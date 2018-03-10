Президент США Дональд Трамп обвинил иностранных производителей в демпинге и заявил, что из-за этого американская промышленность в этих отраслях была подорвана, и один лишь Китай производит за месяц столько стали, сколько США за год.
Официальные представители Белого дома и госдепартамента Сара Сандерс и Хезер Науэрт в своем заявлении отметили, что "президент Трамп понимает угрозы, с которыми сталкиваются Америка и наши союзники в нынешнем столетии".
Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс на традиционном брифинге заявила, что администрация США "рассматривает ряд различных действий, чтобы предотвратить" вмешательство России в предстоящие американские выборы.
По словам пресс-секретаря президента США Сары Сандерс, США призывают немедленно покончить с наступательными операциями и обеспечить срочный доступ гуманитарных работников и гуманитарной помощи в Сирии.
По информации СМИ, в документах Команда по национальной безопасности отмечается необходимость в короткие сроки создать сверхскоростную беспроводную технологию 5G, поскольку "Китай уже достиг лидирующей позиции в производстве и оперировании сетевой инфраструктуры".
Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство проверит в 2018 году, выполнит ли Twitter свое обещание по исполнению законодательства о хранении персональных данных россиян на территории РФ.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Президент США Дональд Трамп обвинил иностранных производителей в демпинге и заявил, что из-за этого американская промышленность в этих отраслях была подорвана, и один лишь Китай производит за месяц столько стали, сколько США за год.
По словам пресс-секретаря президента США Сары Сандерс, США призывают немедленно покончить с наступательными операциями и обеспечить срочный доступ гуманитарных работников и гуманитарной помощи в Сирии.
Официальные представители Белого дома и госдепартамента Сара Сандерс и Хезер Науэрт в своем заявлении отметили, что "президент Трамп понимает угрозы, с которыми сталкиваются Америка и наши союзники в нынешнем столетии".
Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс на традиционном брифинге заявила, что администрация США "рассматривает ряд различных действий, чтобы предотвратить" вмешательство России в предстоящие американские выборы.