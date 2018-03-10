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    Администрация президента США

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 480
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    Дональд Трамп
    Трамп объявил о введении пошлин на импорт стали и алюминия
    22:57 08.03.2018
    466Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой
    Президент США Дональд Трамп обвинил иностранных производителей в демпинге и заявил, что из-за этого американская промышленность в этих отраслях была подорвана, и один лишь Китай производит за месяц столько стали, сколько США за год.
    Президент Украины Петр Порошенко и вице-президент США Майк Пенс
    Белый дом раскрыл подробности переговоров Порошенко и Пенса
    20:57 06.03.2018
    629
    По данным Белого дома, Пенс поддержал Украину в "борьбе с российской агрессией" и пообещал "призывать Россию к ответственности", пока она не выполнит минские соглашения.
    Вашингтон. Белый дом
    США обсуждают военные меры против Сирии после сообщений о химатаке - СМИ
    01:17 06.03.2018
    210
    По словам высокопоставленного чиновника из Белого дома, глава Пентагона джим Мэттис был "решительно" против военного ответа на сообщения о химических атаках.
    Белый дом
    Возле Белого дома произошла стрельба
    20:03 03.03.2018
    192
    По информации Секретной службы США, врачи оказывают помощь мужчине, который выстрелил в себя. Движение пешеходов и автомобилей у Белого дома из-за происшествия ограничено.
    Вашингтон. Белый дом
    С ядерными силами США никто не сравнится - заявление Белого дома и Госдепа
    01:44 02.03.2018
    317
    Официальные представители Белого дома и госдепартамента Сара Сандерс и Хезер Науэрт в своем заявлении отметили, что "президент Трамп понимает угрозы, с которыми сталкиваются Америка и наши союзники в нынешнем столетии".
    Вашингтон. Белый дом
    В Белом доме резко ограничили доступ к совершенно секретной информации
    06:58 01.03.2018
    78
    Более 30 чиновников Белого дома получили уведомления об ограничении доступа, однако, по информации СМИ, никто из них не собирается покидать свои должности.
    Флаг США и флаг России
    Белый дом обещает продолжить "жесткую линию" в отношении Москвы
    01:48 28.02.2018
    144
    Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс на традиционном брифинге заявила, что администрация США "рассматривает ряд различных действий, чтобы предотвратить" вмешательство России в предстоящие американские выборы.
    Вашингтон. Белый дом
    Трамп в последнее время не говорил с Путиным о Сирии - Белый дом
    06:39 27.02.2018
    58Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс сообщила, что ей неизвестно о каких-либо телефонных переговорах главы Белого дома с российским коллегой.
    Сирийская армия. Архивное фото
    США призвали Сирию прекратить наступательные операции
    22:50 26.02.2018
    320Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    По словам пресс-секретаря президента США Сары Сандерс, США призывают немедленно покончить с наступательными операциями и обеспечить срочный доступ гуманитарных работников и гуманитарной помощи в Сирии.
    Президент США Дональд Трамп
    Трамп по-прежнему будет жестким в отношениях с РФ - Белый дом
    05:58 21.02.2018
    57
    Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс отвергла предположения журналистов о том, что Дональд Трамп был недостаточно жесток с Россией и не критиковал ее.
    Вашингтон. Белый дом
    Белый дом обвинил Россию в глобальной хакерской атаке на Украину
    23:49 15.02.2018
    396Вирус Petya. Масштабная хакерская атака
    В заявлении Белого дома говорится, что вирус NotPety стал "частью продолжающихся усилий Кремля по дестабилизации Украины и подтверждает еще более ясно участие России в продолжающемся конфликте".
    Вице-президент США Майк Пенс
    США максимально усилят давление на КНДР - Пенс
    06:14 12.02.2018
    71Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    По словам вице-президента США Майка Пенса, кампания США по оказанию максимального давления на Северную Корею продолжится и будет более интенсивной.
    Здание Белого дома в Вашингтоне
    В Белом доме произошла загадочная ситуация, назревает скандал - СМИ
    23:10 08.02.2018
    1084
    По неизвестной причине регулярный брифинг в Белом доме перенесли на два часа. Никаких объяснений столь неординарной ситуации в пресс-службе американской администрации пока не привели.
    Салют в честь Дня независимости США . Архивное фото
    Трамп решил проводить военные парады на День независимости
    08:54 07.02.2018
    101Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой
    По словам представителя Белого дома, президент США Дональд Трамп поручил министерству обороны изучить возможность празднования, при котором все американцы смогут показать свою благодарность.
    Вашингтон. Белый дом
    Белый дом после обрушения биржевых индексов назвал экономику США крепкой
    00:56 06.02.2018
    230
    Основные фондовые индексы США рухнули на 3,8-4,6% на фоне опасений по поводу роста доходности облигаций США, Dow Jones и S&P 500 аннулировали таким образом весь рост за 2018 год.
    Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. Архивное фото
    В США придумали, как противостоять китайским хакерам
    05:16 29.01.2018
    292Вирус Petya. Масштабная хакерская атака
    По информации СМИ, в документах Команда по национальной безопасности отмечается необходимость в короткие сроки создать сверхскоростную беспроводную технологию 5G, поскольку "Китай уже достиг лидирующей позиции в производстве и оперировании сетевой инфраструктуры".
    Вашингтон. Белый дом
    Белый дом одобрил план по предоставлению Украине летального вооружения
    05:57 23.12.2017
    450Привет, оружие! Поставки из Канады и США
    Представитель Госдепа США Хезер Науэрт сообщила, что Вашингтон принял решение о поставках оборонительного вооружения Украине для обеспечения защиты ее территориальной целостности и суверенитета.
    Вашингтон. Белый дом
    Стратегия нацбезопасности США: документ в деталях
    09:24 20.12.2017
    158
    США опубликовали в понедельник новую стратегию по национальной безопасности. Сюрпризов ждать не пришлось. Главными темами, как и прежде, стали Россия, Китай, КНДР, Иран и Ближний Восток.
    Социальные сети
    Белый дом отреагировал на возможную блокировку Twitter в России
    08:57 20.12.2017
    342
    Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство проверит в 2018 году, выполнит ли Twitter свое обещание по исполнению законодательства о хранении персональных данных россиян на территории РФ.
    Дональд Трамп
    Уволенную помощницу Трампа со скандалом выставили из Белого дома
    03:17 14.12.2017
    731
    Омарос Манигол-Ньюман попыталась попасть в апартаменты Дональда Трампа, при этом она использовала нецензурную брань и оскорбляла главу аппарата Белого дома Джона Келли.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Здание Белого дома в Вашингтоне
    В Белом доме произошла загадочная ситуация, назревает скандал - СМИ
    23:10 08.02.2018
    1084
    По неизвестной причине регулярный брифинг в Белом доме перенесли на два часа. Никаких объяснений столь неординарной ситуации в пресс-службе американской администрации пока не привели.
    Президент Украины Петр Порошенко и вице-президент США Майк Пенс
    Белый дом раскрыл подробности переговоров Порошенко и Пенса
    20:57 06.03.2018
    629
    По данным Белого дома, Пенс поддержал Украину в "борьбе с российской агрессией" и пообещал "призывать Россию к ответственности", пока она не выполнит минские соглашения.
    Дональд Трамп
    Трамп объявил о введении пошлин на импорт стали и алюминия
    22:57 08.03.2018
    466
    Президент США Дональд Трамп обвинил иностранных производителей в демпинге и заявил, что из-за этого американская промышленность в этих отраслях была подорвана, и один лишь Китай производит за месяц столько стали, сколько США за год.
    Вашингтон. Белый дом
    Белый дом обвинил Россию в глобальной хакерской атаке на Украину
    23:49 15.02.2018
    396
    В заявлении Белого дома говорится, что вирус NotPety стал "частью продолжающихся усилий Кремля по дестабилизации Украины и подтверждает еще более ясно участие России в продолжающемся конфликте".
    Сирийская армия. Архивное фото
    США призвали Сирию прекратить наступательные операции
    22:50 26.02.2018
    320
    По словам пресс-секретаря президента США Сары Сандерс, США призывают немедленно покончить с наступательными операциями и обеспечить срочный доступ гуманитарных работников и гуманитарной помощи в Сирии.
    Вашингтон. Белый дом
    С ядерными силами США никто не сравнится - заявление Белого дома и Госдепа
    01:44 02.03.2018
    317
    Официальные представители Белого дома и госдепартамента Сара Сандерс и Хезер Науэрт в своем заявлении отметили, что "президент Трамп понимает угрозы, с которыми сталкиваются Америка и наши союзники в нынешнем столетии".
    Вашингтон. Белый дом
    США обсуждают военные меры против Сирии после сообщений о химатаке - СМИ
    01:17 06.03.2018
    210
    По словам высокопоставленного чиновника из Белого дома, глава Пентагона джим Мэттис был "решительно" против военного ответа на сообщения о химических атаках.
    Белый дом
    Возле Белого дома произошла стрельба
    20:03 03.03.2018
    192
    По информации Секретной службы США, врачи оказывают помощь мужчине, который выстрелил в себя. Движение пешеходов и автомобилей у Белого дома из-за происшествия ограничено.
    Флаг США и флаг России
    Белый дом обещает продолжить "жесткую линию" в отношении Москвы
    01:48 28.02.2018
    144
    Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс на традиционном брифинге заявила, что администрация США "рассматривает ряд различных действий, чтобы предотвратить" вмешательство России в предстоящие американские выборы.
    Вашингтон. Белый дом
    В Белом доме резко ограничили доступ к совершенно секретной информации
    06:58 01.03.2018
    78
    Более 30 чиновников Белого дома получили уведомления об ограничении доступа, однако, по информации СМИ, никто из них не собирается покидать свои должности.
    Вице-президент США Майк Пенс
    США максимально усилят давление на КНДР - Пенс
    06:14 12.02.2018
    71
    По словам вице-президента США Майка Пенса, кампания США по оказанию максимального давления на Северную Корею продолжится и будет более интенсивной.
    Вашингтон. Белый дом
    Трамп в последнее время не говорил с Путиным о Сирии - Белый дом
    06:39 27.02.2018
    58
    Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс сообщила, что ей неизвестно о каких-либо телефонных переговорах главы Белого дома с российским коллегой.
    Президент США Дональд Трамп
    Трамп по-прежнему будет жестким в отношениях с РФ - Белый дом
    05:58 21.02.2018
    57
    Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс отвергла предположения журналистов о том, что Дональд Трамп был недостаточно жесток с Россией и не критиковал ее.
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