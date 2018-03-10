Сообщается, что в Керчи в 10 метрах от берега в заливе на глубине 2,5 метра водолазом-спасателем оперативного отряда ГУ МЧС по Республике Крым и городу Севастополь обнаружен автомобиль марки "Шевроле Ланос" с телами пропавших.
Глава внешнеполитического ведомства Украины назвал желание придерживаться законодательства для въезда в Крым "позитивом", однако просьба Собчак пустить ее в Крым - "точно шизофрения, конечно, политическая".
Аварии, приведшие к частичному обесточиванию за период с вечера 28 февраля по утро 1 марта, произошли в городах Симферополь, Алушта, Евпатория, Бахчисарай, а также в более чем 40 селах семи районов Крыма.
Политики, пришедшие к власти в Киеве в 2014 году в результате Майдана, даже не пытались сохранить Крым в составе Украины, поскольку выбрали вариант сохранения себя во власти, отметил политолог Андрей Золотарев.
Руководитель экспертного совета по международно-правовым вопросам при крымском правительстве Александр Молохов сообщил, что уже подготовлены "несколько десятков исков, потому что довольно большое количество людей пострадало в результате блэкаута".
По информации заместителя министра обороны Украины Анатолия Петренко, Российская Федерация создала на полуострове Крым самодостаточную межведомственную группу, способную вести операции на северо-западном стратегическом направлении.
По словам журналиста Дмитрия Гордона, лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок в февраля е 2014 года отказался от назначения на пост министра обороны генерал Виталий Радецкий. Это, по словам Гордона, способствовало "аннексии Крыма Россией".
Глава правления государственного акционерного общества "Черноморнефтегаз" Светлана Нежнова утверждает, что после присоединения Крыма Россией незаконно было пробурено в Одесском месторождении еще 11 скважин.
В Крыму создадут проект системы комплексной безопасности транспортного перехода, включающий организационные, правовые, физические меры по обеспечиванию "максимальной защиты от внешних и внутренних угроз", сообщил представитель местных властей.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
По словам журналиста Дмитрия Гордона, лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок в февраля е 2014 года отказался от назначения на пост министра обороны генерал Виталий Радецкий. Это, по словам Гордона, способствовало "аннексии Крыма Россией".
Согласно заявлению Крымского погрануправления ФСБ РФ, достаточное количество технических средств позволило оптимизировать пограничную деятельность, что сказалось на повышении надежности охраны государственной границы.
За три года с момента начала реализации проекта Крымского моста и подходов к нему по берегам Керченского пролива общая площадь археологических раскопок превысила 56 гектаров, а количество находок достигло одного миллиона.
К февралю построены основные конструктивы автодорожной части моста: погружены сваи, сформированы опоры, установлены пролетные строения. До декабря строителям предстоит завершить асфальтирование дороги и обустроить проезжую часть.
Политики, пришедшие к власти в Киеве в 2014 году в результате Майдана, даже не пытались сохранить Крым в составе Украины, поскольку выбрали вариант сохранения себя во власти, отметил политолог Андрей Золотарев.
Руководитель экспертного совета по международно-правовым вопросам при крымском правительстве Александр Молохов сообщил, что уже подготовлены "несколько десятков исков, потому что довольно большое количество людей пострадало в результате блэкаута".
Сообщается, что в Керчи в 10 метрах от берега в заливе на глубине 2,5 метра водолазом-спасателем оперативного отряда ГУ МЧС по Республике Крым и городу Севастополь обнаружен автомобиль марки "Шевроле Ланос" с телами пропавших.
Бывший глава Службы безопасности Валентин Наливайченко заявил в среду в Оболонском суде, что экс-президент Виктор Янукович начал подготовительную операцию по сдаче Крыма Российской Федерации в начале 2010 года.
Строители приступили к устройству железнодорожных пролетов Крымского моста над акваторией Керченского пролива - процесс стартовал на участке между островом Тузла и фарватером Керчь-Еникальского канала.
Украинский боксер, который долгое время жил в Симферополе, не стал скрывать раздражения, когда на пресс-конференции с подачи представительницы одного из центральных украинских телеканалов речь зашла о Крыме.
Российские боевые расчеты зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400 "Триумф" заступили в субботу на боевое дежурство по противовоздушной обороне на крымском мысе Фиолент под Севастополем, передает РИА Новости.
На кадрах запечатлены находящиеся с 2014 года под контролем Черноморского флота морские тральщики "Чернигов" и "Черкассы", подводная лодка "Запорожье", корпус которой покрыт ржавчиной, и спасательное буксирное судно "Кременец".
Строители благоустроили первый участок автодороги Крымского моста. Здесь уже уложен асфальт, смонтировано металлическое барьерное ограждение, установлены мачты освещения. Дорожникам осталось лишь нанести разметку.
Строители приступили к устройству железнодорожных пролетов Крымского моста над акваторией Керченского пролива - процесс стартовал на участке между островом Тузла и фарватером Керчь-Еникальского канала.
Российские боевые расчеты зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400 "Триумф" заступили в субботу на боевое дежурство по противовоздушной обороне на крымском мысе Фиолент под Севастополем, передает РИА Новости.
На кадрах запечатлены находящиеся с 2014 года под контролем Черноморского флота морские тральщики "Чернигов" и "Черкассы", подводная лодка "Запорожье", корпус которой покрыт ржавчиной, и спасательное буксирное судно "Кременец".
Официальное толкование цветов крымского флага таково: красная полоса означает героическую и трагическую историю Крыма, лазурный цвет верхней полосы - это цвет надежды и будущего, белый цвет – цвет многообразия и равенства культур и народов перед историей полуострова.
Модели авторской летней одежды представили дизайнеры Ксения Мак, Ирина Ревизская, Людмила Комардина, дизайн-студия MALIA, Светлана Возиян, Екатерина Кравец, Эльзара Куртмалаева, Ольга Малахова, бренд ASTRAVITA, Наталья Мальгина и бренд Alena Rose.
В Крыму в пятницу дан официальный старт строительству федеральной четырехполосной трассы "Таврида", которая соединит Керчь с Симферополем и Севастополем. Общая планируемая протяженность трассы – 275,5 километра.
Судоходные пролеты автодорожного и железнодорожного мостов собираются на керченской стороне. Пролет над фарватером Керчь-Еникальского канала обеспечит пропуск судов через свободное пространство шириной 185 метров и высотой 35 метров.
Главный лозунг открытия сезона: "Екатерининская миля". В этом году исполняется 230 лет с момента визита на полуостров императрицы Екатерины II, который принято считать началом развития крымского туризма.
В начале мая текущего года строители планируют отработать технологию по укладке асфальтобетона на сухопутных участках, а к августу-сентябрю - приступить к укладке асфальтобетона на уже готовых пролетных строениях автодорожного моста.
Обладательница роскошной косы длиной более двух метров - Алия Насырова, родившаяся в Крыму, а сейчас живущая в Латвии. Волосы девушка отращивала на протяжении 20 лет. Сейчас коса весит более 2 килограмм и превышает 2 метра в длину, сообщает Daily Mail.
Делегация турецких политиков и представителей бизнес-кругов прибыла в Симферополь рейсом из Москвы. В состав делегации из 22 человек вошли представитель президента Турции Ибрагим Ерилли, вице-мэр Анкары Ахмет Тунч.
В сеть попали новые фотографии, на которых запечатлены строительные работы на Керченском проливе. На данный момент паромное сообщение через Керченский пролив является единственным способом переправить в Крым грузовики с необходимыми товарами.
На сухопутных участках строительства Крымского моста возвели 100 опор, в Украину прибыл вице-президент Европейской комиссии по энергетическому союзу Марош Шефчович, а в Киеве прошли "похороны" Дарта Вейдера.
Согласно проекту, прошедшему государственную экспертизу, Крымский мост встанет на 595 опор. Итоговая стоимость строительства моста через Керченский пролив с учетом графика строительства составит 3,55 миллиарда долларов.
Американский пловец Майкл Фелпс стал 22-кратным олимпийским чемпионом, выиграв на дистанции 200 метров комплексом в Рио-де-Жанейро. В пятницу Фелпс выступит в финале на 100-метровке баттерфляем, а в субботу — в составе сборной США в комбинированной эстафете.
В Крыму в Балаклавской долине прошел фестиваль "Золотая балка". Сообщается, что музыкальный праздник был приурочен ко Дню шампанского. На фестивале выступили, в частности, группа "Ленинград" и Полина Гагарина.
Высота первой опоры, по информации инфоцентра, небольшая – 3 метра. Вместе с пролетным строением она поднимет мост над сушей примерно на 7 метров. По мере продвижения к акватории высота опор будет расти и составит над водой уже 35 метров.
Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым по состоянию на 1 декабря 2015 года организовано теплоснабжение 2747 многоквартирных домов, что составляет 52% от их общего числа, сообщила пресс-служба крымского правительства.
Прошла уже почти неделя после отключения Крыма от электроэнергии в результате подрыва опор ЛЭП в Херсонской области. Из-за дефицита электроэнергии социальные объекты обеспечиваются электричеством с помощью переносных генераторов.
Минэнерго РФ опровергает информацию о поставках первых 22 МВт по энергомосту из Кубани в Крым, в свою очередь первый вице-премьер крымского правительства Михаил Шеремет опроверг собственную информацию о начале поставок электричества из Кубани, сославшись на неразбериху.
Собственные энергоисточники Крыма покрывают 10% энергопотребности полуострова. Вместе с тем, ввод первой очереди энергомоста, которая позволит выдавать с материка на полуостров 300-400 МВт мощности, может состояться в конце декабря.
Ремонтники "Укрэнерго" во вторник утром приступили к восстановлению одной из четырех линий электропередачи, обеспечивающих Крым электроэнергией. По состоянию на утро среды установлены новые опоры линии электропередачи вместо взорванных.
Крым в ночь на воскресенье был полностью обесточен из-за подрыва на юге Украины опор линий электропередачи, поставляющих электроэнергию на полуостров. МЧС РФ сообщало о 2,35 миллиона человек, оставшихся без света в Крыму и Севастополе на момент прекращения поставок электроэнергии.
В Херсонской области были подорваны опоры ЛЭП, которые поставляют свет в Крым и южные регионы Украины. Позже стало известно, что две из четырех линий были обесточены, в ночь на воскресенье оставшиеся две ЛЭП также вышли из строя.
Бывший глава Службы безопасности Валентин Наливайченко заявил в среду в Оболонском суде, что экс-президент Виктор Янукович начал подготовительную операцию по сдаче Крыма Российской Федерации в начале 2010 года.
Украинский боксер, который долгое время жил в Симферополе, не стал скрывать раздражения, когда на пресс-конференции с подачи представительницы одного из центральных украинских телеканалов речь зашла о Крыме.
Строители благоустроили первый участок автодороги Крымского моста. Здесь уже уложен асфальт, смонтировано металлическое барьерное ограждение, установлены мачты освещения. Дорожникам осталось лишь нанести разметку.
Строители моста через Керченский пролив завершили установку всех опор автодорожной части. Из 288 опор 85 находятся в море, работа над ними была наиболее сложной. Из 19 километров проезжей части моста почти девять заасфальтированы.
Первое судно прошло в пятницу под обоими арочными пролетами моста через Керченский пролив. Автомобильный пролет массой более 5 тысяч тонн был закреплен на фарватерных опорах строящегося моста через Керченский пролив на высоте 35 метров над уровнем моря.
Владимир Путин вечером в воскресенье приехал на международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party в Крыму. Перед началом исполнения очередной композиции публике представили нового гостя как большого любителя музыки, но, "прежде всего, - президента России".
Немецкая группа Scooter впервые прилетела в Крым и выступила перед многотысячной аудиторией фестиваля #ZBFest в Балаклаве. Музыканты представили на сцене фестиваля эффектное мультимедийное шоу, исполнили все свои известные хиты.
Арки Крымского моста с действующим автомобильным и железнодорожным движением теперь можно увидеть в обновленной 3D-визуализации. Ее особенность – в максимально точном отображении технических решений, реализуемых при строительстве моста.
Автор песочной анимации Ксения Симонова была поражена душевным выступлением и талантом участника конкурса из Португалии Сальвадора Собрала, победившего на Евровидении-2017 и посвятила ему песочную "картину".
Певица Юлия Самойлова спела для севастопольцев на концерте, посвященном Дню Победы. После выступления она заявила, что Евровидение не может сравниться с выступлением в Крыму, так как "конкурс есть конкурс" - "другое ощущение внутри".
В Крыму начался завершающий этап крупномасштабных командно-штабных плановых учений с боевой стрельбой Воздушно-десантных войск России, в которых также участвует часть сил Черноморского флота и 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа.
Всем членам экипажа танзанийского судна Sky Moon, посетившего Крым без разрешения Киева, запретили въезд в Украину сроком на три года, сообщили в пятницу в Государственной пограничной службе Украины. Само судно конфисковано.
Монтаж телевизионной вышки для обеспечения украинского теле- и радиовещания в Крыму начался в селе Чонгар Херсонской области, заявил в пятницу заместитель министра информационной политики Украины Артем Биденко.
Крушение частного вертолета марки "Robinson" произошло на открытой местности, в 200-300 м от автомобильной трассы "Симферополь-Алушта". В результате падения вертолет получил сильные повреждения, воспламенения не произошло.
ФСБ России в четверг опубликовала видео задержания в Севастополе бывшего сотрудника штаба Черноморского флота Леонида Пархоменко, который, по данным следствия, по заданию Минобороны Украины собирал сведения о деятельности флота.
В ФСБ заявили, что диверсионно-террористическая группа Минобороны Украины, готовившая диверсии на военных объектах Крыма, задержана в Севастополе. На видео допроса, представленном ЦОС ФСБ, показаны Алексей Бессарабов и Дмитрий Штыбликов.
Федеральная служба безопасности России обнародовала видеозапись с задержанием в Севастополе членов диверсионно-террористической группы. На видео показано, как из тайника, скрытого под землей, силовики извлекают упаковки, предположительно, со взрывчатыми веществами.
В районе поселка Ливадия в Крыму в 4 километрах от берега в ночь на среду затонул плавучий кран. Как сообщил руководитель пресс-службы управления МЧС по республике Крым Владимир Иванов, плавучий кран перемещался из прибрежного поселка Гурзуф в направлении Севастополя.
Во время выполнения заводских испытаний малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Аккерман" приняли участие в боевой операции по недопущению пересечения морской границы Украины кораблями российских ВМС.
Новое панорамное видео RT позволяет оценить масштабы строящегося моста через Керченский пролив, который соединит Крым с Россией. Согласно проекту, прошедшему экспертизу, Крымский мост встанет на 595 опор.
Тренировка по погрузке десанта и боевой техники на большие десантные корабли и высадке на необорудованное побережье полигона Опук проведена на Черноморском флоте (ЧФ) в рамках внезапной проверки боеготовности Вооруженных сил РФ.
Войска выполнили все задачи, поставленные перед подразделениями материально-технического обеспечения (МТО) на спецучениях в Южном военном округе, и показали высокий уровень подготовки, сообщил замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков.
Президент РФ Владимир Путин в режиме телемоста дал старт поставкам электроэнергии в Крым по второй нитке энергомоста из Краснодарского края, которая даст еще 230 МВт, существенно снизив дефицит электроэнергии на полуострове.
Президент РФ Владимир Путин вечером 2 декабря принял участие в запуске первой нитки энергомоста в Крым. Мероприятие прошло в здании "Крымэнерго". Об этапах строительства смотрите в инфографике РИА Новости.
В Херсонской области продолжается продовольственная блокада Крыма - на полуостров блокируют въезд грузового транспорта. Вместе с тем в настоящее время легковые автомобили и пешеходы могут пересечь границу без препятствий. Подробнее об акции смотрите в инфографике РИА Новости Украина.