В Нацбанке выступили с инициативой о разрешении выпуска электронных денег небанковским учреждениям. Плюсы и минусы нововведения в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал эксперт Евгений Невмержицкий.
Международные системы интернет-расчетов имеют право осуществлять полноценную деятельность в Украине после внесения сведений о них в реестр платежных систем, систем расчетов, участников этих систем и операторов услуг платежной инфраструктуры.
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров готовит законопроект о внесении изменений в законодательство, которые предусматривают введение ряда ограничений для иностранных платежных систем.
Крупнейшая в мире платежная система PayPal упрощает процесс оформления электронного платежа и в тестовом режиме перестает переадресовывать пользователей на свой сайт с сайта продавца для ввода регистрационных данных.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".