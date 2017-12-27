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    Компания Коломойского приостановила добычу газа на одной из скважин в РФ

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    (обновлено: )27220
    Добыча газа на одной из скважин Кошехабльского месторождения в Адыгее была приостановлена из-за засорения оборудования, сообщила британская JKX Oil & Gas Plc, совладельцем которой является бизнесмен Игорь Коломойский.
    Игорь Коломойский. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Британская JKX Oil & Gas Plc, совладельцем которой является бизнесмен Игорь Коломойский, приостановила добычу газа на одной из скважин Кошехабльского месторождения в Адыгее, говорится в сообщении компании.

    Игорь Коломойский
    УНИАН
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    Добыча была приостановлена из-за засорения оборудования на скважине 5 (хвостовика — обсадной колонны). "Для возобновления добычи из скважины потребуется дальнейший капитальный ремонт", — говорится в сообщении.

    Рассматривается несколько вариантов решения проблемы, отмечается в сообщении. Компания сообщит о сроках восстановления добычи дополнительно.

    Кошехабльское месторождение было открыто в 1972 году. Доказанные запасы газа составляют 3,2 миллиарда кубометров. JKX Oil & Gas приобрела компанию ООО "Южгазэнерджи", которая является недропользователем месторождения, в 2007 году.

    Британская нефтегазовая компания JKX Oil & Gas Plc работает в Украине, России, Венгрии, Болгарии и Словакии. В Украине JKX принадлежит "Полтавская газонефтяная компания", а также лицензии на разработку месторождений Игнатовское, Молчановское, Ново-Николаевское, Елизаветовское и Руденковское в Полтавской области.

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