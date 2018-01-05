Месть за "Приват": Коломойский обдерет Украину до нитки

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Беня бьет по всем фронтам

Игорь Коломойский потихоньку оклемался от решения Лондонского высокого суда, который арестовал активы олигарха по всему миру на сумму в 2,5 млрд долларов, и теперь готовится ответить ударом на удар. Вначале Беня попробует оспорить решение украинских судов, которые арестовали часть собственности олигарха в Украине, вернув себе контроль над ценными активами. Затем олигарх попытается притупить бдительность врага, заключив с Порошенко сделку в обмен на гарантии неприкосновенности части его собственности. Ранее подобную сделку заключил Ахметов, поделившись частью бизнеса с главным олигархом страны. Коломойский, как умный человек, прекрасно понимает, что лучше отдать часть, чтобы не потерять все. Однако он не доверяет президенту, который привык не привык держаться слова, поэтому перемирие олигархов продержится недолго.

"Неожиданная встреча Луценко и Коломойского- это показатель того, что Банковая активно договаривается о том, как сделать так, чтобы провалить те дела, которые были открыты относительно возвращения Коломойским денег "ПриватБанка". Именно поэтому Генпрокуратура открыла дела против министра финансов и части руководства Национального банка, и против компании "Кролл". Запад решил перейти к более решительным действиям — запустить бильярдный шар для того, чтобы разрушить возможный союз между Коломойским и Порошенко… Запад хочет, чтобы Луценко был отстранен. Если Порошенко не услышит эти месседжи, то Запад будет готов перейти к более решительным действиям… В свою очередь, Коломойский намекнул, что у него есть козыри, если его начнут трогать по крупному. Во-первых это политическая поддержка, во-вторых, колоссальная количество компромата на украинских политиков, в третьих — канал 1+1" — заявил политолог Алексей Якубин.

Временно замирившись с Порошенко по делу "Приватбанка", Беня начал бить по другому фронту — "Укрнафте", оспаривая в суде попытку забрать у него этот ценный актив. 50%+1 акция "Укрнафты" принадлежит государственной НАК "Нафтогаз Украины", 42% акций — Коломойскому и компании. Многие годы Беня и его партнеры "доили" компанию, получая чуть ли не забесплатно украинский газ и нефть и бензин. Продавая эту продукцию по рыночным ценам, Коломойский сказочно обогащался.

В 2015 году это лавочку опальному олигарху попытались прикрыть. Вначале приняли закон, который изменил кворум, необходимый для проведения общего собрания акционеров с 60% до 50%, что позволило сместить топ-менеджмент Коломойского, потом отобрали газ, который добывала "Укрнафта" в пользу НАК "Нафтогаз Украины", после чего увеличили ренту за использование недр, что сделало добычу газа и нефти менее выгодным бизнесом.

"Бизнес-империю Коломойского обрушили. Судя по всему, в 2018г. "веселуха" по перепродаже и отжиму активов отдельных олигархов продолжится. Все закономерно, т.к. логика становления и развития украинских бизнес-империй – это ярко выраженные процессы построения ПИРАМИД. Если бы олигархи не строили таких пирамид, если бы не избавлялись от конкурентов, постоянно увеличивая масштабы своих политических и бизнесовых проектов, то их финансово-промышленные группы быстро бы потеряли свои лидерские позиции. Думаю, они мысленно признают и другой факт, что все пирамиды заканчиваются и соответственно после разрушения одних, снова будут строиться другие. Словом, сумели они в удачное время войти в нужной "точке" экономического цикла для построения своих пирамид, однако, могут грубо просчитаться с периодом выхода. Кто следующий?", — написал на своей странице в Facebook украинский экономист Александр Гончаров.

"Власть однозначно боялась медиа-империи Коломойского, которая в любой момент могла быть развернута против режима. Теперь эту империю можно тоже передать на ответственное хранение. Что мы получили? По сути, ликвидировали крупного игрока, который играл против власти. Несложно предположить, что сейчас у Коломойского будет столько проблем, что ему будет не до украинской политики. Все олигархи получили четкий сигнал, что при политической воле государственная машина раздавит любого. Часть оппозиционеров лишилась источника финансирования и теперь будет вынуждена искать деньги за рубежом. Президент в преддверии выборов получил лояльные телеканалы. Народ увидел, что власть наказывает того, кто его обокрал. Западные партнеры еще крепче затянули удавку на шее власти, поскольку Коломойский будет говорить, а знает он много", — написал в своем блоге председатель правления группы компаний "Тект" Вадим

Стокгольм против Лондона

Решение по "Укрнафте" Коломойский готовиться оспорить в Стокгольмском арбитражном суде. Соответствующий иск поступил туда еще в 2016 году.

По состоянию на лето 2016 года сумма иска состояла из $2,063 млрд в счет потери дивидендов; и $932 млн в виде штрафа. В сентябре 2017 года в проспекте евробондов Украины указывалось, что претензии возросли до $4,7 млрд. И вот в первых числах января стало известно, что претензии Коломойского выросли с 2016 года почти в 2 раза — до $5,44 млрд. Это почти шестая часть государственного бюджета страны.

Слушания по делу Коломойского в Стокгольме назначены на вторую половину февраля. Сторона олигарха имеет все шансы обобрать украинское государство, отомстив за решение Лондонского суда, который арестовал его активы на 2,5 млрд долларов.

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И Стокгольмский суд вполне может стать на сторону олигарха, ведь государство грубо нарушило интересы миноритарных акционеров, коим является Коломойский. То, что от такого паразитического "партнерства" государство потеряли десятки миллиардов гривен, международный суд волнует мало.

Юридическими основаниями для иска оффшорные компании Коломойского называют нарушение государством Украина своих международно-правовых обязательств перед инвесторами, которые проистекают из Энергетической хартии.

Не исключено, что Стокгольмский суд в итоге примет половинчатое решение, частично удовлетворив претензии олигарха.

Совсем недавно Стокгольмский арбитраж принял аналогичное решение относительно иска "Газпрома" к НАК "Нафтогаз Украины". С одной стороны он признал не рыночным принцип "бери или плати", по которому Украина должна была ежегодно закупать определенный объем российского газа (52 млрд м³) и платить за этот объем даже в случае недобора. С другой стороны признал долги НАКа перед "Газпромом" за поставленный газ, которые составляют свыше $2 млрд. Теперь государству придется искать, где найти 2 млрд для выплаты долгов "государству-агрессору". Если Стокгольмский суд присудит выплатить Бене хотя бы 2 млрд. долларов компенсации, то это серьезно разорит госказну, поставив под вопрос выполнение основных статей госбюджета.