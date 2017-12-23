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    Политолог рассказал о политических последствиях ареста активов Коломойского

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    Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского (331)

    (обновлено: )155810
    Часть международных институтов устали от того, что Банковая, в том числе руками генерального прокурора, постоянно пытается срывать сбор доказательств и судебные дела, которые ведутся по возвращению кредитов "Приватбанка", рассказал Алексей Якубин.
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    РИА Новости Украина

    По словам политолога, это одна из причин того, почему МВФ откладывает новые транши для Украины.

    "На Западе поняли, что стоит использовать новые, более действенные методы влияния на Коломойского", – заявил политолог.  

    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    REUTERS/Fabrizio Bensch
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    Он не исключил, что администрация президента договорилась с Коломойским по "делу "Привата", но подобный вариант "договорняка" неприемлим для Запада. А одним из предметов торга могла стать позиция по одному из самых рейтинговых телеканалов страны – "1+1", который фактически контролируется Коломойским. Политологи сошлись во мнении, что Порошенко необходим этот медиаактив для победы на предстоящих президентских выборах.

    "Западу нужно, чтобы Луценко был отстранен", – уверен Якубин.

    Самому же президенту нужно что-то делать в этой ситуации – чтобы и сохранить отношения с Западом, и поддерживать некий консенсус с Коломойским, говорит эксперт. Он напомнил, что Коломойский также проводил переговоры во Франции с главой МВД Арсеном Аваковым, но они, видимо, не увенчались успехом: "Народный фронт" пытается вести свою некую новую игру, а Коломойский  пригрозил "слить" компромат на Арсения Яценюка.

    Ранее национализированный "ПриватБанк" подал в суд на своих бывших владельцев с требованием наложить арест на имущество, принадлежащее им, в размере 3 млрд долларов. В сообщении подтверждается, что "ПриватБанк" начал судебное разбирательство в Высоком суде Лондона против своих бывших владельцев и руководителей – Коломойского и  Боголюбова.

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