03.201817:20
Курсы валют НБУ
  • USD26.48- 0.05
  • EUR32.59- 0.08
Рубрики
Ещё
    Видео

    В РФ женщина изрубила автомобиль топором на глазах у полиции и ребенка

    (обновлено: )141
    Жительница Башкирии за рулем Daewoo Matiz попыталась разрубить свою машину топором. Инцидент произошел в Стерлитамаке, на улице Ибрагимова. Сотрудники ГИБДД остановили иномарку, однако водитель отказалась выходить из машины и вместо этого начала бить приборную панель и стекло топором.
    Видеоканал Самое актуальное на Youtube

    По словам очевидцев, на заднем сиденье плакал ребенок, однако хозяйка Daewoo не обращала на него внимания. Полицейским в итоге все же удалось усадить женщину в патрульный автомобиль.

    Как сообщили РИА Новости в республиканском МВД, сотрудники ГИБДД остановили машину за выезд на встречную полосу. Водитель начала крушить автомобиль уже во время оформления административного протокола.

    Смотрите также: В России мужчина топором порубил двойную сплошную

    По словам источника агентства в правоохранительных органах, женщина в тот момент не была пьяна.

    "Она вела себя очень неадекватно, это было похоже на психическое расстройство. Это уже определят другие специалисты", — отметил он.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Рекламная вывеска с надписью "Газпром" на одном из зданий в Санкт-Петербурге
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Последствия обстрела Авдеевки
    Донбасс: новое перемирие
    Штурм палаточного городка под Радой
    Зачистка палаточного городка под Радой
    Евро
    Выборы в Италии: победа "правых" грозит ЕС