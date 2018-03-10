По утверждению адвоката Игоря Коломойского Игоря Барсученко, результатами расследования компании Kroll в отношении "ПриватБанка" является лишь презентация, опубликованная на сайте Национального банка Украины.
По словам генпрокурора, по делу "ПриватБанка" также допрошены бизнес-партнер Коломойского Геннадий Боголюбов, другие руководители "ПриватБанка", подавшая в отставку глава Нацбанка Валерия Гонтарева и ее заместитель Екатерина Рожкова и др.
Компания сообщает, что наибольшее списание запасов в 7,1 миллиона баррелей нефтяного эквивалента связано c неудачей, которую потерпела программа гидроразрывов на четырех скважинах Руденковского месторождения в Украине.
Накануне НКРЭКУ объявила о повышении тарифов на электроэнергию с февраля, НАБУ провело обыски у главного "куратора" угольной госотрасли, а в России умерла известная певица, заслуженная артистка Украины Людмила Сенчина.
В последнее время беды и напасти посыпались на украинского бизнесмена Игоря Коломойского, как из рога изобилия. Однако его еще рано списывать со счетов — он, возможно, и будет выброшен из кооператива олигархов, но месть его будет страшна.
"Приват" опять в центре публичного скандала - на сайте НБУ появился отчет международной компании Kroll о результатах аудита банка. Ущерб, нанесенный "ПриватБанку" до национализации в 2016 году, специалисты компании оценили в 5,5 млрд долларов.
С началом нового года стартовал очередной виток борьбы Коломойского против государства. Потеряв "ПриватБанк" и потерпев поражение в Лондонском Высоком суде, мятежный олигарх планирует отыграться на "Укрнафте", засудив Украину на шестую часть госбюджета.
Добыча газа на одной из скважин Кошехабльского месторождения в Адыгее была приостановлена из-за засорения оборудования, сообщила британская JKX Oil & Gas Plc, совладельцем которой является бизнесмен Игорь Коломойский.
Решение Лондонского высокого суда об аресте активов Коломойского не на шутку всколыхнуло властную элиту. Министр финансов пошел войной на генпрокурора, тот в свою очередь хочет отставки министра, депутаты пишут доносы на международных детективов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
По словам генпрокурора, по делу "ПриватБанка" также допрошены бизнес-партнер Коломойского Геннадий Боголюбов, другие руководители "ПриватБанка", подавшая в отставку глава Нацбанка Валерия Гонтарева и ее заместитель Екатерина Рожкова и др.
Компания сообщает, что наибольшее списание запасов в 7,1 миллиона баррелей нефтяного эквивалента связано c неудачей, которую потерпела программа гидроразрывов на четырех скважинах Руденковского месторождения в Украине.
По утверждению адвоката Игоря Коломойского Игоря Барсученко, результатами расследования компании Kroll в отношении "ПриватБанка" является лишь презентация, опубликованная на сайте Национального банка Украины.
Часть международных институтов устали от того, что Банковая, в том числе руками генерального прокурора, постоянно пытается срывать сбор доказательств и судебные дела, которые ведутся по возвращению кредитов "Приватбанка", рассказал Алексей Якубин.
После официальной церемонии представления нового губернатора Днепропетровской области Валентина Резниченко, ближе к полуночи, команда Игоря Коломойского устроила небольшую прощальную вечеринку в здании облгосадминистрации.
В разговоре с народным депутатом от "Блока Петра Порошенко" Мустафой Найемом глава Днепропетровской ОГА Игорь Коломойский обвинил в попытке захвата компании "Укрнафта" нардепа от группы "Воля народа" Игоря Еремеева.
Часть международных институтов устали от того, что Банковая, в том числе руками генерального прокурора, постоянно пытается срывать сбор доказательств и судебные дела, которые ведутся по возвращению кредитов "Приватбанка", рассказал Алексей Якубин.
Антикоррупционная прокуратура затребовала у генпрокурора Юрия Луценко для ознакомления дела в отношении бизнесменов Виктора Пинчука и Игоря Коломойского, заявил глава Антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.
Комментируя приезд олигарха Игоря Коломойского в администрацию президента, директор украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник отметил, что ничего особенного в таком визите нет, такие встречи регулярны.
Губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что у него есть доказательства причастности экс-главы Днепропетровской области, бизнесмена Игоря Коломойского к контрабанде, и он их намерен предоставить.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Игорь Коломойский и его команда являются настоящими патриотами Украины. Об этом заявил президент Украины на пресс-конференции, посвященной представлению нового губернатора Днепропетровской области.
Бойцы штурмового полка МВД "Днепр-1" размещаются на территории блокпоста "Республика "Мост". 13 декабря командование полка "Днепр-1" решило не пропускать машины с гуманитарным грузом на территорию "ДНР" пока "повстанцы не освободят всех пленных".
Журналист Грэхем Стэк в своем материале на сайте Проект по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) сообщает, кто получил от "ПриватБанка" один миллиард долларов перед его национализацией.