Луценко назвал агентами студентов, сфотографировавших его с Коломойским

КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что студенты, которые сфотографировали его и олигарха Игоря Коломойского в Амстердаме, могли быть агентами на задании, да еще и в определенном звании, передает "Левый берег".

По его словам, если встреча с Коломойским была случайной, то с тем, кто их сфотографировал вместе, нет.

"Парень, который нас сфотографировал там оказался не случайно. Я знаю, где он работает и какое у него звание. И что? Зато я спокоен, что был под охраной даже за рубежом", — заявил Луценко.

instagram.com/pasha_karpets/ Студент внезапно встретил Коломойского в Амстердаме

Как пишет "Страна", сами студенты прокомментировали заявления генпрокурора. По их словам, сама поездка была спланирована еще в июле. Тогда же, в целях экономии, были куплены и билеты.

"На самом деле поездка спланирована была еще в июле в США двумя словачками, которые там были по программе Work&Travel и там же находился Андрей Голубев. Ему девушки и предложили поехать в ноябре Амстердам, на что он им ответил что согласен, но хочет взять своего друга, то есть Павла, на что они не возразили. Так что фактически поездка была вообще придумана даже не нами", — сказали нам студенты.

Как сообщалось ранее, встречу Луценко и Коломойского зафиксировали на фото два украинских студента, которые в это время были в Амстердаме — Павел Карпец и Андрей Голубев.