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    В Крыму пообещали продать все бывшее имущество Коломойского

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    По словам Сергея Аксенова, как только появится реальный покупатель, все бывшее имущество украинского олигарха "будет реализовано, деньги поступят в кассу и будут выплачены гражданам".
    Игорь Коломойский. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Все национализированные объекты, ранее принадлежавшие структурам олигарха Игоря Коломойского, будут выставлены на продажу, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

    Александр Скубченко
    Александр Скубченко / Facebook
    Закон о Донбассе. Скубченко: Донбасс и Крым получили сигнал от Украины

    "Все имущество на продажу. Все выставляется. Готовы даже опускаться где-то в цене. Как только появится реальный покупатель, все будет реализовано, деньги поступят в кассу и будут выплачены гражданам. Ни один из объектов не будет реализован по другой программе. Пусть граждане в этой части не переживают", — сказал Аксенов журналистам.

    По его словам, национализированного имущества Коломойского хватит, чтобы покрыть потери обманутых вкладчиков.

    "За два года мы 1,8 миллиарда рублей закрыли. Общая сумма задолженности более 5 миллиардов. Имущества в общем, с точки зрения оценки, на такую сумму есть. Все на торги регулярно выставляется", — подчеркнул глава республики.

    После присоединения Крыма в состав РФ украинские банки отказались возвращать вклады жителям региона. Наибольшие невыполненные финансовые обязательства остались у "ПриватБанка". Первым проданным объектом стал санаторий "Форос".

    Официальный Киев считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявил, что "вопрос закрыт окончательно".

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