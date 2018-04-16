Трамп "взорвался", узнав как мало ЕС выслал дипломатов РФ - СМИ

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп "взорвался" узнав о том, что Франция и Германия выслали меньше российских дипломатов, чем США, сообщает газета Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Как пишет издание, Трамп заявил, что США "не будут играть ведущую роль, а сравняют числа (с европейскими союзниками — ред.)". Однако, после официального объявления о высылке дипломатов Трамп "взорвался", узнав, что Франция и Германия высылают четырех российских дипломатов, в то время как США — 60.

Сотрудники администрации постарались убедить президента в том, что общее число дипломатов, высланных европейскими странами было "приблизительно тем же", что в США.

"Меня не волнует общее число", — кричал, по данным неназванных чиновников, Трамп. Он заявил, что советники обманули его, говоря о масштабах высылки дипломатов.

"Было много ругательств", — отметили источники газеты.

США и Канада, а также ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия, Испания, Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. Москва приняла ответные меры.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.