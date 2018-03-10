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    Игорь Коломойский

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 673
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    ПриватБанк
    У Коломойского опровергли заявление Нацбанка о расследовании компании Kroll
    16:24 02.03.2018
    157Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    По утверждению адвоката Игоря Коломойского Игоря Барсученко, результатами расследования компании Kroll в отношении "ПриватБанка" является лишь презентация, опубликованная на сайте Национального банка Украины.
    Игорь Коломойский. Архивное фото
    Коломойского допросили по делу о махинациях в "ПриватБанке" - ГПУ
    13:05 23.02.2018
    265Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    По словам генпрокурора, по делу "ПриватБанка" также допрошены бизнес-партнер Коломойского Геннадий Боголюбов, другие руководители "ПриватБанка", подавшая в отставку глава Нацбанка Валерия Гонтарева и ее заместитель Екатерина Рожкова и др.
    Нефтепровод
    Запасы компании Коломойского сократились из-за показателей в Украине и РФ
    17:53 21.02.2018
    234
    Компания сообщает, что наибольшее списание запасов в 7,1 миллиона баррелей нефтяного эквивалента связано c неудачей, которую потерпела программа гидроразрывов на четырех скважинах Руденковского месторождения в Украине.
    Национальный банк Украины
    НБУ объяснил, зачем ему счета сотрудников телеканала Коломойского
    04:40 09.02.2018
    705
    По данным НБУ, запрос по движению средств на счетах сотрудников медиахолдинга был сделан в рамках проверки деятельности "ПриватБанка", которым ранее руководил Игорь Коломойский.
    Игорь Коломойский. Архивное фото
    НБУ запросил данные о счетах сотрудников канала Коломойского
    17:05 08.02.2018
    322
    По данным телеканала "1+1", информация о банковских счетах сотрудников охраняется банковской тайной и не может быть предоставлена Национальному банку.
    В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви
    Хроника 25 января: нападение радикалов на часовню УПЦ МП, крушение вертолета в Кременчуге
    09:11 26.01.2018
    548
    Накануне НКРЭКУ объявила о повышении тарифов на электроэнергию с февраля, НАБУ провело обыски у главного "куратора" угольной госотрасли, а в России умерла известная певица, заслуженная артистка Украины Людмила Сенчина.
    Игорь Коломойский. Архивное фото
    Дело "ПриватБанка". Суд Лондона продлил всемирный арест счетов Коломойского
    11:23 25.01.2018
    482Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    Отметим, что в английском суде прошли дополнительные слушания относительно процессуальных вопросов в деле "ПриватБанка" против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и других лиц.
    Игорь Коломойский. Архивное фото
    По заслугам? Пять бед олигарха Коломойского
    18:01 24.01.2018
    4095Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    В последнее время беды и напасти посыпались на украинского бизнесмена Игоря Коломойского, как из рога изобилия. Однако его еще рано списывать со счетов — он, возможно, и будет выброшен из кооператива олигархов, но месть его будет страшна.
    Игорь Коломойский. Архивное фото
    "Не дали пропасть олигарху". Как Коломойский и Онищенко толкали машину
    18:55 19.01.2018
    2753
    Фотография, которую выложил Александр Онищенко, за час набрала более 4 тысяч "лайков". На ней он, Коломойский и еще два человека толкают застрявшее авто.
    Игорь Коломойский. Архивное фото
    Соцсети о "Привате": Коломойский дорого обходится украинцам
    14:50 17.01.2018
    289Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    "Приват" опять в центре публичного скандала - на сайте НБУ появился отчет международной компании Kroll о результатах аудита банка. Ущерб, нанесенный "ПриватБанку" до национализации в 2016 году, специалисты компании оценили в 5,5 млрд долларов.
    Отделение Приватбанка
    Хана "ПриватБанку"? Детективы Kroll против Коломойского
    19:09 16.01.2018
    3798
    Детективное агентство Kroll признало, что бывшие акционеры "ПриватБанка" выводили оттуда деньги, превратив банк в финансовую пирамиду.
    Игорь Коломойский. Архивное фото
    Коломойский ответил на обвинения в хищении миллиардов из "Привата"
    15:42 16.01.2018
    1466Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    Бизнесмен Игорь Коломойский, бывший совладелец национализированного "ПриватБанка" отверг обвинения Нацбанка Украины, назвав слова регуляторного органа "бредом, который нет смысла комментировать".
    Игорь Коломойский. Архивное фото
    Месть за "Приват": Коломойский обдерет Украину до нитки
    17:36 05.01.2018
    57518Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    С началом нового года стартовал очередной виток борьбы Коломойского против государства. Потеряв "ПриватБанк" и потерпев поражение в Лондонском Высоком суде, мятежный олигарх планирует отыграться на "Укрнафте", засудив Украину на шестую часть госбюджета.
    Игорь Коломойский. Архивное фото
    Иски против Коломойского растут, как снежный ком
    18:35 27.12.2017
    1166Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    Не стоит переживать за Коломойского, что деньги, которые может конфисковать суд, последние. Об этом заявила политтехнолог Екатерина Одарченко.
    Игорь Коломойский. Архивное фото
    Компания Коломойского приостановила добычу газа на одной из скважин в РФ
    10:43 27.12.2017
    665Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    Добыча газа на одной из скважин Кошехабльского месторождения в Адыгее была приостановлена из-за засорения оборудования, сообщила британская JKX Oil & Gas Plc, совладельцем которой является бизнесмен Игорь Коломойский.
    Вадим Карасев. Архивное фото
    Карасев: никто не знает, что делать дальше с "ПриватБанком"
    08:32 26.12.2017
    916Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    Конфликт между главой Министерства финансов и генеральным прокурором - попытка показать, кто круче, и его может усмирить только президент, считает политолог.
    Игорь Коломойский
    Запад "обобрал" до нитки Коломойского. На очереди Порошенко
    07:31 26.12.2017
    5637Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    Решение Лондонского высокого суда об аресте активов Коломойского не на шутку всколыхнуло властную элиту. Министр финансов пошел войной на генпрокурора, тот в свою очередь хочет отставки министра, депутаты пишут доносы на международных детективов.
    Владимир Парасюк. Архивное фото
    На проводе. Парасюк признался, что Коломойский позванивает ему
    04:13 26.12.2017
    1140Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    Скандальный внефракционный народный депутат Владимир Парасюк утверждает, что Игорь Коломойский звонил ему несколько раз "просто поговорить".
    Денежные купюры гривны Украины
    Большая украинская олигархическая игра на уничтожение
    18:54 25.12.2017
    3170
    В текущем году существенно улучшили свое состояние те олигархи, в чью сферу интересов входит горно-металлургический комплекс.
    Отделение ПриватБанка. Архивное фото
    Дело "ПриватБанка": Что задумал Коломойский
    17:53 25.12.2017
    3134Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    На Западе осознали, что надо использовать более действенные аргументы для влияния на внутриполитические процессы в Украине, и решение Высокого суда в Лондоне – один из таких доводов.
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    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Национальный банк Украины
    НБУ объяснил, зачем ему счета сотрудников телеканала Коломойского
    04:40 09.02.2018
    705
    По данным НБУ, запрос по движению средств на счетах сотрудников медиахолдинга был сделан в рамках проверки деятельности "ПриватБанка", которым ранее руководил Игорь Коломойский.
    Игорь Коломойский. Архивное фото
    НБУ запросил данные о счетах сотрудников канала Коломойского
    17:05 08.02.2018
    322
    По данным телеканала "1+1", информация о банковских счетах сотрудников охраняется банковской тайной и не может быть предоставлена Национальному банку.
    Игорь Коломойский. Архивное фото
    Коломойского допросили по делу о махинациях в "ПриватБанке" - ГПУ
    13:05 23.02.2018
    265
    По словам генпрокурора, по делу "ПриватБанка" также допрошены бизнес-партнер Коломойского Геннадий Боголюбов, другие руководители "ПриватБанка", подавшая в отставку глава Нацбанка Валерия Гонтарева и ее заместитель Екатерина Рожкова и др.
    Нефтепровод
    Запасы компании Коломойского сократились из-за показателей в Украине и РФ
    17:53 21.02.2018
    234
    Компания сообщает, что наибольшее списание запасов в 7,1 миллиона баррелей нефтяного эквивалента связано c неудачей, которую потерпела программа гидроразрывов на четырех скважинах Руденковского месторождения в Украине.
    ПриватБанк
    У Коломойского опровергли заявление Нацбанка о расследовании компании Kroll
    16:24 02.03.2018
    157
    По утверждению адвоката Игоря Коломойского Игоря Барсученко, результатами расследования компании Kroll в отношении "ПриватБанка" является лишь презентация, опубликованная на сайте Национального банка Украины.
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