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    Бунт под домом генпрокурора. Луценко вышел к протестующим

    (обновлено: )83660
    Генеральный прокурор Юрий Луценко вышел к участникам пикета под его домом. Они напомнили ему о не расследованных преступлениях Майдана, коррупционерах на свободе и заверили, что будут бороться за освобождение Севериона Дангадзе.
    facebook.com/Ruhnovihsyl

    "За 4 года прокуроры не посадили преступников, полиция только дискредитирует активистов и обвиняет нас в проплаченных акциях. Во деле Дангадзе прокуроры отказываются выполнять свои функции. Вы нашли одного парня, который занимается всеми судами. Вы с Порошенко не сделали в стране никаких изменений за эти года ", — заявил один из протестующих.

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    Сторонники Михаила Саакашвили в субботу, 24 февраля, провели акцию протеста возле коттеджа генерального прокурора Юрия Луценко, который проживает неподалеку от Киева. Главным требованием протестующим было освобождение Севериона Дангадзе, которого прокуратура подозревает соучастии по незаконному финансированию акций протеста, Михаила Саакашвили, а также сокрытии документов.

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