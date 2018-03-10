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    Twitter

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 112
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    Социальные сети
    Белый дом отреагировал на возможную блокировку Twitter в России
    08:57 20.12.2017
    342
    Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство проверит в 2018 году, выполнит ли Twitter свое обещание по исполнению законодательства о хранении персональных данных россиян на территории РФ.
    Соцсеть Twitter. Архивное фото
    Twitter закрыл 200 аккаунтов в связи с "российским расследованием" в США
    08:10 29.09.2017
    108
    Как говорится в заявлении компании, была проведена проверка примерно 450 аккаунтов, которые ранее компания Facebook упомянула в своем исследовании, и выяснилось, что некоторые из них связаны с аккаунтами в Twitter.
    Логотип Твиттер
    Twitter увеличит лимит сообщений до 280 знаков
    08:20 27.09.2017
    234
    Генеральный директор сервиса микроблогов Twitter Джек Дорси сообщил об увеличении лимита символов в сообщениях, написав твит длиной ровно 280 знаков.
    Флаги Украины, Германии и Евросоюза
    Посол Украины в ФРГ: Берлин готов обсуждать введение миротворцев в Донбасс
    18:57 25.03.2015
    245
    Глава украинской дипмиссии в Германии Андрей Мельник сказал об этом после встречи спикера парламента Владимира Гройсмана и главой МИДа Германии Штайнмайером.
    НАТО
    НАТО обеспокоена ухудшением ситуации с правами человека в Крыму - замгенсека
    18:37 17.03.2015
    355
    Заместитель генсека альянса Александр Вершбоу отметил, что "притеснение татар и других в Крыму, политически мотивированные задержания и процессы, захват земель и исчезновения вызывают беспокойство".
    Встреча Петра Порошенко, Ангелы Меркель и Франсуа Олланда
    Мирный план предусматривает восстановление Донбасса Украиной – эксперт
    14:23 06.02.2015
    1716Минск. Встреча в "нормандском формате"
    Переговоры Порошенко с Меркель и Олландом продолжались более пяти часов, но их результаты неизвестны - официальных заявлений по итогам мероприятия не последовало.
    Страница соцсети Facebook
    Хакеры утверждают, что им удалось нарушить работу Facebook
    09:48 27.01.2015
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    Хакеры Lizard Squad сообщили в Twitter, что Facebook, Instagram, Tinder, AIM, Hipchat - недоступны.
    Сергей Лавров и Павел Климкин (слева направо)
    Берлин, "нормандский формат". Робкие попытки найти мир для Украины
    15:41 22.01.2015
    5496Будет ли мир на Донбассе?
    Главы МИД стран "нормандской четверки" призвали прекратить обстрелы и отвести тяжелые виды вооружений от линии разграничения, а также провести заседание Трехсторонней контактной группы и создать рабочие группы по реализации минских договоренностей.
    Дэвид Кэмерон. Архивное фото
    Террористы не должны угрожать свободе слова и демократии - Кэмерон
    19:46 07.01.2015
    45Франция: террор нарастает
    Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что нужно не допустить, чтобы террористы угрожали свободе слова и демократии.
    Twitter
    Агентство S&P понизило кредитный рейтинг Twitter
    23:19 13.11.2014
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    Акции Twitter в ходе торгов в четверг после того, как стало известно о снижении рейтинга, упали на 6% - до 40 долларов.
    Певец Робби Уильямс со своей женой после родов
    Робби Уильямс снова стал отцом и опубликовал фотоотчет родов жены
    19:04 28.10.2014
    225
    Певец с юмором прокомментировал событие и отметил, что во время съемок "ни одна мама не пострадала". В ночь на вторник он во второй раз стал отцом.
    Полицейская машина в Мексике
    Власти Мексики официально подтвердили арест крупного наркобарона
    06:08 02.10.2014
    40
    По мнению президента, задержание этого преступника подтверждает эффективность политики на обеспечение общественной безопасности, чтобы добиться в Мексике мира.
    Украинская наводчица Надежда Савченко. Архивное фото
    Защита Савченко обратится в ГП РФ по поводу законности видео ее этапирования
    16:50 29.09.2014
    98Дело Савченко: акции в Украине и за рубежом
    Видео этапирования Надежды Савченко со служебного видеорегистратора ФСИН было обнародовано журналистам LifeNews, пояснил адвокат наводчицы Николай Полозов.
    Компьютер
    Китай заблокировал Instagram из-за протестов в Гонконге
    06:37 29.09.2014
    57
    В местной соцсети Weibo, аналоге Twitter, была внесена в "черный список" фраза "Occupy Central". В этих соцсетях пользователи размещали, в том числе, и свидетельства применения полицейскими слезоточивого газа и резиновых пуль.
    Дмитрий Медведев
    В Twitter Медведева удалены сообщения, опубликованные после взлома
    10:24 14.08.2014
    86
    В Twitter Дмитрия Медведева уже нет сообщений за четверг. По данным пресс-службы правительства РФ, пока что обстоятельства взлома Twitter неизвестны.
    Дмитрий Медведев
    Микроблог Медведева в Twitter взломали
    09:36 14.08.2014
    161
    В Twitter премьера РФ появилось сообщение о том, что он принял решение уйти в отставку, однако в пресс-службе правительства уточнили, что микроблог был взломан.
    Аккаунт RIA Novosti Deutsch в Twitter
    Чемпионат мира по футболу собрал 672 миллиона упоминаний в Twitter
    23:58 14.07.2014
    41Чемпионат мира по футболу 2014
    Пользователи Twitter за время чемпионата мира по футболу в Бразилии написали 672 миллиона сообщений, сообщает пресс-служба соцсети.
    Футбол. Чемпионат мира - 2014. Матч Нидерланды - Аргентина
    Матч Нидерланды - Аргентина собрал 14,2 млн упоминаний в Twitter
    07:32 10.07.2014
    66Чемпионат мира по футболу 2014
    Полуфинальный матч чемпионата мира по футболу в Бразилии между сборными Нидерландов и Аргентины собрал около 14,2 миллиона сообщений в Twitter, сообщает пресс-служба социальной сети.
    Футбол. ЧМ-2014. Матч Камерун - Бразилия
    Матч Бразилии и Камеруна на ЧМ собрал около 6,1 млн записей в Twitter
    08:15 24.06.2014
    38Чемпионат мира по футболу 2014
    Неймар вместе с Фредом и полузащитником Фернандиньо, установившим окончательный результат, вошли в тройку самых упоминаемых игроков в составе сборной Бразилии.
    Флаг Правого сектора. Архивное фото
    Twitter закроет для пользователей РФ аккаунт "Правого сектора"
    13:17 23.06.2014
    241
    Twitter в ближайшие дни закроет для российских пользователей доступ к аккаунтам около 10 экстремистских организаций, включая "Правый сектор". Как сообщил журналистам глава Роскомнадзора Александр Жаров.
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