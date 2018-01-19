"Не дали пропасть олигарху". Как Коломойский и Онищенко толкали машину

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Автомобиль украинского олигарха Игоря Коломойского застрял в Куршевеле, популярном горнолыжном курорте во французских Альпах.

Соответствующее фото разместил покинувший Украину народный депутат Александр Онищенко на своей странице в Instagram.

"Застрял один миллиардер. Так все дружно толкают машину. Игорь Коломойский лично участвует. Где такое увидишь)", — подписал он снимок.

Александр Онищенко/Instagram, 19 января 2018. На фото - Коломойский на авто застрял в снегах

На фото видно, как Коломойский вместе с друзьями выталкивает автомобиль из сугроба, в их числе и Онищенко.

В комментарии "Стране" он подтвердил, что инцидент произошел в Куршевеле. "Не дали пропасть олигарху", – добавил нардеп.

Фотография за час набрала более 4 тысяч "лайков".

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Ранее Онищенко показал первое совместное фото с матерью своего двухмесячного сына Романа, олимпийской чемпионкой Анной Ризатдиновой.