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    Аналитика и комментарии

    По заслугам? Пять бед олигарха Коломойского

    Тема:

    Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского (359)

    (обновлено: )135891
    В последнее время беды и напасти посыпались на украинского бизнесмена Игоря Коломойского, как из рога изобилия. Однако его еще рано списывать со счетов — он, возможно, и будет выброшен из кооператива олигархов, но месть его будет страшна.
    Игорь Коломойский. Архивное фото
    УНИАН

    Инесса Другова, РИА Новости Украина

    Вспомнить всё

    Украинский бизнесмен Вадим Шульман, в прошлом близкий к группе "Приват", подал в Лондоне иск против олигарха Игоря Коломойского, в котором обвинил миллиардера и его партнера Геннадия Боголюбова в краже более $500 млн. Об этом сообщил Kyiv Post со ссылкой на иск, эксклюзивно полученный изданием.

    Игорь Коломойский. Архивное фото
    Украинское фото
    Соцсети о "Привате": Коломойский дорого обходится украинцам

    Шульман, в частности, требует от Коломойского и Боголюбова погашения этой суммы, ссылаясь на то, что они использовали 15-летнюю дружбу с ним, чтобы обмануть его в деловых сделках от Алтайских гор до Уоррена, Огайо. В судебном процессе подробно описывается ход этих сделок и беззаконие, продолжающееся с конца 1990-х годов до 2016 года. При этом упоминаются имена экс-премьер-министра Украины и лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, российского олигарха Романа Абрамовича, а также украинского политика, инициатора общественного движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука.

    Отмечается, что иск, поданный в мае 2017 года, предлагает внутренний взгляд на теневую группу компаний и фабрик "Приват" Коломойского. В нем также содержится более подробная информация о том, как Приватбанк использовался как копилка для своих владельцев и часто в качестве резерва для собственного банковского счета Коломойского.

    В иске утверждается, что Коломойский начал обманывать Шульмана с самого начала их деловых отношений: продажи в 2000 году Южного обогатительного завода в Кривом Роге и Петровского металлургического завода в Днепре. 

    Шульман, который годами старался собрать различные долги перед ним Коломойского и Боголюбова, начал подавать иски в США и Британские Виргинские острова.

    Отделение Приватбанка
    RIA News Василий Батанов | Перейти в фотобанк
    Хана "ПриватБанку"? Детективы Kroll против Коломойского

    К лету 2016 года Коломойский начал испытывать давление со стороны надвигающейся национализации ПриватБанка. Олигарх попытался отложить, попросив Шульмана не "бить лежачего", и неоднократно заявлял, что он будет платить в рассрочку каждые несколько месяцев, пишет Kyiv Post. Но на весенней встрече в 2016 году в гостинице "Монако" в Париже Боголюбов предположительно заявил Шульману, что ему не заплатят. Представители Коломойского и Боголюбова не ответили на просьбы издания о комментариях. В прошлом сам Коломойский опровергал эти утверждения.

    Арест активов

    В Высоком суде Лондона проходит рассмотрение дела по иску государственного ПриватБанка к экс-собственникам финучреждения Игорю Коломойскому и  Геннадию Боголюбову.

    Пресс-служба "ПриватБанка" сообщила, что 19 декабря 2017 года английский суд издал приказ "о всемирном аресте активов бизнесменов, а также шести компаний, которые им, предположительно, принадлежат или находятся под их контролем".

    Игорь Коломойский. Архивное фото
    УНИАН
    Месть за "Приват": Коломойский обдерет Украину до нитки

    Решение было принято на основании предоставленных суду доводов, доказывающих, что Коломойский и Боголюбов вывели из "ПриватБанка" около $2 млрд путем проведения ряда незаконных операций, отметили в финучреждении.

    Ограничили в расходах

    В январе стало известно, что Высокий суд Англии и Уэльса дал право бизнесменам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову тратить на нужды повседневной жизни не больше 20 тыс. фунтов стерлингов в неделю на каждого. Об этом народный депутат Сергей Лещенко пишет в блоге на "Украинской правде".

    Лещенко добавил, что кроме 20 тыс. фунтов стерлингов в неделю Коломойский и Боголюбов имеют право тратить "приемлемые суммы" на своих адвокатов во всех исках.

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    Все не слава Богу

    Недавно в сети появилось фото, как машина украинского олигарха Игоря Коломойского застряла Куршевеле, и он вместе с товарищами выталкивает ее из сугроба. Фото опубликовал в Instagram беглый нардеп Александр Онищенко, который тоже толкает авто.

    Игорь Коломойский. Архивное фото
    Украинское фото
    Иски против Коломойского растут, как снежный ком

    "Застрял один миллиардер. Так все дружно толкают машину, Игорь Коломойский лично участвует. Где такое увидишь)", – подписал фото Онищенко. 

    Недвижимость с молотка

    В начале года стало известно, что местные власти в Крыму намерены выставить на продажу недвижимость Игоря Коломойского. Об этом говорится в сообщении Министерства земельных и имущественных отношений Крыма. Речь идет о  продаже 13 объектов недвижимости, в том числе гостиницы в Алуште, рекреационного комплекса в Гурзуфе, а также ряда нежилых помещений. 

    "Открытые аукционы по продаже квартир в Ялте, ранее принадлежащих Коломойскому, начались в 2017 году", — уточнили в в министерстве. Местные власти планируют получить от продажи квартир не менее 330 млн рублей. Кроме того, в этом году на продажу выставят 31 автозаправочную станцию и склад ГСМ. За эти объекты планируют получить не менее 558 млн рублей.

    Рано пинать мертвого льва

    По мнению политолога, руководителя Аналитического центра "Третий сектор" Андрея Золотарева все происходящее с Коломойским похоже на то, что все пинают мертвого льва, однако это не так.

    Игорь Коломойский
    УНИАН
    Запад "обобрал" до нитки Коломойского. На очереди Порошенко

    "Коломойский — далеко не мертвый лев, он еще способен не только покусать, но и кое-кого загрызть. Тем более, что Игорь Валерьевич — креативный, предельно циничный, терпеливый, поэтому он прекрасно понимает, что баланс сил сейчас не на его стороне. И от более активных действий здесь, в Украине, его, очевидно, сдерживали Соединенные Штаты и  не давали ему запустить вендетту в отношении Порошенко, который, как это водится в олигархическом кооперативе, его киданул. Судя по тому, как Коломойский спокойно сидел на берегу Женевского озера, и особо себя не проявлял, говорит о том, что работал какой-то сдерживающий фактор. Обратите внимание, национализация Привата прошла без характерной для Коломойского информационной войны. А как раз такая борьба для Игоря Валерьевича — это спорт, адреналин, и просто по его природе оно не могло пройти спокойно, но тем не менее, прошло. И это говорит о том, что кто-то прочно держит Игоря Валерьевича за причинное место, и не сложно догадаться, у кого есть такие возможности. И это явно не Порошенко. Но счеты остались, и Коломойский, как никто понимает, что месть — это то блюдо, которое подают холодным", — сказал РИА Новости Андрей Золотарев.

    Якубин о политических последствиях ареста активов Коломойского
    РИА Новости Украина
    Политолог рассказал о политических последствиях ареста активов Коломойского

    Как отметил политолог, президентская команда ассоциирует волну негатива, которая накрыла  Порошенко, именно с Коломойским.

    "Хотя я не думаю, что тут дело только в Коломойском, поскольку "Аль-Джазира" — это не то масс-медиа, с которым можно джинсовать, тут должны быть куда более весомые и серьезные аргументы", — сказал Золотарев.  

    Счетов у Коломойского в Украине, по мнению политолога, более чем достаточно. 

    “Ко многим у Игоря Валерьевича есть достаточно серьезные вопросы, начиная от родного Днепропетровска, и заканчивая столичными деятелями. Да, у Коломойского очень серьезные проблемы. Да, они могут оказаться для него фатальными, как для олигарха — он может быть просто деклассирован и выброшен из олигархического кооператива. Но списывать его пока еще преждевременно", — заключил Золотарев. 

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