Согласно заявлению Генпрокуратуры ДНР, объективную картину происшедшего возможно восстановить только с учетом данных объективного контроля, доступ к которым может обеспечить Украина, так как полет воздушного судна находился в зоне ответственности украинских авиадиспетчеров.
Журналисты Стефан Бек и Мишель Спеккерс, изучавшие в Донбассе обстоятельства катастрофы Boeing 777, были задержаны правоохранительными органами Нидерландов по прибытии в страну, у них изъяты все материалы.
Трагедия малайзийского лайнера Boeing-777 рейса MH17 будет иметь правовые последствия, но не обязательно такие, на какие рассчитывает Киев. Пока же эта история используется как инструмент в геополитическом противостоянии, считают эксперты.
В пресс-службе суда подтвердили, что получили жалобу 33 родственников погибших в катастрофе МН17 в Донецкой области летом 2014 года. Россия, по их мнению, нарушила несколько статей, в частности право на жизнь.
Российский самолет, совершавший рейс из Доминиканской Республики в Москву, экстренно сел через несколько минут после взлета. Во время посадки у самолета загорелось переднее шасси. Как проходила эвакуация пассажиров, смотрите на кадрах.
Данные радара в течение нескольких месяцев были предметом обсуждения после того, как следственная группа в итоговом отчете о MH17 заявила, что не получила эту информацию от Украины. Ранее сообщались, что украинские РЛС были на техобслуживании.
Пассажирский Boeing-777 компании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился 17 июля прошлого года в Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившихся на его борту.
По данным полиции, подозреваемый размещал на сайте объявлений Marktplaats информацию о продаже различных вещей. В частности, речь шла о рабочей одежде, которую надевали во время расследования авиакатастрофы.
Представленный во вторник доклад Совета безопасности Нидерландов об обстоятельствах крушения Boeing рейса MH17 на востоке Украины назвал причину гибели лайнера - ракета, выпущенная из ЗРК "Бук", но следователи не назвали виновников трагедии.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".