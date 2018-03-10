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    G7

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 150
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    Пожилая женщина в Авдеевке
    В Раде обратились к G7 за помощью в вопросе пенсий жителям Донбасса
    13:37 28.02.2018
    927
    Глава парламентского комитета обратился с письмом к послам G7 с просьбой способствовать неотложному включению в повестку дня руководством Рады законопроекта о выплатах пенсий гражданам, которые остались на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.
    Национальное антикоррупционное бюро Украины
    Страны G7 выразили поддержку НАБУ
    14:52 14.12.2017
    113Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    Послы стран "Большой семерки" считают, что "антикоррупционные институты поддерживают украинское стремление реформ".
    Задержание Михаила Саакашвили
    Послы стран G7 опубликовали заявление, посвященное Саакашвили
    16:25 06.12.2017
    6077Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Дипломаты семи стран призывают придерживаться права граждан Украины на мирный протест и просят оперативно провести расследование.
    G7
    G7 призывает Украину назначить членов ЦИК
    19:23 15.11.2017
    428
    Послы G7 сообщили, что настало время для проведения избирательной реформы, чтобы обеспечить по крайней мере год для ее внедрения перед выборами 2019.
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    О чем говорят в мире: Трамп против всех, глобальный сбой в British Airways
    14:36 28.05.2017
    369Саммит G7 на Сицилии: итоги
    На саммите "Большой Семерки" Дональд Трамп фактически оказался один против всех, каникулы многих британских путешественников оказались испорчены из-за проблем с авиарейсами, скончался легендарный музыкант Грегг Оллман.
    Акция возле места проведения саммита Большой семерки в итальянской Таормине, 27 мая 2017
    Активисты протестовали на саммите G7 в Таормине
    09:26 28.05.2017
    183Саммит G7 на Сицилии: итоги
    Выглядит иронией тот факт, что, несмотря на миграционную повестку саммита, Италия на время его проведения закрыла морские порты для мигрантов.
    Саммит G7 в Сицилии
    Лидеры G7: "Минск-2" - единственный путь разрешения конфликта в Донбассе
    08:38 28.05.2017
    764Саммит G7 на Сицилии: итоги
    Как говорится в итоговом коммюнике саммита G7, "урегулирование долговременного кризиса в Украине может быть достигнуто только благодаря полному выполнению всеми сторонами их обязательств по Минским соглашениям".
    Саммит G7 в Сицилии
    Китай выразил резкое недовольство итоговым заявлением лидеров G7
    03:54 28.05.2017
    2025Саммит G7 на Сицилии: итоги
    Официальный представитель МИД КНР Лу Кан призвал страны G7 прекратить "безответственные заявления" и играть конструктивную роль в поддержании мира и стабильности в данном регионе.
    Ирина Геращенко
    В Украине прокомментировали готовность G7 усилить санкции против России
    21:55 27.05.2017
    787Саммит G7 на Сицилии: итоги
    Как заявила вице-спикер Верховной Рады, представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко, "мощный сигнал поддержки - позиция, что украинский вопрос никогда не будет решаться за спиной Украины".
    Саммит G7 в Сицилии
    Страны G7 продолжат помогать Украине внедрять реформы
    19:00 27.05.2017
    322Саммит G7 на Сицилии: итоги
    В итоговом коммюнике саммита G7, который состоялся в итальянской Таормине на Сицилии, говорится, что главы государств и правительств стран "Большой семерки" приветствуют достигнутый прогресс Киева.
    Саммит G7 в Сицилии
    Страны G7 отметили роль России в восстановлении мира в Украине
    17:13 27.05.2017
    2206Создание "Малороссии". Конец войне?.
    В итоговом коммюнике саммита G7, который состоялся в итальянской Таормине на Сицилии, говорится об ответственности Российской Федерации в конфликте в Украине.
    Саммит G7 в Сицилии
    Лидеры G7 не могут договориться по торговле и в отношении России - СМИ
    14:59 27.05.2017
    1124Саммит G7 на Сицилии: итоги
    По словам источника, дипломаты не могут решить, нужно ли в окончательное заявление включить обязательства по борьбе с торговым протекционизмом. Также они не могут найти решение относительно того, нужно ли будет принять дополнительные меры против России.
    Саммит G7 в Сицилии
    Меркель и Трамп на полях саммита G7 обсудили ситуацию в Украине
    04:49 27.05.2017
    663Саммит G7 на Сицилии: итоги
    Канцлер Германии охарактеризовала атмосферу первого дня саммита "Большой семерки" "конструктивной и очень честной". Она подчеркнула важность принятия заявления о мерах борьбы с терроризмом.
    Саммит G7 на Сицилии
    Эхо Манчестера. Лидеры G7 договорились усилить борьбу с терроризмом
    00:11 27.05.2017
    164Лондон. Наезд авто на пешеходов
    В декларации, подписанной в пятницу участниками саммита в итальянской Таормине, отмечается, что страны "семерки" остаются привержены плану по борьбе с терроризмом, принятому на саммите в Исэ-Сима.
    Саммит G7 в Сицилии
    Лидеры G7 подписали декларацию по борьбе с терроризмом
    19:09 26.05.2017
    306Саммит G7 на Сицилии: итоги
    Как заявил премьер-министр Италии Паоло Джентилони, страны G7 готовы решительно продолжить борьбу с терроризмом и подписали соответствующую декларацию по борьбе с экстремизмом.
    Последний звонок под дождем
    Фотоитоги 26 мая: Последний звонок под дождем, Порошенко в Одессе, G7 на Сицилии 
    18:01 26.05.2017
    238Саммит G7 на Сицилии: итоги
    Для выпускников Украины в пятницу, 26 мая, прозвенел последний звонок. В Киеве в этот день лил сильнейший дождь и многие школы перенесли торжественные линейки в спортивные и актовые залы.
    Саммит G7 в Сицилии
    Судьба "Минска": саммит G7 стартовал на Сицилии 
    16:01 26.05.2017
    602Создание "Малороссии". Конец войне?.
    Саммит "Большой семерки" в итальянской Таормине будет самым сложным за последние годы, лидеры стран имеют разные подходы по многим вопросам, заявил председатель Европейского совета Дональд Туск.
    Встреча глав МИД G7 в Лукке
    Страны G7 рассматривают возможность возобновления работы с РФ - источник
    23:15 25.05.2017
    398Саммит G7 на Сицилии: итоги
    Источник в ведомстве канцлера ФРГ отметил, что среди тем российского блока саммита он назвал "ситуацию в реализации минских соглашений и продолжение работы "нормандского формата".
    Президент США Дональд Трамп встретился с лидерами ЕС в Брюсселе
    Перед саммитом G7 Трамп впервые увиделся с Макроном
    17:38 25.05.2017
    314Саммит G7 на Сицилии: итоги
    Дональд Трамп поздравил своего коллегу с победой на президентских выборах, отметив, что Макрон "провел невероятную предвыборную кампанию и одержал прекрасную победу".
    Маскарад на саммите G7: активисты накормили мировых лидеров лапшой
    Маскарад на саммите G7: активисты накормили мировых "лидеров" лапшой 
    15:30 25.05.2017
    566Саммит G7 на Сицилии: итоги
    На Сицилии устроили маскарад. Активисты в больших масках Трампа, Меркель, Макрона, Абэ и других мировых лидеров устроили своеобразный перфоманс, отведав лапши.
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
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    Пожилая женщина в Авдеевке
    В Раде обратились к G7 за помощью в вопросе пенсий жителям Донбасса
    13:37 28.02.2018
    927
    Глава парламентского комитета обратился с письмом к послам G7 с просьбой способствовать неотложному включению в повестку дня руководством Рады законопроекта о выплатах пенсий гражданам, которые остались на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.
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