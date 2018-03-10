Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство проверит в 2018 году, выполнит ли Twitter свое обещание по исполнению законодательства о хранении персональных данных россиян на территории РФ.
Как говорится в заявлении компании, была проведена проверка примерно 450 аккаунтов, которые ранее компания Facebook упомянула в своем исследовании, и выяснилось, что некоторые из них связаны с аккаунтами в Twitter.
Главы МИД стран "нормандской четверки" призвали прекратить обстрелы и отвести тяжелые виды вооружений от линии разграничения, а также провести заседание Трехсторонней контактной группы и создать рабочие группы по реализации минских договоренностей.
В местной соцсети Weibo, аналоге Twitter, была внесена в "черный список" фраза "Occupy Central". В этих соцсетях пользователи размещали, в том числе, и свидетельства применения полицейскими слезоточивого газа и резиновых пуль.
Twitter в ближайшие дни закроет для российских пользователей доступ к аккаунтам около 10 экстремистских организаций, включая "Правый сектор". Как сообщил журналистам глава Роскомнадзора Александр Жаров.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".