Суд признал Маркина неопасным для общества, приговорив его к наказанию в виде лишения свободы на пять лет, но с испытательным сроком на 3 года. Все стороны судебного процесса согласились с приговором. Против выступила бабушка погибшего.
В СК РФ сообщили, что концерну ВКО "Алмаз-Антей" удалось получить с одного из своих заводов – Лианозовского электромеханического завода – необходимую информацию с головных процессоров ростовского трассового радиолокатора.
Как заявили в российском ведомстве, возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника силовых структур Украины Игоря Рицко и иных неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ.
По словам официального представителя Следственного комитета РФ Владимира Маркина, дела расследуются, но очень трудно расследовать дела, когда нет возможности делать официальный запрос украинской стороне, СК РФ не отвечают ни на какие официальные запросы.
Как заявил в СК РФ, следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении пяти фигурантов с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Самолет с телами погибших в результате шторма на Сямозере в Карелии детей вылетел в Москву, где состоится опознание. В рамках расследования уголовного дела задержаны четыре человека: директор и заместитель ООО "Парк-отель "Сямозеро" и двое инструкторов.
Официальный представитель СК РФ Владимир Маркин сообщил, что все погибшие являются воспитанниками лагеря, 2002-2004 годов рождения. Задержаны четверо подозреваемых: директор, заместитель, а также инструкторы.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".