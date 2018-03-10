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    Boeing 777

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 240
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    Обломки самолета MH17
    ДНР приостановила следствие по крушению MH17
    01:56 16.07.2017
    267Крушение MH17. Три года со дня трагедии
    Согласно заявлению Генпрокуратуры ДНР, объективную картину происшедшего возможно восстановить только с учетом данных объективного контроля, доступ к которым может обеспечить Украина, так как полет воздушного судна находился в зоне ответственности украинских авиадиспетчеров.
    Обломки MH17 на авиабазе в Нидерландах
    Часть фрагментов MH17 остаются на месте крушения - прокуратура Нидерландов
    14:55 10.01.2017
    516Крушение Boeing-777 под Донецком. Два года спустя
    Журналисты Стефан Бек и Мишель Спеккерс, изучавшие в Донбассе обстоятельства катастрофы Boeing 777, были задержаны правоохранительными органами Нидерландов по прибытии в страну, у них изъяты все материалы.
    Обломки самолета MH17
    Сбитый в украинском небе Boeing-777: правду узнаем через 30 лет – политологи
    16:23 01.10.2016
    2888Крушение MH17. Три года со дня трагедии
    Трагедия малайзийского лайнера Boeing-777 рейса MH17 будет иметь правовые последствия, но не обязательно такие, на какие рассчитывает Киев. Пока же эта история используется как инструмент в геополитическом противостоянии, считают эксперты.
    Горящий Boeing-777 в токийском аэропорту. Видео
    Горящий Boeing-777 в токийском аэропорту 
    15:32 27.05.2016
    175
    Возгорание левого двигателя авиалайнера Boeing-777, принадлежащего авиакомпании Korean Air, в токийском аэропорту Ханэда, привело к экстренной эвакуации 319 пассажиров и членов экипажа.
    Европейский суд по правам человека
    ЕСПЧ пока не принимал решений по иску семей погибших при крушении MH17
    22:34 24.05.2016
    935Крушение Boeing-777 под Донецком. Два года спустя
    В пресс-службе суда подтвердили, что получили жалобу 33 родственников погибших в катастрофе МН17 в Донецкой области летом 2014 года. Россия, по их мнению, нарушила несколько статей, в частности право на жизнь.
    Официальный представитель МИД России Мария Захарова
    В расследовании катастрофы МН17 в Украине идет подмена понятий - МИД РФ
    13:29 06.05.2016
    705Крушение Boeing-777 под Донецком. Два года спустя
    Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в расследовании катастрофы малайзийского Вoeing МН17 под Донецком летом 2014 года используются оценки непрофессионалов.
    Обломки MH17 на авиабазе в Нидерландах
    США не будут разглашать данные, передаваемые Нидерландам по сбитому MH17
    22:33 03.03.2016
    838Крушение Boeing-777 под Донецком. Два года спустя
    Как заявил официальный представитель госдепартамента Джон Кирби, за подробности о предоставляемых данных следует обращаться непосредственно к Нидерландам.
    Эвакуация из горящего самолета РФ в Доминикане. Видео
    Эвакуация 350 пассажиров из горящего самолета РФ в Доминикане 
    11:03 11.02.2016
    498
    Российский самолет, совершавший рейс из Доминиканской Республики в Москву, экстренно сел через несколько минут после взлета. Во время посадки у самолета загорелось переднее шасси. Как проходила эвакуация пассажиров, смотрите на кадрах.
    Обломки МН17 в Нидерландах. Архивное фото
    Нидерланды так и не запросили у Украины данные РЛС по сбитому Boeing-777
    10:09 03.02.2016
    2186Крушение Boeing-777 под Донецком. Два года спустя
    Данные радара в течение нескольких месяцев были предметом обсуждения после того, как следственная группа в итоговом отчете о MH17 заявила, что не получила эту информацию от Украины. Ранее сообщались, что украинские РЛС были на техобслуживании.
    Обломки МН17 в Нидерландах. Архивное фото
    Европарламент выступил за создание международного трибунала по МН17
    03:37 22.01.2016
    699Крушение Boeing-777 под Донецком. Два года спустя
    Как сообщается, европарламентарии призвали РФ "полностью сотрудничать с международным сообществом, чтобы провести всеобъемлющее и непредвзятое расследование и привлечь к ответственности виновных".
    Обломки MH17 на авиабазе в Нидерландах
    Родственники сбитого MH17 требуют опубликовать радиолокационные снимки
    01:54 14.01.2016
    1107
    Нидерландские следователи подтвердили, что им были предоставлены определенные радиолокационные данные как Украиной, так и Россией, однако они не получали данных первичного радиолокатора из двух стран.
    Обломки MH17 на авиабазе в Нидерландах
    Группа Bellingcat представила доклад о крушении Boeing-777 в Донбассе
    00:53 04.01.2016
    1051Крушение Boeing-777 под Донецком. Два года спустя
    Доклад, в котором содержатся имена и фотографии российских военных, которые, по мнению группы, причастны к авиакатастрофе MH17, две недели назад был передан прокуратуре Нидерландов.
    Часть реконструированной передней части фюзеляжа Boeing, сбитого под Донецком
    Рада продлила работу малайзийских специалистов по крушению МН17 в Украине
    04:58 25.12.2015
    150Крушение Boeing-777 под Донецком. Два года спустя
    Пассажирский Boeing-777 компании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился 17 июля прошлого года в Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившихся на его борту.
    Флаг Испании
    Boeing экстренно вернули в аэропорт Мадрида из-за информации о бомбе
    02:57 15.12.2015
    21
    По данным портала Air Live, самолет Boeing 777 совершал полет из Мадрида в бразильский Сан-Паулу и был возвращен в аэропорт "Барахас" после 2,5 часа полета.
    Обломки МН17 после презентации окончательного доклада Совбеза Нидерландов по крушению Boeing под Донецком
    Полицейского в Нидерландах подозревают в продаже вещей, связанных с МН17
    02:36 01.12.2015
    124Крушение Boeing-777 под Донецком. Два года спустя
    По данным полиции, подозреваемый размещал на сайте объявлений Marktplaats информацию о продаже различных вещей. В частности, речь шла о рабочей одежде, которую надевали во время расследования авиакатастрофы.
    Обломки MH17 на авиабазе в Нидерландах
    Встреча представителей 12 стран по расследованию MH17 прошла в Гааге
    03:37 29.11.2015
    317Крушение Boeing-777 под Донецком. Два года спустя
    Во встрече принимали участие прокуроры и следователи из Нидерландов, Австралии, Украины, Бельгии и Малайзии, в 2014 году сформировавших совместную следственную группу.
    Обломки МН17 после презентации окончательного доклада Совбеза Нидерландов по крушению Boeing под Донецком
    В Гааге прошел митинг за честное расследование катастрофы Boeing в Украине
    18:50 17.10.2015
    917Крушение Boeing-777 под Донецком. Два года спустя
    Перед зданием Совета по безопасности Нидерландов собрались около 15 человек, чтобы выразить свое недовольство и несогласие с заключениями, сделанными экспертами в итоговом докладе.
    Обломки МН17 после презентации окончательного доклада Совбеза Нидерландов по крушению Boeing под Донецком
    Доклад о причинах ЧП с Boeing в Донбассе не направлен против РФ - Малайзия
    07:40 17.10.2015
    865Крушение Boeing-777 под Донецком. Два года спустя
    Как заявил в субботу министр транспорта Малайзии Лиоу Тионг Лай, "этот доклад важен для нас как средство определить причину несчастного случая, но не виновников".
    Обломки МН17 после презентации окончательного доклада Совбеза Нидерландов по крушению Boeing под Донецком
    Доклад по катастрофе MH17 сделан, но остался вопрос: кто виноват?
    07:17 14.10.2015
    1146Крушение Boeing-777 под Донецком. Два года спустя
    Представленный во вторник доклад Совета безопасности Нидерландов об обстоятельствах крушения Boeing рейса MH17 на востоке Украины назвал причину гибели лайнера - ракета, выпущенная из ЗРК "Бук", но следователи не назвали виновников трагедии.
    Обломки МН17 после презентации окончательного доклада Совбеза Нидерландов по крушению Boeing под Донецком
    Госдеп о докладе по Boeing: это независимое и скрупулезное расследование
    23:41 13.10.2015
    525Крушение Boeing-777 под Донецком. Два года спустя
    В заявлении Госдепа США, в частности, отмечается, что отчет "подтвердил то, о чем госсекретарь Джон Керри сказал еще больше года назад, что MH17 был сбит ракетой "Бук".
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