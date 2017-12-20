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    Белый дом отреагировал на возможную блокировку Twitter в России

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    Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство проверит в 2018 году, выполнит ли Twitter свое обещание по исполнению законодательства о хранении персональных данных россиян на территории РФ.
    Социальные сети
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 дек – РИА Новости Украина, Екатерина Соболь. Белый дом негативно отреагирует, если Роскомнадзор решит из-за нарушений закона о персональных данных блокировать Twitter в РФ, заявила в ходе регулярного брифинга для журналистов представитель ведомства Сара Сандерс.

    Соцсеть Twitter. Архивное фото
    AFP Photo/EMMANUEL DUNAND
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    Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров заявлял, что ведомство проверит в 2018 году, выполнит ли Twitter свое обещание по исполнению законодательства о хранении персональных данных россиян на территории РФ.

    "Если говорить в целом, мы не можем поддержать закрытие властями американского бизнеса и не вижу причин, почему в каком-то отдельном случае должно быть другое мнение", сказала она.

    Закон о персональных данных, вступил в силу 1 сентября 2015 года. Он обязывает хранить личные данные россиян на территории РФ. Сайты нарушителей закона на основании решения суда должны вноситься Роскомнадзором в специальный реестр и в случае отказа устранить нарушение — блокироваться.

    Ранее компания Twitter сообщила, что закрыла около 100 аккаунтов в своей социальной сети в связи с расследованием так называемого "вмешательства РФ" в выборы в США в 2016 году.

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