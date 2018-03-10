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    Крым

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3223
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    Телеведущая, кандидат в президенты РФ от партии Гражданская инициатива Ксения Собчак
    Собчак назвала глупостью внесение ее в базу "Миротворца"
    13:01 08.03.2018
    633
    Кандидат в президенты РФ считает, что внесение ее в базу "Миротворца" - "очередная глупость". По словам Собчак, она "попыталась сделать все по той процедуре, которую Украина считает правильной".
    Наручники
    В Крыму убили семью с ребенком и утопили в море
    15:17 07.03.2018
    827
    Сообщается, что в Керчи в 10 метрах от берега в заливе на глубине 2,5 метра водолазом-спасателем оперативного отряда ГУ МЧС по Республике Крым и городу Севастополь обнаружен автомобиль марки "Шевроле Ланос" с телами пропавших.
    Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
    Климкин назвал "политической шизофренией" просьбу Собчак
    09:51 07.03.2018
    817
    Глава внешнеполитического ведомства Украины назвал желание придерживаться законодательства для въезда в Крым "позитивом", однако просьба Собчак пустить ее в Крым - "точно шизофрения, конечно, политическая".
    Ксения Собчак
    Посольство Украины: письма Собчак по Крыму не получали
    07:30 07.03.2018
    175
    Официальный представитель кандидата Ксения Чудинова сообщила, что кандидат в президенты России Ксения Собчак обратилась в украинское посольство за разрешением посетить Крым.
    Пресс-конференция Ксении Собчак
    Собчак напомнили о ее визите в Крым "без разрешения Украины"
    05:25 07.03.2018
    715
    Депутат Госдумы РФ Андрей Козенко напомнил, что Ксения Собчак уже посещала Крым после присоединения к России, которое не признает ни Украина, ни ее западные партнеры.
    Бахчисарай. Архивное фото
    Украина остается основным импортером крымской продукции
    12:31 06.03.2018
    891
    Крым на 23,2% больше импортирует продукции из-за рубежа, чем вывозит в другие страны. Крупнейшим торговым партнером полуострова, по данным статистики, остается Украина.
    Голосование. Архивное фото
    Украинцев накажут за участие в проведении выборов в Крыму - прокурор
    19:22 04.03.2018
    1076Крымский вопрос. Компенсация или война?
    По словам заместителя прокурора Крыма, проведение любых избирательных процессов на территории Крыма вне требований конституции Украины являются незаконными.
    Шторм. Архивное фото
    Несколько десятков населенных пунктов Крыма обесточены из-за ветра
    08:38 01.03.2018
    140Украина остановилась в снежных заносах
    Аварии, приведшие к частичному обесточиванию за период с вечера 28 февраля по утро 1 марта, произошли в городах Симферополь, Алушта, Евпатория, Бахчисарай, а также в более чем 40 селах семи районов Крыма.
    Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве, 28 февраля 2018 года
    Порошенко озвучил условия возврата кораблей из Крыма
    16:32 28.02.2018
    812Пресс-конференция Порошенко: выборы, война, Мальдивы
    Президент Украины заявил, что "мы готовы принять корабли из Крыма, только вместе с Крымом". Порошенко на пресс-конференции дал ответ на предложение, озвученное президентом России Владимиром Путиным.
    Председатель Генической райгосадминистрации Херсонской области Александр Воробьев
    В Геническе знают, как "вернуть" Крым с помощью троллейбусов 
    13:16 28.02.2018
    763Крымский вопрос. Компенсация или война?
    Председатель Генической райгосадминистрации Херсонской области Александр Воробьев сообщил о планах "присоединения" Крыма к Украине с помощью троллейбусов.
    Андрей Золотарев. Архивное фото
    Золотарев: Крым в 2014 году обменяли на власть
    09:47 28.02.2018
    1176Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Политики, пришедшие к власти в Киеве в 2014 году в результате Майдана, даже не пытались сохранить Крым в составе Украины, поскольку выбрали вариант сохранения себя во власти, отметил политолог Андрей Золотарев.
    Блэкаут в Крыму. Архивное фото
    Власти Крыма готовят десятки исков из-за энергетической блокады
    02:32 28.02.2018
    933
    Руководитель экспертного совета по международно-правовым вопросам при крымском правительстве Александр Молохов сообщил, что уже подготовлены "несколько десятков исков, потому что довольно большое количество людей пострадало в результате блэкаута".
    В Черное море прибыла новая субмарина Черноморского флота России
    В Минобороны Украины заявили об увеличении военной мощи РФ в Крыму
    17:05 26.02.2018
    338Возврат боевой техники из Крыма: согласится ли Украина?
    По информации заместителя министра обороны Украины Анатолия Петренко, Российская Федерация создала на полуострове Крым самодостаточную межведомственную группу, способную вести операции на северо-западном стратегическом направлении.
    Патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon США. Архивное фото
    Самолеты США провели разведку возле побережья Крыма - СМИ
    15:45 24.02.2018
    700
    По данным сайта PlaneRadar патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon и самолет радиоэлектронной борьбы EP-3E Aries II в течение трех часов летали у южного побережья Крыма.
    Дмитрий Гордон. Архивное фото
    Журналист Гордон дал "секретную информацию" о "сдаче Крыма" Тягнибоком
    23:59 23.02.2018
    4861
    По словам журналиста Дмитрия Гордона, лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок в февраля е 2014 года отказался от назначения на пост министра обороны генерал Виталий Радецкий. Это, по словам Гордона, способствовало "аннексии Крыма Россией".
    Раскопки в Крыму
    Загадка из прошлого. В Севастополе отыскали корабль, которому 2000 лет
    12:27 22.02.2018
    519
    Сообщается, что найденное судно потерпело крушение недалеко от нынешнего Севастополя во II–III веках н. э. и затонуло на глубине 6,5 м у берега.
    Газовая платформа в Черном море. Архивное фото
    РФ украла более 3,5 млрд кубометров газа в Крыму - "Черноморнефтегаз"
    04:20 22.02.2018
    811
    Глава правления государственного акционерного общества "Черноморнефтегаз" Светлана Нежнова утверждает, что после присоединения Крыма Россией незаконно было пробурено в Одесском месторождении еще 11 скважин.
    Минтранс РФ опубликовал фото готового участка Крымского моста
    Безопасность моста в Крым будут обеспечивать дроны
    19:41 21.02.2018
    639
    В Крыму создадут проект системы комплексной безопасности транспортного перехода, включающий организационные, правовые, физические меры по обеспечиванию "максимальной защиты от внешних и внутренних угроз", сообщил представитель местных властей.
    Анатолий Могилев. Архивное фото
    Киев и не пытался удержать Крым - экс-глава МВД
    14:06 20.02.2018
    507
    По словам бывшего министра внутренних дел Анатолия Могилева, киевские власти не сочли нужным удерживать Крым. Он добавил, что полуостров "просто отбросили и о нем забыли".
    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    Порошенко рассказал о поездке в Крым
    11:57 20.02.2018
    1561
    По словам Петра Порошенко, он хотел "показать пустой дом Верховной Рады Крыма, где никто не голосовал за референдум".
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Украинские позиции на админгранице с Крымом. Архивное фото
    Российские пограничники ликвидировали блокпосты на границе с Крымом
    04:36 15.02.2018
    8076
    Представитель Госпогранслужбы Украины Максим Сорока сообщил, что российские пограничники снимают свои блокпосты, которые находились в непосредственной близости к украинским постам.
    Керченский мост, 1 февраля 2018 года
    Названы сроки запуска движения по мосту через Керченский пролив
    08:11 16.02.2018
    5259
    По заявлению представителя российского Минэкономики, строительство автоподходов и трассы "Таврида" синхронизированы со строительством транспортного перехода через Керченский пролив.
    Вид на Стрелецкую бухту в Севастополе. Архивное фото
    Откровенность за откровенность. Крым думали выгодно продать?
    14:58 15.02.2018
    4998
    Чем дольше пребывают у власти люди с "Майдана", тем больше "скелетов" торчит из их коллективного "шкафа". Официальная пропаганда все чаще и очевиднее противоречит реальности.
    Дмитрий Гордон. Архивное фото
    Журналист Гордон дал "секретную информацию" о "сдаче Крыма" Тягнибоком
    23:59 23.02.2018
    4861
    По словам журналиста Дмитрия Гордона, лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок в февраля е 2014 года отказался от назначения на пост министра обороны генерал Виталий Радецкий. Это, по словам Гордона, способствовало "аннексии Крыма Россией".
    Военные корабли, принадлежащие Украине, в Крыму
    В РФ отреагировали на требование Украины отремонтировать ее корабли
    21:15 15.02.2018
    4223
    Как отметил российский адмирал, "если корабли были брошены, то надо поблагодарить командование Черноморского флота за то, что в одном месте их собрали в Севастополе и не отдают на разграбление".
    Украинские десантники укрепляют позиции на границе Крыма
    В ФСБ РФ сообщили об изменениях в охране границы Крыма
    11:46 15.02.2018
    3737
    Согласно заявлению Крымского погрануправления ФСБ РФ, достаточное количество технических средств позволило оптимизировать пограничную деятельность, что сказалось на повышении надежности охраны государственной границы.
    Минтранс РФ опубликовал фото готового участка Крымского моста
    В Кабмине заговорили об "украинской Кубани", комментируя мост в Крым
    14:17 15.02.2018
    1887
    Керченский мост в Крым будет "удобным соединением украинского Крыма и украинской Кубани", сказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, комментируя строительство.
    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    Порошенко рассказал о поездке в Крым
    11:57 20.02.2018
    1561
    По словам Петра Порошенко, он хотел "показать пустой дом Верховной Рады Крыма, где никто не голосовал за референдум".
    Возведение железнодорожных пролетов Крымского моста
    Строительство моста в Крым: археологи нашли миллион артефактов
    16:52 13.02.2018
    1530
    За три года с момента начала реализации проекта Крымского моста и подходов к нему по берегам Керченского пролива общая площадь археологических раскопок превысила 56 гектаров, а количество находок достигло одного миллиона.
    Возведение железнодорожных пролетов Крымского моста
    Появились подробности возведения моста в Крым
    08:51 09.02.2018
    1274
    К февралю построены основные конструктивы автодорожной части моста: погружены сваи, сформированы опоры, установлены пролетные строения. До декабря строителям предстоит завершить асфальтирование дороги и обустроить проезжую часть.
    Андрей Золотарев. Архивное фото
    Золотарев: Крым в 2014 году обменяли на власть
    09:47 28.02.2018
    1176
    Политики, пришедшие к власти в Киеве в 2014 году в результате Майдана, даже не пытались сохранить Крым в составе Украины, поскольку выбрали вариант сохранения себя во власти, отметил политолог Андрей Золотарев.
    Голосование. Архивное фото
    Украинцев накажут за участие в проведении выборов в Крыму - прокурор
    19:22 04.03.2018
    1076
    По словам заместителя прокурора Крыма, проведение любых избирательных процессов на территории Крыма вне требований конституции Украины являются незаконными.
    Памятник Затопленным кораблям в Севастопольской бухте. Архивное фото
    Нардеп назвал единственный способ возвращения Крыма Украине
    07:39 14.02.2018
    998
    По мнению народного депутата Юрия Березы, ВСУ стали "одной из сильнейших армий Европы" и теперь ее потенциала достаточно для наступления на полуостров.
    Военные корабли, принадлежащие Украине, в Крыму
    СНБО требует от РФ отремонтировать и вернуть Украине корабли из Крыма
    18:31 15.02.2018
    984
    Как заявили в СНБО, "Россия по-пиратски захватила эти корабли, и она должна перед международным Гаагским судом за это ответить".
    На месте аварии в Крыму
    Названа причина масштабного ДТП в Крыму
    08:55 17.02.2018
    953
    Крымское управление МЧС сообщило, что водитель "ВАЗ-2105", совершая обгон большегрузного автомобиля, допустил касательное столкновение с ним, после чего вылетел под встречный грузовик.
    Блэкаут в Крыму. Архивное фото
    Власти Крыма готовят десятки исков из-за энергетической блокады
    02:32 28.02.2018
    933
    Руководитель экспертного совета по международно-правовым вопросам при крымском правительстве Александр Молохов сообщил, что уже подготовлены "несколько десятков исков, потому что довольно большое количество людей пострадало в результате блэкаута".
    ФСБ России задержала в Симферополе гражданина Украины по подозрению в шпионаже
    В Крыму задержан украинец, подозреваемый в шпионаже. Кадры ФСБ РФ 
    13:17 12.02.2018
    920
    Российская спецслужба сообщает, что гражданину Украины предъявлены обвинения в сборе информации о сотрудниках национальной гвардии РФ и ФСБ. Задержанного зовут Константин Давыденко.
    Бахчисарай. Архивное фото
    Украина остается основным импортером крымской продукции
    12:31 06.03.2018
    891
    Крым на 23,2% больше импортирует продукции из-за рубежа, чем вывозит в другие страны. Крупнейшим торговым партнером полуострова, по данным статистики, остается Украина.
    Пограничный контроль. Архивное фото
    Сокращение российских КПП позволит украинцам проще ездить в Крым - ГПСУ
    12:56 15.02.2018
    884
    По словам помощника председателя Госпогранслужбы Украины Олега Слободяна, россияне на границе Крыма снимают контрольно-пропускные пункты, вместо которых остается система видео-наблюдения.
    Наручники
    В Крыму убили семью с ребенком и утопили в море
    15:17 07.03.2018
    827
    Сообщается, что в Керчи в 10 метрах от берега в заливе на глубине 2,5 метра водолазом-спасателем оперативного отряда ГУ МЧС по Республике Крым и городу Севастополь обнаружен автомобиль марки "Шевроле Ланос" с телами пропавших.
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