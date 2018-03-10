Автобус с 19 иностранцами застрял на дороге Тетиев-Бурковцы-Погрибище. Сотрудники ГСЧС с помощью автоцистерны и буксировочного троса транспортировали его на проезжую часть дороги, где он продолжил движение.
По данным МВД, при задержании мужчина бросил гранату и стрелял в сторону полицейских, которые приехали на вызов. После чего мужчина пытался украсть автомобиль полиции и скрыться с места происшествия, но его задержали правоохранители.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
По данным МВД, при задержании мужчина бросил гранату и стрелял в сторону полицейских, которые приехали на вызов. После чего мужчина пытался украсть автомобиль полиции и скрыться с места происшествия, но его задержали правоохранители.
Автобус с 19 иностранцами застрял на дороге Тетиев-Бурковцы-Погрибище. Сотрудники ГСЧС с помощью автоцистерны и буксировочного троса транспортировали его на проезжую часть дороги, где он продолжил движение.
В результате столкновения маршрутного автобуса, курсировавшего по маршруту Киев - Иванков, и автокрана в нескольких километрах от столицы пострадали пять человек: водитель маршрутки и четыре пассажира.
Спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко отметил, что "нет никаких оснований строить конспирологию или политику на этом поистине драматическом, но банальном, сугубо уголовном преступлении".
Из обнародованной телефонной беседы становится понятно, что в ходе выборов у семьи Антона Яценко исчезла определенная сумма денег, и его супруга пыталась с помощью Ирины Ноздровской понять, как это могло произойти.
Ирина Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестры — Светланы Сапатинской, которую в селе Демидов 30 сентября 2015 года насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский.
Cотрудники уголовного розыска главного и Оболонского управлений полиции вместе со спецназовцами в воскресенье пришли в ресторан, где, по оперативной информации, собрались "люди, которые пытаются влиять на криминогенную ситуацию в Киеве и других регионах".
Управлением защиты экономики Национальной полиции совместно с работниками военной прокуратуры Центрального региона задержан председатель одного из сельсоветов Бородянского района Киевской области на получении взятки в $14 тысяч.
Сотрудники ГПУ утром в среду начали обыски в доме городского головы Бучи Анатолия Федорука, а также Бучанском горсовете. Впоследствии появилась информация, что обыски также проходят и в Ирпене, однако Карплюк якобы покинул Украину.
На Новообуховской трассе у поворота на дамбу в Конче-Заспе, что под Киевом, произошла авария, в результате которой погиб человек. Водителем Mercedes-Benz, который стал участником ДТП, является 20-летний внук генерала армии Владимира Радченко.
Национальный музей народной архитектуры и быта Украины "Пирогово", что в Киевской области, замело снегом, как и всю область в эти дни. Гидрометцентр также ранее предупредил об ухудшении погодных условий с 6 по 8 января.
Как сообщил президент Петр Порошенко, "во время своего предыдущего визита в Украину осенью 2014 госпожа Прицкер пообещала обязательно еще вернуться в Украину и посетить местность, откуда происходит ее род".
В результате взрыва газовоздушной смеси, который произошел в Новых Петровцах в Киевской области, сгорели два автомобиля, сообщает пресс-служба ГСЧС. Кроме того, повреждены окна в двух рядом расположенных жилых домах.
На территории Киевской области происходит тление 24 очагов торфа на общей площади 119 га. К ликвидации привлечены 328 человек личного состава и 90 единиц техники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.
Пользователи соцсетей уже оценили очевидные достоинства кандидата в Киевский областной совет. Девушка хорошо училась в гимназии и окончила вуз по специальности "Международно-правовые отношения" и имеет титул победительницы конкурса красоты.
Многие микрорайоны Киева в ночь на четверг накрыло густым дымом, к утру запах гари усилился. Причиной задымления столицы стал пожар в районе населенного пункта Зазимье приблизительно в 10 километрах от Киева.
В Новых Петровцах прошло прощание с двумя бойцами Национальной гвардии Украины - Александром Костиной и Дмитрием Сластниковым, получившим смертельные ранения в столкновениях у стен парламента в понедельник.
Служба безопасности Украины совместно с органами прокуратуры задержала на взятках чиновников Государственной пенитенциарной службы Украины в исправительных учреждениях Львовской и Киевской областей. Подробнее смотрите в фоторепортаже.
Активисты "Правого сектора" начали установку блокпостов в Украине, в том числе и на выезде из Киева на Житомирской трассе. О появлении блокпоста сообщил пресс-секретарь 13-го батальона "Правого сектора" Алексей Бык.
В результате столкновения маршрутного автобуса, курсировавшего по маршруту Киев - Иванков, и автокрана в нескольких километрах от столицы пострадали пять человек: водитель маршрутки и четыре пассажира.
Спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко отметил, что "нет никаких оснований строить конспирологию или политику на этом поистине драматическом, но банальном, сугубо уголовном преступлении".
Из обнародованной телефонной беседы становится понятно, что в ходе выборов у семьи Антона Яценко исчезла определенная сумма денег, и его супруга пыталась с помощью Ирины Ноздровской понять, как это могло произойти.
Ирина Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестры — Светланы Сапатинской, которую в селе Демидов 30 сентября 2015 года насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский.
Автомобиль с иностранными номерами вызвал подозрение у патрульных полицейских, однако вместо того, чтобы остановиться для проверки, водитель и пассажир, которыми оказались граждане Грузии, попытались скрыться.
Национальная полиция Украины по факту убийства под Киевом Амины Окуевой - жены выходца из Чечни Адама Осмаева - возбудила уголовное дело по статье "умышленное убийство", которое расценивается как заказное.
Один человек погиб и восемь пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса со служебным автобусом Национальной гвардии в Киевской области, сообщила в четверг пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.
Генпрокурор Юрий Луценко сообщил о задержании группы лиц, которые за вознаграждение в 17 млн долл. собирались похитить и отправить в Россию бывшего гражданина РФ, ранее переехавшего в Украину. Кадры спецоперации появились на канале СБУ в Youtube.
На странице "Киев оперативный" в Facebook выложено видео попытки "каскадерской" кражи на трассе Киев - Ковель в 130 км от столицы. На записи видно, что на полном ходу к грузовику подъезжает легковой автомобиль, на капоте которого стоит мужчина.
Как сообщил глава МВД, по подозрению в участии в преступлении задержаны гражданин РФ и гражданин Украины. В настоящее время пострадавший находится в больнице, по словам врачей, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Инцидент с участием народного депутата Сергея Пашинского произошел 31 декабря. Он ранил незнакомого мужчину, а тот ударил его бутылкой по голове. Полиция квалифицировала данное происшествие как групповое хулиганство.
Комментируя события в Княжичах, директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко отметила, что Арсен Аваков пока "сидит тихо", выжидает, "избавится от тех, кого будет признан виновными – сбросит балласт".
Утром в воскресенье на въезде в Киев, в Деснянском районе, оперативники поймали банду, когда злоумышленники приехали из села Княжичи микроавтобусом Mercedes Vito к двум автомобилям Toyota Land Cruiser 200 черного цвета, сообщили в департаменте коммуникации Нацполиции.
Президент Петр Порошенко представил главу Киевской областной государственной администрации (ОГА) Александра Горгана. Церемония представления нового главы облгосадминистрации состоялась в большом сессионном зале Киевской ОГА.
В Киевской области сотрудники уголовного розыска Нацполиции совместно с СБУ задержали четверых злоумышленников, которые похищали людей ради выкупа, занимались разбойными нападениями и угонами, сообщает пресс-служба Нацполиции в Киевской области.
Глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин в пятницу заявил, что ликвидация очагов возгорания на пылающей уже пять дней нефтебазе под Киевом завершена. Подробнее - в инфографике РИА Новости Украина.