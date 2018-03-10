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    PayPal

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Григорий Перерва
    Эксперт о работе в Украине платежной системы PayPal
    08:35 19.11.2016
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    Финансовый аналитик Григорий Перерва в эфире "ГС" заявил, что возможность присоединиться к PayPal появилась, благодаря увеличению интеграции Украины в мировую финансовую систему.
    Хакеры
    Система PayPal заблокировала аккаунты King Servers, обвиняемой в кибератаках
    05:27 03.10.2016
    167Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ
    Американские специалисты заявили, что King Servers, владелец которой проживает в алтайском Бийске, принадлежат шесть из восьми IP-адресов, обнародованных ФБР в связи с расследованием взлома.
    Доллары
    PayPal не разрешит пользователям из Украины принимать средства - СМИ
    14:44 03.03.2016
    337
    Пресс-служба PayPal в Центральной и Восточной Европе сообщила, что была проведена встреча с представителями Национального банка Украины, но договоренностей не было достигнуто.
    Компьютер, клавиатура, таблица
    Запуск PayPal в Украине и риски его использования
    12:57 30.01.2016
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    В Нацбанке выступили с инициативой о разрешении выпуска электронных денег небанковским учреждениям. Плюсы и минусы нововведения в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал эксперт Евгений Невмержицкий.
    Доллары
    Чистая прибыль PayPal в 2015 г выросла в 2,8 раза - до $1,23 млрд
    08:46 28.01.2016
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    Как отмечается, разводненная прибыль на акцию составила 0,3 доллара против 0,23 доллара годом ранее. Аналитики ждали значения показателя на уровне 0,35 доллара.
    Компьютер. Архивное фото
    НБУ разрешил украинцам пользоваться PayPal и ApplePay
    17:54 04.08.2015
    250Украина, экономика, катастрофа
    Международные системы интернет-расчетов имеют право осуществлять полноценную деятельность в Украине после внесения сведений о них в реестр платежных систем, систем расчетов, участников этих систем и операторов услуг платежной инфраструктуры.
    Банковские карты. Архивное фото
    Платежный сервис PayPal прекратил обслуживать Крым
    10:25 23.01.2015
    181Жизнь Крыма после присоединения к РФ.
    Сервис, который принадлежит американской компании eBay, разослал своим клиентам письма о прекращении обслуживания на территории Крыма.
    Работа за компьютером
    Газета: в России могут ограничить Работу PayPal и Webmoney
    07:14 26.06.2014
    109
    Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров готовит законопроект о внесении изменений в законодательство, которые предусматривают введение ряда ограничений для иностранных платежных систем.
    Компьютер
    PayPal упрощает процесс онлайн-платежей на сайтах продавцов
    12:53 14.01.2014
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    Крупнейшая в мире платежная система PayPal упрощает процесс оформления электронного платежа и в тестовом режиме перестает переадресовывать пользователей на свой сайт с сайта продавца для ввода регистрационных данных.
    Социальная сеть Twitter
    Twitter запустил двухступенчатую авторизацию пользователей
    19:03 23.05.2013
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    Для подключения функции двухступенчатой проверки пользователь должен зайти в свои настройки аккаунта и выбрать опцию "Запрашивать код верификации".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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