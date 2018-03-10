Ведущие мировые СМИ обсуждают запланированную встречу президента США Дональда Трампа с лидером КНДР с Ким Чен Ыном, введение ввозных пошлин на сталь и алюминий в США, расследование инцидента в Солсбери, где мужчина и женщина отравились неизвестным веществом.
Глава Белого дома подчеркнул, что пошлины не будут вводиться по меньшей мере 15 дней. При этом Трамп отметил, что некоторые такие страны "не платят 100 центов из доллара, а иногда даже 50 центов из доллара".
Президент США Дональд Трамп обвинил иностранных производителей в демпинге и заявил, что из-за этого американская промышленность в этих отраслях была подорвана, и один лишь Китай производит за месяц столько стали, сколько США за год.
СМИ сообщали, что адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн заплатил 130 тысяч долларов Стефани Клиффорд, известной под псевдонимом "Неистовая Дэниэлс", в рамках соглашения о неразглашении ее связи с президентом.
Украина внимательно следит за пикировкой РФ и США - от их (не)договоренностей во многом зависит положение дел внутри страны. Пока же поставки американского оружия в Украину делают США официальным участником конфликта в Донбассе.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
В контексте продвижения НАТО, подразделений Пентагона на восток Европы представители Пентагона заявляют о планах увеличения военного присутствия США в Европе на "ротационной основе" и переброске на европейский континент новой военной техники.
Миротворческая операция на Донбассе будет проводиться в три этапа. Такой сценарий сейчас обсуждается в Белом Доме, сообщила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, которая вернулась с молитвенного завтрака у Дональда Трампа.
Сотни политиков, бизнесменов, общественных и религиозных лидеров соберутся 8 февраля в Вашингтоне на Национальный молитвенный завтрак с президентом США. Какова суть мероприятия, его история и участие в нем украинцев — в обзоре РИА Новости Украина.
Украина внимательно следит за пикировкой РФ и США - от их (не)договоренностей во многом зависит положение дел внутри страны. Пока же поставки американского оружия в Украину делают США официальным участником конфликта в Донбассе.
Модель, выступившая в статусе Playmate на разворотах выпусков Playboy за декабрь 1997 и 1998 годов, понравилась Трампу. Как рассказала сама Макдугал, на вечеринке Трамп уделял ей много внимания и постоянно делал комплименты.
Ведущие мировые СМИ обсуждают запланированную встречу президента США Дональда Трампа с лидером КНДР с Ким Чен Ыном, введение ввозных пошлин на сталь и алюминий в США, расследование инцидента в Солсбери, где мужчина и женщина отравились неизвестным веществом.
Поскольку ситуация вокруг Украины "продолжает представлять необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и международной политике США", действие санкций в отношении России продлевается на один год.
Миротворческая операция на Донбассе будет проводиться в три этапа. Такой сценарий сейчас обсуждается в Белом Доме, сообщила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, которая вернулась с молитвенного завтрака у Дональда Трампа.
Президент США Дональд Трамп выступил на международном экономическом форуме в Давосе. В частности, он завил, что Вашингтон - за справедливую систему мировой торговли, чтобы одни страны не наживались за счет других.
Причина неожиданного спроса на сервис об искусстве — новая функция, позволяющая пользователям найти похожий на них портрет в одном из музеев мира. Для этого нужно лишь сделать селфи, нейросеть обработает его и выдаст несколько вариантов.
Причина неожиданного спроса на сервис об искусстве — новая функция, позволяющая пользователям найти похожий на них портрет в одном из музеев мира. Для этого нужно лишь сделать селфи, нейросеть обработает его и выдаст несколько вариантов.
В ходе контактов президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа звучало слово "Украина", но тема детально не проговаривалась, рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Жертвами стрельбы в Техасе стали 26 человек, заявил ранее губернатор штата Грег Эббот. 23 человека погибли в церкви, 2 — снаружи ее, еще 1 скончался в больнице. Около 20 человек были госпитализированы.
В столице Варшаве в четверг стартует саммит инициативы "Трех морей" (Балтика — Адриатика — Черное море), в котором примут участие главы государств 12 стран Центральной и Южной Европы, к которым также присоединится президент США Дональд Трамп.
Накануне, 21 июня, в Вашингтоне состоялась первая встреча президента Петра Порошенко с его американским коллегой Дональдом Трампом. Пользователи социальных сетей бурно отреагировали на переговоры, опубликовав множество фотожаб.
Президент США Дональд Трамп во вторник встретился в Белом доме с президентом Украины Петром Порошенко. На переговорах также присутствовали посол Украины в США Валерий Чалый, министр иностранных дел Павел Климкин и вице-президент США Майкл Пенс.
Президент США Дональд Трамп прибыл на саммит НАТО в новую штаб-квартиру альянса в Брюсселе. Трамп прибыл прежде всего, для участия в саммите, ранее в четверг провел в Брюсселе переговоры с главами институтов ЕС и с новым президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Главными темами переговоров Трампа с саудовским руководством станут борьба с терроризмом и политика Ирана на Ближнем Востоке, также ожидается подписание крупных контрактов, в том числе по закупке американских вооружений.
В посольстве Украины в Вашингтоне сообщили, что президент США Дональд Трамп принял главу МИД Павла Климкина в Белом доме, стороны обсудили дальнейшую поддержку Киева со стороны США. Соцсети отреагировали на событие фотожабами.
В Киеве в четверг члены ОУН пикетировали здание МВД, требуя отставки Арсена Авакова, в США министр иностранных дел Украины Павел Климкин провел личные встречи с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Майклом Пенсом.
В Нью-Йорке прошло несколько акций протеста после 100 дней с начала президентского срока Дональда Трампа. На Юнион-сквер собрались сотни человек, которые выразили поддержку нелегальным мигрантам и недовольство политикой Дональда Трампа.
Первоначально организаторы планировали пройти по городу маршем, но весь предполагавшийся маршрут оказался заблокирован плотной толпой. Организаторы ожидали до 200 тысяч участников, но в центре Вашингтона собрались более полумиллиона протестующих.
Избранный президент США Дональд Трамп и вице-президент Майкл Пенс с членами семей начали день инаугурации с похода в церковь Святого Иоанна в Вашингтоне и посещения богослужения, после чего пришли в Белый дом на чаепитие.
Дональд Трамп сменил Барака Обаму на посту президента США, принеся присягу главы государства на церемонии инаугурации у Капитолия. Трампа привел к присяге председатель Верховного суда США Джон Робертс.
У мемориала Линкольна в центре Вашингтона прошел концерт, посвященный предстоящей инаугурации Дональда Трампа, на котором выступили популярные американские исполнители и актеры, а также военные оркестры.
Республиканец Дональд Трамп на прошедших в ноябре прошлого года президентских выборах в США победил кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Инаугурация 45-го президента США состоится 20 января.
Десятки народных депутатов, влиятельных бизнесменов, представителей общественных организаций и служителей религиозных общин намерены принять участие в мероприятиях по случаю инаугурации президента США Дональда Трампа. В их числе — Юлия Тимошенко, Оксана Билозир и Вадим Новинский.
В среду нардепы в Верховной Раде с любопытством рассматривали бутылку водки с акцизом самопровозглашенной Донецкой народной республики, тогда как на филиппинском острове Себу стартовал конкурс "Мисс Вселенная-2017".
В среду Трамп заявил, что его бизнес перейдет под руководство двоих сыновей — Дональда-младшего и Эрика. По его словам, сыновья будут руководить компанией "очень профессионально" и не будут ничего обсуждать с ним.
Несколько сотен человек в субботу прошли маршем по улицам французской столицы Парижа против избранного президента США Дональда Трампа. В акции протеста приняли участие не только французы, но и американцы.
Акции протестов против избрания президентом республиканца Дональда Трампа проходят на восточном и западном побережьях США. Наиболее активные действия демонстрантов проводятся в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и в Калифорнии.
Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США, которые прошли 8 ноября. Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон признала поражение на выборах.
Миротворческая операция на Донбассе будет проводиться в три этапа. Такой сценарий сейчас обсуждается в Белом Доме, сообщила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, которая вернулась с молитвенного завтрака у Дональда Трампа.
Президент США Дональд Трамп выступил на международном экономическом форуме в Давосе. В частности, он завил, что Вашингтон - за справедливую систему мировой торговли, чтобы одни страны не наживались за счет других.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ упал в яму с песком в ходе игры в гольф с американским коллегой Дональдом Трампом. Сама игра состоялась в Японии на прошлой неделе, однако видео появилось только сейчас и широко разошлось по соцсетям.
Президент США шел по коридору конгресса вместе с лидером республиканцев в сенате Митчем Макконнеллом, когда один из людей, находившийся среди журналистов, бросил в его сторону охапку российских флажков и прокричал: "Трамп — это измена!".
Во время церемонии перед игрой с "Рейнджерс" Максуэлл, выступающий за "Окленд Атлетикс", опустился на колено. Таким образом он выразил протест президенту США Дональду Трампу, который по его мнению "ограничивает свободу слова и самовыражения" спортсменов.
Президент США Дональд Трамп в Twitter сделал репост видео, на котором он будто бы наносит удар мячом для гольфа по Хиллари Клинтон. На видео совмещены кадры игры Трампа в гольф и падения Клинтон при посадке в самолет в 2011 году.
Президент США Дональд в субботу прибыл на юг страны во второй раз на этой неделе, чтобы осмотреть пострадавшие от урагана "Харви" районы в штатах Теннеси и Луизиана, ознакомиться с ходом восстановительных работ, а также встретиться с местными жителями.
В Вашингтоне, как и на остальной территории США в понедельник, 21 августа 2017 наблюдается полное солнечное затмение. К наблюдению за событием также присоединились советник президента Иванка Трамп и некоторые другие высшие должностные лица государства.
В ходе выступления президента США Дональда Трампа в городе Янгстаун, штат Огайо произошли потасовки. Причиной стало то, что на трибуне один мужчина развернул плакат "Трамп и Пенс должны уйти", а второй - флаг СССР.
Американский президент Дональд Трамп безуспешно попытался помочь морскому пехотинцу, потерявшему фуражку из-за порывов ветра. Видео опубликовали различные американские СМИ, а затем оно стало расходиться по социальным сетям.
В интернете набирает популярность видео, на котором запечатлен "заблудившийся" президент США Дональд Трамп. Инцидент произошел еще 3 июля, когда президентский борт приземлился на Объединенной базе Эндрюс Морской авиации США.
Критически оценил итоги визита Петра Порошенко в США политолог, директор Инстутита анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. По его словам, визит президента можно было бы легко смотреть без звука — он там был лишним.
В ходе ежегодного зимнего бала в парламенте австралийский премьер пошутил насчет своей встречи с Трампом, состоявшейся в Нью-Йорке в прошлом месяце и ставшей его первой личной встречей с новым американским президентом.
Во время выступления президента США в Пенсильвании неизвестный бросил в Трампа связку из российских флагов. На кадрах трансляции можно увидеть, как Трамп произносит речь, а в это время множество российских триколоров были брошены в сторону президента.
Один из самых неординарных американских политиков за последние 100 лет республиканец Дональд Трамп вступает в пятницу в должность главы Соединенных Штатов Америки. Самые интересные факты из его жизни - в инфографике РИА Новости Украина.
За кандидата от демократов Хиллари Клинтон больше голосовали женщины и жители крупных городов, а за республиканца Дональда Трампа усиленно отдавали свои голоса белые христиане. Больше об электоральных предпочтениях американцев смотрите в инфографике.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп получил более 270 голосов выборщиков, необходимых для победы на выборах. Он уже сообщил, что получил звонок от Хиллари Клинтон с поздравлением с победой.
Симпатии американцев за несколько дней до выборов президента разделились почти поровну. Кандидаты в президенты США - демократ Хиллари Клинтон и республиканец Дональд Трамп - идут почти ноздря в ноздрю. Подробнее - в инфографике.
Всеобщие выборы президента США пройдут 8 ноября. Экс-госсекретарь Хиллари Клинтон была выдвинута кандидатом от Демократической партии, от Республиканской партии - миллиардер Дональд Трамп. Подробнее - в инфографике РИА Новости.
Миротворческая операция на Донбассе будет проводиться в три этапа. Такой сценарий сейчас обсуждается в Белом Доме, сообщила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, которая вернулась с молитвенного завтрака у Дональда Трампа.