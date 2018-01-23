В Крыму пообещали продать все бывшее имущество Коломойского

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Все национализированные объекты, ранее принадлежавшие структурам олигарха Игоря Коломойского, будут выставлены на продажу, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Все имущество на продажу. Все выставляется. Готовы даже опускаться где-то в цене. Как только появится реальный покупатель, все будет реализовано, деньги поступят в кассу и будут выплачены гражданам. Ни один из объектов не будет реализован по другой программе. Пусть граждане в этой части не переживают", — сказал Аксенов журналистам.

По его словам, национализированного имущества Коломойского хватит, чтобы покрыть потери обманутых вкладчиков.

"За два года мы 1,8 миллиарда рублей закрыли. Общая сумма задолженности более 5 миллиардов. Имущества в общем, с точки зрения оценки, на такую сумму есть. Все на торги регулярно выставляется", — подчеркнул глава республики.

После присоединения Крыма в состав РФ украинские банки отказались возвращать вклады жителям региона. Наибольшие невыполненные финансовые обязательства остались у "ПриватБанка". Первым проданным объектом стал санаторий "Форос".

Официальный Киев считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявил, что "вопрос закрыт окончательно".