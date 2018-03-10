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    Hewlett-Packard

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Компьютеры Hewlett Packard. Архивное фото
    Активист выиграл суд против HP из-за отсутствия украинской маркировки
    03:44 12.01.2016
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    Как сообщил сам итец, Франковский районный суд Львова постановил взыскать с изготовителя ноутбука компании Hewlett Packard неустойку в размере 3609,05 грн.
    Запуск производства компьютеров Hewlett-Packard
    Hewlett-Packard и Dell не будут продавать свою продукцию в Крыму
    10:15 26.01.2015
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    Американские компании Hewlett-Packard и Dell больше не будут продавать свою продукцию в Крыму.
    Motorola
    Церковь США объявила бойкот Motorola Solutions, Caterpillar и HP - агентство
    17:41 21.06.2014
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    Руководство Пресвитерианской церкви США объявило бойкот трем крупнейшим компаниям, поставляющим оборудование для Армии обороны Израиля, передает в субботу агентство Ассошиэйтед Пресс.
    Доллары США
    Мексиканская Pemex начала расследование в связи со взятками от США
    09:27 11.04.2014
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    Государственная нефтяная компания Мексики Pemex начала расследование в связи с информацией о взятках, которые якобы платила американская компьютерная компания Hewlett-Packard в этой стране.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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