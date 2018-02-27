Луценко с топором вышел к митингующим под домом активистам

Facebook Рух нових сил

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Юрий Луценко с топором вышел к активистом, устроившим под его домом "палаточный городок". Об этом заявили представители "Руха новых сил".

"Генпрокурор Юрий Луценко с топором вышел на разборки с жителями палаточного городка, установленного у его дома. Он разбил топором генератор у палатками и угрожал активистам физической расправой. Сейчас на место прибыл наряд патрульной полиции — собирают показания", — говорится в сообщении, опубликованном на странице "Руха" в Facebook.

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Активисты также утверждают, что во время "разборок" Луценко оскорблял их, обвиняя в "проплаченности". Кроме того, они обнародовали видео со свидетельствами очевидцев выхода генерального прокурора (см. здесь).

Facebook Рух нових сил Комментарий активистов из-под дома Юрия Луценко

Напомним сторонники выдворенного из Украины экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в субботу, 24 февраля, провели акцию протеста возле коттеджа генерального прокурора Юрия Луценко, который проживает неподалеку от Киева. Главным требованием протестующим было освобождение Севериона Дангадзе, которого прокуратура подозревает соучастии по незаконному финансированию акций протеста, Михаила Саакашвили, а также сокрытии документов.