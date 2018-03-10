По словам главы Крыма Сергея Аксенова, генпрокурор Юрий Луценко "не может справиться с апатридом, бегающим по киевским крышам, но при этом позволяет себе делать заявления космического масштаба и космической же глупости".
По словам главы Крыма Сергея Аксенова, предложения направлены, прежде всего, на зачистку от незаконной застройки прибрежных зон и заповедников, территорий общего пользования, на расширение перспектив развития приморских регионов.
Крымский чиновник полагает, что "когда у страны есть внешние вызовы, очаги сопротивления внешние, необходимо принимать в этой части более жесткие меры". Аксенов также убежден, что от демократии в виде вседозволенности нет пользы.
По словам пресс-секретаря ГУП РК "Крымавтотранс" Екатерины Порублевой, планируется установка кассовых павильонов к летнему сезону, чтобы облегчить возможность для туристов из Украины добраться в города Крыма.
Глава Крыма убежден, что сегодня все европейские суды, в которых одной из сторон является российская сторона, будут принимать решения против России. При этом Аксенов считает необходимым подать апелляцию на решение по "скифском золоту".
По словам Сергея Аксенова, в настоящее время температура воздуха падает, и в связи с этим может возникнуть необходимость газовых поставок в Геническ. Он добавил, что "все будет зависеть от вредности украинских чиновников".
Совет ЕС принял решение продлить до марта 2017 года индивидуальные санкции, действующие против 146 граждан и 37 юрлиц РФ и Украины "в связи с действиями, направленными против территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".