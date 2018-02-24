Сторонники Саакашвили провели акцию под домом Луценко

Видео "Рух новых сил"

Сторонники Михаила Саакашвили в субботу, 24 февраля, провели акцию протеста возле коттеджа генерального прокурора Юрия Луценко, который проживает неподалеку от Киева.

Главным требованием протестующим было освобождение Севериона Дангадзе, которого прокуратура подозревает соучастии по незаконному финансированию акций протеста, Михаила Саакашвили, а также сокрытии документов.

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Кроме того, партия "Рух новых сил" сообщает, что на 14 марта во Львове назначено судебное заседание, связанное с прорывом Саакашвили через польско-украинскую границу. На заседание вызван ближайший соратник бывшего президента Грузии — Давид Сакварелидзе. В партии утверждают, что Сакварелидзе ожидает обвинительный приговор.

Напомним, что 11 февраля сторонники "Руха новых сил" приехали автоколонной к загородному имению президента Украины Петра Порошенко, который с семьей проживает в селе Козин по Киевом. Спустя сутки Саакашвили был повторно задержан спецназом и выслан в Польшу.

Сейчас экс-президент Грузии и бывший глава Одесской облгосадминистрации находится в Голландии, где ему выдали удостоверение личности.

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