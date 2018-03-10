наверх
10.03.201804:05
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Киевская область

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 1081
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Мультимедиа
    • Все
    • Самые читаемые
    Имение Петра Порошенко в Козине
    Полиция подтвердила самоубийство полицейского у дома Порошенко - СМИ
    14:26 08.03.2018
    7112
    Управление Национальной полиции Украины в Киевской области подтвердило случай суицида. По данным СМИ, с собой покончил старший сержант Полка особого назначения Нацполиции.
    Снегоуборочная техника в Борисполе
    Аэропорт "Борисполь" предупреждает о возможных сбоях в расписании полетов
    20:47 03.03.2018
    307
    В "Борисполе" сообщили, что сложные метеоусловия вносят коррективы в работу международного аэропорта.
    На Житомирской трассе в сторону Киева маршрутка протаранила автобус
    На Житомирской трассе в сторону Киева маршрутка протаранила автобус
    08:51 02.03.2018
    261
    По данным соцсетей, на Житомирской трассе не доезжая Чайки, маршрутное такси протаранило на развороте автобус. Перекрыты все полосы.
    Киевская область: спасатели оказали помощь мужчине, который накололся на крюк тренажера
    Опасный спорт. Под Киевом мужчина накололся на крюк тренажера
    14:10 01.03.2018
    495
    В ГСЧС сообщили, что во время занятий в тренажерном зале мужчина накололся головой на металлический крюк тренажера, после чего самостоятельно не мог освободится.
    Олимпийский чемпион Александр Абраменко в аэропорту Борисполь
    Возвращение чемпиона. Торжественная встреча Абраменко в "Борисполе" 
    03:44 27.02.2018
    649
    Золотой призер Олимпиады в Пхенчхане Александр Абраменко в ночь на вторник прибыл в аэропорт "Борисполь" под Киевом.
    Ситуация под домом генпрокурора Юрия Луценко
    Луценко с топором вышел к митингующим под его домом активистам
    02:14 27.02.2018
    5142
    Участники акции протеста под домом генерального прокурора Юрия Луценко утверждают, что глава ГПУ во время "разборок" оскорблял их, нецензурно выражаясь.
    В Киеве иностранец на фуре разбил припаркованную машину, есть погибший и раненые
    Кошмарное ДТП на Бориспольской трассе: на дороге - тело водителя и куриные лапы 
    15:47 26.02.2018
    4583
    На выезде из Киева в сторону аэропорта "Борисполь" грузовик врезался в стоявшую "Газель". При столкновении двух машин погиб один человек, еще двое пострадали.
    Освобождение автобуса с иностранцами в Киевской области
    Под Киевом из снега вытащили автобус с иностранцами
    20:58 25.02.2018
    512Украина остановилась в снежных заносах
    Автобус с 19 иностранцами застрял на дороге Тетиев-Бурковцы-Погрибище. Сотрудники ГСЧС с помощью автоцистерны и буксировочного троса транспортировали его на проезжую часть дороги, где он продолжил движение.
    Сторонники Саакашвили провели акцию под домом Юрия Луценко
    Сторонники Саакашвили провели акцию под домом Луценко 
    16:35 24.02.2018
    625
    В субботу колонна сторонников Михаила Саакашвили прибыла под дом, где проживает генеральный прокурор Украины. Лозунг акции "Свободу Севериону Дангадзе".
    На месте убийства в селе Пологи-Вергуны Переяслав-Хмельницкого района Киевской области
    Под Киевом мужчина убил брата кочергой
    16:02 22.02.2018
    210
    По данным областной полиции, смертельные телесные повреждения 60-летнему пенсионеру нанес его брат, который старше на пять лет. Убийство произошло в ходе распития водки.
    Наручники
    В Киевской области мошенники переоформили недвижимости на 70 млн грн
    15:41 22.02.2018
    136
    В СБУ сообщили, что стоимость незаконно отчужденного имущества составляет более семидесяти миллионов гривен.
    Машина полицейских. Архивное фото
    Связал и ограбил. Под Киевом девушка стала жертвой ролевых игр ухажера
    18:09 21.02.2018
    263
    Молодая женщина познакомилась с мужчиной в интернете и пригласила его на свидание к себе домой. Когда дело дошло до сексуальных развлечений, ухажер связал ей руки липкой лентой и ограбил.
    Отец гулял по кромке крыши с двумя детьми
    Под Киевом нетрезвый отец гулял с двумя детьми на крыше дома
    17:24 21.02.2018
    104
    К спасателям обратилась охрана детской больницы, которая сообщила, что мужчина отказывается спускаться вниз и водит трехлетних малышей по кромке здания.
    Под Киевом атошник обстрелял соседей из АК-47, а затем забросал гранатами
    Под Киевом пьяный атошник обстрелял соседей из АК-47 и забросал гранатами
    12:32 20.02.2018
    1434
    По данным МВД, при задержании мужчина бросил гранату и стрелял в сторону полицейских, которые приехали на вызов. После чего мужчина пытался украсть автомобиль полиции и скрыться с места происшествия, но его задержали правоохранители.
    Несчастный случай на производстве
    Под Киевом рабочий упал в бункер с зерном и задохнулся
    17:29 19.02.2018
    392
    Тело погибшего достали из бункера и передали медработникам, которого смогли лишь констатировать смерть. Мужчина умер из-за асфиксии зерном кукурузы.
    Автомобиль патрульной полиции. Архивное фото
    В Киевской области военный с гранатой пытался ограбить АЗС - СМИ
    12:49 19.02.2018
    299
    По данным СМИ, инцидент произошел рано утром в понедельник на АЗС в поселке Иванков, что в Киевской области. Возбуждено уголовное дело. По данным полиции, задержаны трое.
    Момент столкновения микроавтобуса и Нивы на трассе Киев - Одесса
    Очевидец выложил видео столкновения автобуса со школьниками и "Нивы" 
    22:33 17.02.2018
    1917
    Водитель сделал на видеорегистратор запись момента смертельного ДТП на трассе Киев - Одесса. В субботу, 17 февраля, там разбился микроавтобус, который перевозил школьников в цирк.
    Маршутный автобус разбился на трассе Киев - Одесса под Глевахой
    На трассе под Киевом разбилась маршрутка, которая везла школьников в цирк 
    15:22 17.02.2018
    1885
    Микроавтобус Mercedes Sprinter в момент аварии перевозил группу школьников из пгт Ставище Киевской области. Дети направлялись в столичный цирк.
    ДТП в Каменском
    В центре Каменского "ВАЗ" протаранил скорую
    18:07 14.02.2018
    99
    Отмечается, что в результате столкновения у "ВАЗа" повреждены передняя часть кузова, у автомобиля скорой помощи также повреждения задней стороны кузова.
    Под Киевом опрокинулась фура с этиловым спиртом. Видео
    Под Киевом опрокинулась фура с этиловым спиртом 
    17:39 14.02.2018
    553
    Груженная этиловым спиртом фура емкостью в 30 тонн выехала на обочину и перевернулась на автодороге Киев - Яриловичи, содержимое вылилось в поле. Водитель не пострадал.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Имение Петра Порошенко в Козине
    Полиция подтвердила самоубийство полицейского у дома Порошенко - СМИ
    14:26 08.03.2018
    7112
    Управление Национальной полиции Украины в Киевской области подтвердило случай суицида. По данным СМИ, с собой покончил старший сержант Полка особого назначения Нацполиции.
    Ситуация под домом генпрокурора Юрия Луценко
    Луценко с топором вышел к митингующим под его домом активистам
    02:14 27.02.2018
    5142
    Участники акции протеста под домом генерального прокурора Юрия Луценко утверждают, что глава ГПУ во время "разборок" оскорблял их, нецензурно выражаясь.
    В Киеве иностранец на фуре разбил припаркованную машину, есть погибший и раненые
    Кошмарное ДТП на Бориспольской трассе: на дороге - тело водителя и куриные лапы 
    15:47 26.02.2018
    4583
    На выезде из Киева в сторону аэропорта "Борисполь" грузовик врезался в стоявшую "Газель". При столкновении двух машин погиб один человек, еще двое пострадали.
    Момент столкновения микроавтобуса и Нивы на трассе Киев - Одесса
    Очевидец выложил видео столкновения автобуса со школьниками и "Нивы" 
    22:33 17.02.2018
    1917
    Водитель сделал на видеорегистратор запись момента смертельного ДТП на трассе Киев - Одесса. В субботу, 17 февраля, там разбился микроавтобус, который перевозил школьников в цирк.
    Маршутный автобус разбился на трассе Киев - Одесса под Глевахой
    На трассе под Киевом разбилась маршрутка, которая везла школьников в цирк 
    15:22 17.02.2018
    1885
    Микроавтобус Mercedes Sprinter в момент аварии перевозил группу школьников из пгт Ставище Киевской области. Дети направлялись в столичный цирк.
    Акция протеста под домом Петра Порошенко в селе Козин
    Акция сторонников Саакашвили прошла под особняком Порошенко 
    16:17 11.02.2018
    1874
    Сторонники "Руха новых сил" приехали автоколонной к загородному имению президента Украины Петра Порошенко, который с семьей проживает в селе Козин по Киевом.
    Под Киевом атошник обстрелял соседей из АК-47, а затем забросал гранатами
    Под Киевом пьяный атошник обстрелял соседей из АК-47 и забросал гранатами
    12:32 20.02.2018
    1434
    По данным МВД, при задержании мужчина бросил гранату и стрелял в сторону полицейских, которые приехали на вызов. После чего мужчина пытался украсть автомобиль полиции и скрыться с места происшествия, но его задержали правоохранители.
    На месте взрыва в Новых Петровцах под Киевом, 12 февраля 2018
    Задержан мужчина, взорвавший вечеринку одноклассников под Киевом
    12:06 13.02.2018
    1030
    В селе Новые Петровцы 63-летний мужчина бросил гранату в окно дома, где проживал его враг. При взрыве трое мужчин получили тяжелые ранения, погибла собака хозяина дома.
    Олимпийский чемпион Александр Абраменко в аэропорту Борисполь
    Возвращение чемпиона. Торжественная встреча Абраменко в "Борисполе" 
    03:44 27.02.2018
    649
    Золотой призер Олимпиады в Пхенчхане Александр Абраменко в ночь на вторник прибыл в аэропорт "Борисполь" под Киевом.
    Сторонники Саакашвили провели акцию под домом Юрия Луценко
    Сторонники Саакашвили провели акцию под домом Луценко 
    16:35 24.02.2018
    625
    В субботу колонна сторонников Михаила Саакашвили прибыла под дом, где проживает генеральный прокурор Украины. Лозунг акции "Свободу Севериону Дангадзе".
    ДТП под Киевом
    Смертельное ДТП под Киевом: девушка-водитель была без прав и на чужом авто
    12:52 12.02.2018
    578
    Правоохранительные органы подтвердили, что водитель действительно была в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, она управляла чужим авто и даже не имела водительского удостоверения.
    Под Киевом опрокинулась фура с этиловым спиртом. Видео
    Под Киевом опрокинулась фура с этиловым спиртом 
    17:39 14.02.2018
    553
    Груженная этиловым спиртом фура емкостью в 30 тонн выехала на обочину и перевернулась на автодороге Киев - Яриловичи, содержимое вылилось в поле. Водитель не пострадал.
    Освобождение автобуса с иностранцами в Киевской области
    Под Киевом из снега вытащили автобус с иностранцами
    20:58 25.02.2018
    512
    Автобус с 19 иностранцами застрял на дороге Тетиев-Бурковцы-Погрибище. Сотрудники ГСЧС с помощью автоцистерны и буксировочного троса транспортировали его на проезжую часть дороги, где он продолжил движение.
    Киевская область: спасатели оказали помощь мужчине, который накололся на крюк тренажера
    Опасный спорт. Под Киевом мужчина накололся на крюк тренажера
    14:10 01.03.2018
    495
    В ГСЧС сообщили, что во время занятий в тренажерном зале мужчина накололся головой на металлический крюк тренажера, после чего самостоятельно не мог освободится.
    Несчастный случай на производстве
    Под Киевом рабочий упал в бункер с зерном и задохнулся
    17:29 19.02.2018
    392
    Тело погибшего достали из бункера и передали медработникам, которого смогли лишь констатировать смерть. Мужчина умер из-за асфиксии зерном кукурузы.
    Отходы производства курятины в Киевской области
    В Киевской области свалка тухлой курятины загрязняет сточные воды - СМИ
    14:32 08.02.2018
    387
    В социальных сетях опубликованы фото стихийного могильника, в котором свалены тонны куриных тушек. По данным СМИ, мясные отходы могут угрожать окружающей среде.
    В Буче полиция задержала пьяного военкома на BMW
    Пьяный военком на BMW разбил два авто под Киевом 
    09:59 13.02.2018
    329
    Жители Бучи задержали и передали полиции мужчину, который, управляя внедорожником, повредил два других автомобиля. У задержанного были все признаки алкогольного опьянения.
    Снегоуборочная техника в Борисполе
    Аэропорт "Борисполь" предупреждает о возможных сбоях в расписании полетов
    20:47 03.03.2018
    307
    В "Борисполе" сообщили, что сложные метеоусловия вносят коррективы в работу международного аэропорта.
    Автомобиль патрульной полиции. Архивное фото
    В Киевской области военный с гранатой пытался ограбить АЗС - СМИ
    12:49 19.02.2018
    299
    По данным СМИ, инцидент произошел рано утром в понедельник на АЗС в поселке Иванков, что в Киевской области. Возбуждено уголовное дело. По данным полиции, задержаны трое.
    Убийство мужчины под Киевом
    Под Киевом женщина зарезала мужа и выдала все за суицид
    17:35 13.02.2018
    273
    Во время очередной семейной ссоры женщина схватила кухонный нож и нанесла им удар в грудь своему супругу. После чего, испугавшись, она вложила орудие убийства в руки покойнику.
    Все теги

    Персоны

    Организации