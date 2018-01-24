По заслугам? Пять бед олигарха Коломойского

Инесса Другова, РИА Новости Украина

Вспомнить всё

Украинский бизнесмен Вадим Шульман, в прошлом близкий к группе "Приват", подал в Лондоне иск против олигарха Игоря Коломойского, в котором обвинил миллиардера и его партнера Геннадия Боголюбова в краже более $500 млн. Об этом сообщил Kyiv Post со ссылкой на иск, эксклюзивно полученный изданием.

Шульман, в частности, требует от Коломойского и Боголюбова погашения этой суммы, ссылаясь на то, что они использовали 15-летнюю дружбу с ним, чтобы обмануть его в деловых сделках от Алтайских гор до Уоррена, Огайо. В судебном процессе подробно описывается ход этих сделок и беззаконие, продолжающееся с конца 1990-х годов до 2016 года. При этом упоминаются имена экс-премьер-министра Украины и лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, российского олигарха Романа Абрамовича, а также украинского политика, инициатора общественного движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука.

Отмечается, что иск, поданный в мае 2017 года, предлагает внутренний взгляд на теневую группу компаний и фабрик "Приват" Коломойского. В нем также содержится более подробная информация о том, как Приватбанк использовался как копилка для своих владельцев и часто в качестве резерва для собственного банковского счета Коломойского.

В иске утверждается, что Коломойский начал обманывать Шульмана с самого начала их деловых отношений: продажи в 2000 году Южного обогатительного завода в Кривом Роге и Петровского металлургического завода в Днепре.

Шульман, который годами старался собрать различные долги перед ним Коломойского и Боголюбова, начал подавать иски в США и Британские Виргинские острова.

К лету 2016 года Коломойский начал испытывать давление со стороны надвигающейся национализации ПриватБанка. Олигарх попытался отложить, попросив Шульмана не "бить лежачего", и неоднократно заявлял, что он будет платить в рассрочку каждые несколько месяцев, пишет Kyiv Post. Но на весенней встрече в 2016 году в гостинице "Монако" в Париже Боголюбов предположительно заявил Шульману, что ему не заплатят. Представители Коломойского и Боголюбова не ответили на просьбы издания о комментариях. В прошлом сам Коломойский опровергал эти утверждения.

Арест активов

В Высоком суде Лондона проходит рассмотрение дела по иску государственного ПриватБанка к экс-собственникам финучреждения Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.

Пресс-служба "ПриватБанка" сообщила, что 19 декабря 2017 года английский суд издал приказ "о всемирном аресте активов бизнесменов, а также шести компаний, которые им, предположительно, принадлежат или находятся под их контролем".

Решение было принято на основании предоставленных суду доводов, доказывающих, что Коломойский и Боголюбов вывели из "ПриватБанка" около $2 млрд путем проведения ряда незаконных операций, отметили в финучреждении.

Ограничили в расходах

В январе стало известно, что Высокий суд Англии и Уэльса дал право бизнесменам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову тратить на нужды повседневной жизни не больше 20 тыс. фунтов стерлингов в неделю на каждого. Об этом народный депутат Сергей Лещенко пишет в блоге на "Украинской правде".

Лещенко добавил, что кроме 20 тыс. фунтов стерлингов в неделю Коломойский и Боголюбов имеют право тратить "приемлемые суммы" на своих адвокатов во всех исках.

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Все не слава Богу

Недавно в сети появилось фото, как машина украинского олигарха Игоря Коломойского застряла Куршевеле, и он вместе с товарищами выталкивает ее из сугроба. Фото опубликовал в Instagram беглый нардеп Александр Онищенко, который тоже толкает авто.

"Застрял один миллиардер. Так все дружно толкают машину, Игорь Коломойский лично участвует. Где такое увидишь)", – подписал фото Онищенко.

Недвижимость с молотка

В начале года стало известно, что местные власти в Крыму намерены выставить на продажу недвижимость Игоря Коломойского. Об этом говорится в сообщении Министерства земельных и имущественных отношений Крыма. Речь идет о продаже 13 объектов недвижимости, в том числе гостиницы в Алуште, рекреационного комплекса в Гурзуфе, а также ряда нежилых помещений.

"Открытые аукционы по продаже квартир в Ялте, ранее принадлежащих Коломойскому, начались в 2017 году", — уточнили в в министерстве. Местные власти планируют получить от продажи квартир не менее 330 млн рублей. Кроме того, в этом году на продажу выставят 31 автозаправочную станцию и склад ГСМ. За эти объекты планируют получить не менее 558 млн рублей.

Рано пинать мертвого льва

По мнению политолога, руководителя Аналитического центра "Третий сектор" Андрея Золотарева все происходящее с Коломойским похоже на то, что все пинают мертвого льва, однако это не так.

"Коломойский — далеко не мертвый лев, он еще способен не только покусать, но и кое-кого загрызть. Тем более, что Игорь Валерьевич — креативный, предельно циничный, терпеливый, поэтому он прекрасно понимает, что баланс сил сейчас не на его стороне. И от более активных действий здесь, в Украине, его, очевидно, сдерживали Соединенные Штаты и не давали ему запустить вендетту в отношении Порошенко, который, как это водится в олигархическом кооперативе, его киданул. Судя по тому, как Коломойский спокойно сидел на берегу Женевского озера, и особо себя не проявлял, говорит о том, что работал какой-то сдерживающий фактор. Обратите внимание, национализация Привата прошла без характерной для Коломойского информационной войны. А как раз такая борьба для Игоря Валерьевича — это спорт, адреналин, и просто по его природе оно не могло пройти спокойно, но тем не менее, прошло. И это говорит о том, что кто-то прочно держит Игоря Валерьевича за причинное место, и не сложно догадаться, у кого есть такие возможности. И это явно не Порошенко. Но счеты остались, и Коломойский, как никто понимает, что месть — это то блюдо, которое подают холодным", — сказал РИА Новости Андрей Золотарев.

Как отметил политолог, президентская команда ассоциирует волну негатива, которая накрыла Порошенко, именно с Коломойским.

"Хотя я не думаю, что тут дело только в Коломойском, поскольку "Аль-Джазира" — это не то масс-медиа, с которым можно джинсовать, тут должны быть куда более весомые и серьезные аргументы", — сказал Золотарев.

Счетов у Коломойского в Украине, по мнению политолога, более чем достаточно.

“Ко многим у Игоря Валерьевича есть достаточно серьезные вопросы, начиная от родного Днепропетровска, и заканчивая столичными деятелями. Да, у Коломойского очень серьезные проблемы. Да, они могут оказаться для него фатальными, как для олигарха — он может быть просто деклассирован и выброшен из олигархического кооператива. Но списывать его пока еще преждевременно", — заключил Золотарев.