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    Трамп уволил Тиллерсона и назначил нового госсекретаря США

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    По словам президента США, новым государственным секретарем стал Майк Помпео, который до этого возглавлял Центральное разведывательное управление.
    Рекс Тиллерсон и Дональд Трамп
    NICHOLAS KAMM / AFP

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп сообщил, что Рекс Тиллерсон уволен с поста государственного секретаря.

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    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Глава Соединенных Штатов назначил на его место Майка Помпео.

    "Майк Помпео, директор ЦРУ, будет нашим новым государственным секретарем. Он проделает фантастическую работу! Спасибо Рексу Тиллерсону за его работу!" — написал он в своем микроблоге в Twitter.

    Напомним, что в январе состоялись переговоры президента Украины Петра Порошенко и Тиллерсона. Тогда они обсудили вопрос введения миротворческой миссии ООН в Донбасс. Также они договорились о возобновлении работы Комиссии стратегического партнерства.

    Ранее экономический советник Трампа — Гэри Кон — заявил, что решил уйти в отставку в ближайшие недели из-за решения президента США о введении ввозных пошлин на товары из ЕС, Китая и Канады.

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