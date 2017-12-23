Политолог рассказал о политических последствиях ареста активов Коломойского

6 РИА Новости Украина 6

По словам политолога, это одна из причин того, почему МВФ откладывает новые транши для Украины.

"На Западе поняли, что стоит использовать новые, более действенные методы влияния на Коломойского", – заявил политолог.

Он не исключил, что администрация президента договорилась с Коломойским по "делу "Привата", но подобный вариант "договорняка" неприемлим для Запада. А одним из предметов торга могла стать позиция по одному из самых рейтинговых телеканалов страны – "1+1", который фактически контролируется Коломойским. Политологи сошлись во мнении, что Порошенко необходим этот медиаактив для победы на предстоящих президентских выборах.

"Западу нужно, чтобы Луценко был отстранен", – уверен Якубин.

Самому же президенту нужно что-то делать в этой ситуации – чтобы и сохранить отношения с Западом, и поддерживать некий консенсус с Коломойским, говорит эксперт. Он напомнил, что Коломойский также проводил переговоры во Франции с главой МВД Арсеном Аваковым, но они, видимо, не увенчались успехом: "Народный фронт" пытается вести свою некую новую игру, а Коломойский пригрозил "слить" компромат на Арсения Яценюка.

Ранее национализированный "ПриватБанк" подал в суд на своих бывших владельцев с требованием наложить арест на имущество, принадлежащее им, в размере 3 млрд долларов. В сообщении подтверждается, что "ПриватБанк" начал судебное разбирательство в Высоком суде Лондона против своих бывших владельцев и руководителей – Коломойского и Боголюбова.