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    "Не дали пропасть олигарху". Как Коломойский и Онищенко толкали машину

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    Фотография, которую выложил Александр Онищенко, за час набрала более 4 тысяч "лайков". На ней он, Коломойский и еще два человека толкают застрявшее авто.
    Игорь Коломойский. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Автомобиль украинского олигарха Игоря Коломойского застрял в Куршевеле, популярном горнолыжном курорте во французских Альпах.

    Соответствующее фото разместил покинувший Украину народный депутат Александр Онищенко на своей странице в Instagram.

    "Застрял один миллиардер. Так все дружно толкают машину. Игорь Коломойский лично участвует. Где такое увидишь)", — подписал он снимок.

    Александр Онищенко/Instagram, 19 января 2018. На фото - Коломойский на авто застрял в снегах

    На фото видно, как Коломойский вместе с друзьями выталкивает автомобиль из сугроба, в их числе и Онищенко.

    В комментарии "Стране" он подтвердил, что инцидент произошел в Куршевеле. "Не дали пропасть олигарху", – добавил нардеп.

    Фотография за час набрала более 4 тысяч "лайков".

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    Ранее Онищенко показал первое совместное фото с матерью своего двухмесячного сына Романа, олимпийской чемпионкой Анной Ризатдиновой.

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