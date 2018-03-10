Глава парламентского комитета обратился с письмом к послам G7 с просьбой способствовать неотложному включению в повестку дня руководством Рады законопроекта о выплатах пенсий гражданам, которые остались на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.
На саммите "Большой Семерки" Дональд Трамп фактически оказался один против всех, каникулы многих британских путешественников оказались испорчены из-за проблем с авиарейсами, скончался легендарный музыкант Грегг Оллман.
Как говорится в итоговом коммюнике саммита G7, "урегулирование долговременного кризиса в Украине может быть достигнуто только благодаря полному выполнению всеми сторонами их обязательств по Минским соглашениям".
Как заявила вице-спикер Верховной Рады, представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко, "мощный сигнал поддержки - позиция, что украинский вопрос никогда не будет решаться за спиной Украины".
По словам источника, дипломаты не могут решить, нужно ли в окончательное заявление включить обязательства по борьбе с торговым протекционизмом. Также они не могут найти решение относительно того, нужно ли будет принять дополнительные меры против России.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Глава парламентского комитета обратился с письмом к послам G7 с просьбой способствовать неотложному включению в повестку дня руководством Рады законопроекта о выплатах пенсий гражданам, которые остались на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.