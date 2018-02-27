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    Общество

    Луценко с топором вышел к митингующим под домом активистам

    (обновлено: )41430
    Участники акции протеста под домом генерального прокурора Юрия Луценко утверждают, что глава ГПУ во время "разборок" оскорблял их, нецензурно выражаясь.
    Ситуация под домом генпрокурора Юрия Луценко
    Facebook Рух нових сил

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Юрий Луценко с топором вышел к активистом, устроившим под его домом "палаточный городок". Об этом заявили представители "Руха новых сил".

    Бунт под домом генпрокурора. Луценко вышел к протестующим. Видео
    facebook.com/Ruhnovihsyl
    Бунт под домом генпрокурора. Луценко вышел к протестующим

    "Генпрокурор Юрий Луценко с топором вышел на разборки с жителями палаточного городка, установленного у его дома. Он разбил топором генератор у палатками и угрожал активистам физической расправой. Сейчас на место прибыл наряд патрульной полиции — собирают показания", — говорится в сообщении, опубликованном на странице "Руха" в Facebook.

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    Активисты также утверждают, что во время "разборок" Луценко оскорблял их, обвиняя в "проплаченности". Кроме того, они обнародовали видео со свидетельствами очевидцев выхода генерального прокурора (см. здесь). 

    Facebook Рух нових сил
    Комментарий активистов из-под дома Юрия Луценко

    Напомним сторонники выдворенного из Украины экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в субботу, 24 февраля, провели акцию протеста возле коттеджа генерального прокурора Юрия Луценко, который проживает неподалеку от Киева. Главным требованием протестующим было освобождение Севериона Дангадзе, которого прокуратура подозревает соучастии по незаконному финансированию акций протеста, Михаила Саакашвили, а также сокрытии документов.

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