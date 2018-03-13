Трамп уволил Тиллерсона и назначил нового госсекретаря США

NICHOLAS KAMM / AFP

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп сообщил, что Рекс Тиллерсон уволен с поста государственного секретаря.

Глава Соединенных Штатов назначил на его место Майка Помпео.

"Майк Помпео, директор ЦРУ, будет нашим новым государственным секретарем. Он проделает фантастическую работу! Спасибо Рексу Тиллерсону за его работу!" — написал он в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, что в январе состоялись переговоры президента Украины Петра Порошенко и Тиллерсона. Тогда они обсудили вопрос введения миротворческой миссии ООН в Донбасс. Также они договорились о возобновлении работы Комиссии стратегического партнерства.

Ранее экономический советник Трампа — Гэри Кон — заявил, что решил уйти в отставку в ближайшие недели из-за решения президента США о введении ввозных пошлин на товары из ЕС, Китая и Канады.

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