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    Владимир Маркин

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 109
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    Центральный районный суд Николаева освободил под личное обязательство водителя ЗИЛа Владимира Маркина, который в сентябре этого года сбил насмерть первоклассника
    В Николаеве освободили водителя, сбившего насмерть первоклассника
    15:02 27.11.2017
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    Суд признал Маркина неопасным для общества, приговорив его к наказанию в виде лишения свободы на пять лет, но с испытательным сроком на 3 года. Все стороны судебного процесса согласились с приговором. Против выступила бабушка погибшего.
    Обломки МН17 после презентации окончательного доклада Совбеза Нидерландов по крушению Boeing под Донецком
    Россия передаст Нидерландам новые данные о крушении МН17
    15:52 22.09.2016
    1641Крушение Boeing-777 под Донецком. Два года спустя
    В СК РФ сообщили, что концерну ВКО "Алмаз-Антей" удалось получить с одного из своих заводов – Лианозовского электромеханического завода – необходимую информацию с головных процессоров ростовского трассового радиолокатора.
    Владимир Маркин
    Новые кадры в РФ: Владимир Маркин уходит в отставку
    07:10 22.09.2016
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    Один из самых известных ньюсмейкеров по линии силовых ведомств России, официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин подал заявление об отставке.
    Владимир Маркин
    Спикер СК РФ Маркин подал в отставку
    14:43 21.09.2016
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    Как отмечается, его уход не связан с достижением предельного возраста пребывания на данном посту. Маркин возглавил Управление взаимодействия со СМИ Следственного комитета РФ в 2011 году
    Владимир Маркин
    СК РФ завел дело в связи с вербовкой детей в Донбассе
    15:28 14.09.2016
    265Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    Как заявили в российском ведомстве, возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника силовых структур Украины Игоря Рицко и иных неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ.
    Степан Полторак. Архивное фото
    В России возбудили новые дела против Полторака и Муженко
    14:25 08.09.2016
    759Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    Официальный представитель СК РФ Владимир Маркин заявил, что открыто уголовное дело "по факту геноцида национальной группы русскоязычных лиц, в том числе малолетних", проживающих на территории ДНР.
    Официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин. Архивное фото
    Убийство Политковской могли заказать из Лондона - Маркин
    16:14 01.09.2016
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    По словам официального представителя Следственного комитета РФ Владимира Маркина, следствие имеет основания считать, что заказ на убийство известной журналистки Анны Политковской "шел из Лондона".
    Владимир Маркин
    СК РФ хочет допросить по делу Родченкова президента WADA и Макларена
    21:29 23.08.2016
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    Против экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, которого намерен допросить Следком, в России возбудили уголовное дело по признакам злоупотребления полномочиями.
    Официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин. Архивное фото
    Расследование дел о военных преступлениях в Донбассе идет трудно – Маркин
    00:45 23.08.2016
    308АТО: в предчувствии военного положения.
    По словам официального представителя Следственного комитета РФ Владимира Маркина, дела расследуются, но очень трудно расследовать дела, когда нет возможности делать официальный запрос украинской стороне, СК РФ не отвечают ни на какие официальные запросы.
    Владимир Маркин
    РФ сообщает о трудностях расследования военных преступлений в Донбассе
    20:44 22.08.2016
    344АТО: в предчувствии военного положения.
    Официальный представитель СК РФ Владимир Маркин сообщил, что военные преступления расследуются туго, но по крупицам собирается доказательственная база.
    Владимир Маркин
    В РФ объяснили, почему у украинских спортсменов нет "золота" на ОИ
    13:43 16.08.2016
    9965Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    По словам официального представителя Следственного комитета РФ Владимира Маркина, у украинских спортсменов на Олимпиаде в Рио "крадут" золотые медали.
    Владимир Маркин
    Нидерланды не делятся с РФ данными по делу о крушении MH17 - Маркин
    18:19 06.07.2016
    1997Крушение Boeing-777 под Донецком. Два года спустя
    Официальный представитель СК РФ заверил, что Нидерланды не делятся с Россией данными, которыми располагают сами, "хотя двусторонний обмен сведениями многократно ускорил бы ход расследования".
    Борис Немцов. Архивное фото
    Дело против пяти обвиняемых в убийстве Немцова направлено в суд
    18:10 29.06.2016
    63Годовщина убийства Бориса Немцова
    Как заявил в СК РФ, следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении пяти фигурантов с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
    Владимир Маркин
    Маркин посоветовал найти пастуха для тренировки футболистов РФ
    19:26 23.06.2016
    237EURO-2016: победа Португалии
    Официальный представитель Следственного комитета Российской Федерации (СК РФ) Владимир Маркин считает, что сборную России по футболу может тренировать даже "обычный пастух".
    Сотрудники МЧС России и врачи скорой медицинской помощи на месте проведения поисково-спасательной операции в районе озера Сямозеро в Карелии
    Трагедия на озере в Карелии: 13 погибших детей, 4 подозреваемых взрослых
    12:24 20.06.2016
    1725Жертвы алкоголя. Смертельное отравление в Харьковской области
    Самолет с телами погибших в результате шторма на Сямозере в Карелии детей вылетел в Москву, где состоится опознание. В рамках расследования уголовного дела задержаны четыре человека: директор и заместитель ООО "Парк-отель "Сямозеро" и двое инструкторов.
    В Карелии во время турпохода погибли дети
    Все погибшие на озере в Карелии - дети
    21:41 19.06.2016
    2735Жертвы алкоголя. Смертельное отравление в Харьковской области
    Официальный представитель СК РФ Владимир Маркин сообщил, что все погибшие являются воспитанниками лагеря, 2002-2004 годов рождения. Задержаны четверо подозреваемых: директор, заместитель, а также инструкторы.
    Официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин. Архивное фото
    СК РФ уточнил число погибших детей на озере в Карелии
    15:31 19.06.2016
    1461Жертвы алкоголя. Смертельное отравление в Харьковской области
    Как заявил РИА Новости Владимир Маркин, в результате чрезвычайного происшествия в Карелии погибли одиннадцать детей и один взрослых. Трагедия случилась на озере Сямозеро.
    Владимир Маркин
    В СК РФ заявили, что жители Донбасса требуют 113 млн евро компенсации
    14:11 13.05.2016
    668Восток Украины. Ни мира, ни войны
    Владимир Маркин заявил, что украинцы, которые были вынуждены покинуть постоянное место жительства в связи с военными действиями, подают жалобы на действие официальной власти.
    Владимир Маркин
    СК РФ отрицает версию убийства бас-гитариста "Любэ" из-за Донбасса
    19:04 20.04.2016
    706
    Официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин заявил, что "версия о конфликте на почве расхождения во взглядах на ситуацию в Донбассе не нашла своего подтверждения".
    Памятник Борису Немцову открыли на Троекуровском кладбище
    Предъявлено окончательное обвинение четырем фигурантам по делу Немцова
    15:50 29.12.2015
    181Годовщина убийства Бориса Немцова
    Как сообщил официальный представитель СК России Владимир Маркин, окончательное обвинение предъявлено Зауру Дадаеву, Шадиду Губашеву, Темирлану Эскерханову и Хамзату Бахаеву.
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