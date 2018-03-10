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    Сергей Аксенов (политик)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 250
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    Сергей Аксенов. Архивное фото
    Немецкая делегация пригласила главу Крыма посетить ФРГ с визитом
    20:10 08.02.2018
    582
    Глава Крыма сказал, что ответный визит будет возможен только в том случае, если партия "Альтернатива для Германии" придет к власти, так как она выступает за снятие санкций в отношении России.
    Севастополь
    Власти Крыма заявили, что полуостров стал "неприступной крепостью"
    02:53 29.01.2018
    795Возврат боевой техники из Крыма: согласится ли Украина?
    По словам главы Крыма Сергея Аксенова, полуостров стал "неприступной крепостью", которой в военном плане ничто не угрожает, что касается санкций, то они почти никак не отразились на местной экономике.
    Сергей Аксенов. Архивное фото
    Аксенов о заявлениях Киева по возврату Крыма: сказки для националистов
    13:30 23.01.2018
    842
    Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что власти Украины понимают и смирились с тем, что Крым ушел и навсегда вернулся на историческую родину в Россию и этого уже никогда не вернешь.
    Игорь Коломойский. Архивное фото
    В Крыму пообещали продать все бывшее имущество Коломойского
    12:01 23.01.2018
    260
    По словам Сергея Аксенова, как только появится реальный покупатель, все бывшее имущество украинского олигарха "будет реализовано, деньги поступят в кассу и будут выплачены гражданам".
    Брифинг Юрия Луценко
    В Крыму резко ответили генпрокурору Украины за слова о Керченском мосте
    09:37 14.12.2017
    2051Крымский вопрос. Компенсация или война?
    По словам главы Крыма Сергея Аксенова, генпрокурор Юрий Луценко "не может справиться с апатридом, бегающим по киевским крышам, но при этом позволяет себе делать заявления космического масштаба и космической же глупости".
    Флаги Украины и России
    Крым о разрыве дипотношений Москвы и Киева: дурь чистая
    10:35 09.11.2017
    840Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что возможный разрыв дипломатических отношений не пойдет на пользу двум странам.
    Шторм. Архивное фото
    В Крыму рассказали о будущем украинцев полуострова
    16:05 09.10.2017
    1200Крымский вопрос. Компенсация или война?
    Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что после русских украинцы являются самой большой этнической группой Крыма и составляют 15-17% населения.
    Сергей Аксенов
    "Баба Яга всегда против". Крым ответил ЕС на критику выборов
    17:30 12.09.2017
    283
    По мнению Сергея Аксенова, кто хочет узнать правду, может пообщаться с крымчанами и сопоставить, "насколько реальность соответствует мифам западной пропаганды".
    Сергей Аксенов. Архивное фото
    В Крыму отреагировали на планы Украины изменить статус полуострова
    16:34 29.06.2017
    5165Крымский вопрос. Компенсация или война?
    По словам главы Крыма Сергея Аксенова, властям Украины надо постоянно подогревать крымскую тему, вбрасывать информационные поводы, предъявлять какие-то виртуальные "перемоги".
    Сергей Аксенов. Архивное фото
    В Крыму предложили аннулировать документы на самострои, выданные при Украине
    23:11 25.05.2017
    423Крымский вопрос. Компенсация или война?
    По словам главы Крыма Сергея Аксенова, предложения направлены, прежде всего, на зачистку от незаконной застройки прибрежных зон и заповедников, территорий общего пользования, на расширение перспектив развития приморских регионов.
    Сергей Аксенов
    Аксенов сообщил о трудностях на границе с Украиной
    20:01 17.03.2017
    1305Крымский вопрос. Компенсация или война?
    По словам главы Крыма Сергея Аксенова, на сегодня властями Украины создаются максимально трудные условия для прохождения границы со стороны Украины.
    Сергей Аксенов. Архивное фото
    Аксенов призвал Киев "не дурить" украинцев о возврате Крыма
    19:25 17.03.2017
    679
    По словам главы Крыма Сергея Аксенова, украинским властям не следует обещать своему населению, что "Крым когда-то будет украинским".
    Сергей Аксенов. Архивное фото
    Глава Крыма Аксенов выступил за монархию и "более жесткие меры" в России
    04:28 15.03.2017
    279
    Крымский чиновник полагает, что "когда у страны есть внешние вызовы, очаги сопротивления внешние, необходимо принимать в этой части более жесткие меры". Аксенов также убежден, что от демократии в виде вседозволенности нет пользы.
    Сергей Аксенов
    Аксенов: в Крыму сегодня ничего не напоминает об Украине
    15:32 13.03.2017
    720
    Сергей Аксенов отметил, что жители Крыма полностью интегрированы в правовое поле Российской Федерации, а ситуация в Украине, по мнению главы Крыма, пока бесперспективна.
    Здание ГПУ в Киеве
    ГПУ вызвала Аксенова и Поклонскую для вручения подозрения
    23:09 21.02.2017
    122
    Прокуратура вызывает подозреваемых для вручения уведомления об изменении ранее сообщенного подозрения и о новом подозрении, а также проведении следственных действий с их участием.
    Граница Украины и Крыма. Архивное фото
    Власти Крыма к лету оборудуют автобусные кассы на админгранице с Украиной
    23:15 27.01.2017
    3253Игра на нервах: учения Украины возле Крыма
    По словам пресс-секретаря ГУП РК "Крымавтотранс" Екатерины Порублевой, планируется установка кассовых павильонов к летнему сезону, чтобы облегчить возможность для туристов из Украины добраться в города Крыма.
    Сергей Аксенов
    Аксенов потребовал бороться за скифское золото "до последнего патрона"
    14:52 25.01.2017
    175
    Как заявил российский глава полуострова Сергей Аксенов, следует внимательно все просмотреть и совместно с министерством иностранных дел "предпринять все необходимые меры".
    Сергей Аксенов
    Аксенов: Нидерланды понимают, что "золото скифов" может потеряться
    01:49 23.12.2016
    386Скифское золото. Коллекция вернется в Украину
    Глава Крыма убежден, что сегодня все европейские суды, в которых одной из сторон является российская сторона, будут принимать решения против России. При этом Аксенов считает необходимым подать апелляцию на решение по "скифском золоту".
    Высокогорная газокомпрессорная станция. Архивное фото
    Аксенов заявил о готовности Крыма поставлять газ в Геническ
    10:22 30.11.2016
    466
    По словам Сергея Аксенова, в настоящее время температура воздуха падает, и в связи с этим может возникнуть необходимость газовых поставок в Геническ. Он добавил, что "все будет зависеть от вредности украинских чиновников".
    Флаг Евросоюза
    Далее следует. ЕС продлил санкции против граждан и юрлиц РФ и Украины
    07:15 16.09.2016
    297США - Россия: санкции преткновения
    Совет ЕС принял решение продлить до марта 2017 года индивидуальные санкции, действующие против 146 граждан и 37 юрлиц РФ и Украины "в связи с действиями, направленными против территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".
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    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Сергей Аксенов. Архивное фото
    Немецкая делегация пригласила главу Крыма посетить ФРГ с визитом
    20:10 08.02.2018
    582
    Глава Крыма сказал, что ответный визит будет возможен только в том случае, если партия "Альтернатива для Германии" придет к власти, так как она выступает за снятие санкций в отношении России.
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