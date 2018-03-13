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    Ротация в госдепе: Трамп ставит своих людей

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    По мнению эксперта-международника Олега Волошина, пока рано делать какие-то прогнозы, какие последствия для Украины будет иметь назначение Майкла Помпео госсекретарем США.
    Майк Помпео
    SAUL LOEB / AFP

    Инесса Другова, РИА Новости Украина

    Рекс Тиллерсон уволен с поста госсекретаря США, на его место выдвинута кандидатура Майкла Помпео, который до сегодняшнего дня являлся директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Об этом объявил во вторник в своем Twitter президент США Дональд Трамп. Кандидатура Помпео теперь должна быть утверждена Сенатом Конгресса США.

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    "Я очень хорошо узнал Майка на протяжении последних 14 месяцев, и я уверен, что он подходящий человек для этой работы в данный критически важный момент. Он продолжит нашу программу восстановления позиций Америки в мире, будет укреплять наши союзы, противостоять нашим противникам и добиваться денуклеаризации Корейского полуострова", — заявил Трамп.

    По его словам, Помпео добился на посту директора ЦРУ одобрения обеих партий в конгрессе.

    "Его опыт в вооруженных силах, конгрессе и в качестве лидера ЦРУ подготовили его для его новой работы, и я призываю (сенат) утвердить его кандидатуру в скором времени", - добавил Трамп.

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    Помпео до прихода в ключевое разведывательное ведомство США был членом Палаты представителей Конгресса. А у Тиллерсона, согласно сравнительно недавним многочисленным публикациям в американской печати, сложились натянутые отношения с Трампом. Эксперты и средства массовой информации США единодушно предрекали Тиллерсону скорый уход в отставку с поста госсекретаря, на который он заступил 1 февраля прошлого года.

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    "Сейчас ключевая версия, что Трамп ставит своих людей, потому что с Тиллерсоном у них давно были расхождения. Что это (назначение — Ред.) будет значить для Украины — очень сложно сказать. Нужно собрать больше информации, посмотреть, что Помпео заявит как Госсекретарь. Наверняка он огласит какие-то приоритеты, хотя, конечно, там президент определяет внешнюю политику, но все же, госсекретарь обязательно объявит, и, я думаю, сегодня, ведь у них день только начался", — сказал эксперт-международник Олег Волошин в комментарии РИА Новости Украина.

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