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    Дональд Трамп

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3005
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    Флаг КНДР
    О чем пишут в мире: потепление между США и Кореей, отравление экс-полковника ГРУ
    12:23 09.03.2018
    533
    Ведущие мировые СМИ обсуждают запланированную встречу президента США Дональда Трампа с лидером КНДР с Ким Чен Ыном, введение ввозных пошлин на сталь и алюминий в США, расследование инцидента в Солсбери, где мужчина и женщина отравились неизвестным веществом.
    Трамп на церемонии подписания распоряжения о новых ввозных пошлинах на сталь и алюминий
    Трамп попал впросак на церемонии одобрения новых пошлин
    07:15 09.03.2018
    310
    Трамп обратился к одному из рабочих: "Ваш отец смотрит сейчас на вас с небес и гордится вами". Однако, оказалось, что отец этого человека жив.
    Вашингтон. Белый дом
    Детали встречи Трампа с Ким Чен Ыном определят позднее - Белый дом
    04:36 09.03.2018
    108Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Дональд Трамп оценил развитие ситуации вокруг КНДР как "большой прогресс", но уточнил, что санкции будут действовать, пока не будет достигнуто соглашение.
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    Трамп согласился встретиться с Ким Чен Ыном до мая
    02:29 09.03.2018
    153Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Советник президента Южной Кореи по национальной безопасности Чон Ый Ён проинформировал, что глава Белого дома согласился встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном до мая.
    Ким Чен Ын
    Трампу передали письмо от Ким Чен Ына - СМИ
    01:57 09.03.2018
    89Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    По данным СМИ, южнокорейская делегация вручила письмо от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Белый дом для президента Дональда Трампа.
    Дональд Трамп
    Трамп сделал важное уточнение по введению пошлин на металлы
    00:33 09.03.2018
    265
    Глава Белого дома подчеркнул, что пошлины не будут вводиться по меньшей мере 15 дней. При этом Трамп отметил, что некоторые такие страны "не платят 100 центов из доллара, а иногда даже 50 центов из доллара".
    Дональд Трамп
    Трамп объявил о введении пошлин на импорт стали и алюминия
    22:57 08.03.2018
    466Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой
    Президент США Дональд Трамп обвинил иностранных производителей в демпинге и заявил, что из-за этого американская промышленность в этих отраслях была подорвана, и один лишь Китай производит за месяц столько стали, сколько США за год.
    Дональд Трамп
    Главные темы в мире: пошлины Трампа, ответ ЕС, Скрипаль, Coca-Cola с градусом
    11:13 08.03.2018
    291
    Ведущие мировые СМИ пишут об американских пошлинах, о возможном ответе на них Евросоюза, о ситуации с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и о нестандартном ходе маркетологов Coca-Cola.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    Трамп победил порноактрису в суде
    03:25 08.03.2018
    336
    СМИ сообщали, что адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн заплатил 130 тысяч долларов Стефани Клиффорд, известной под псевдонимом "Неистовая Дэниэлс", в рамках соглашения о неразглашении ее связи с президентом.
    Парламентские выборы в Италии
    Мировые тренды: итоги выборов в Италии, лишний миллиард в "бедной" Украине
    15:55 07.03.2018
    207
    Зарубежные издания обсуждают причины отставки экономического советника президента США, неоднозначные итоги всеобщих выборов в Италии, а также коррупцию в Украине.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    Трамп похвалил КНДР: действует "позитивно"
    08:30 07.03.2018
    71
    Как отметил Трамп, заявления, которые идут из Южной Кореи и Северной Кореи, очень позитивные: "Это было бы замечательным для всего мира".
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    Экономический советник Трампа Гэри Кон заявил об отставке
    06:37 07.03.2018
    95
    Гэри Кон ушел с поста советника на фоне резонансного решения президента Дональда Трампа ввести экономические пошлины на импорт стали и алюминия в США.
    Президент США Дональд Трамп
    США будут противодействовать вмешательству РФ в выборы - Трамп
    23:33 06.03.2018
    65США - Россия: санкции преткновения
    Говоря о президентских выборах в 2016 году, Дональд Трамп подтвердил, что "Россия, определенно, вмешивалась" в них, но "никакого влияния на голоса не оказала".
    Дональд Трамп
    Трамп назвал себя единственной звездой в США
    16:58 06.03.2018
    125
    Глава американского государства Дональд Трамп прокомментировал информацию о данных по просмотрам 90-й церемонии вручения премии "Оскар".
    Актриса Фрэнсис МакДорманд, обладательница Оскара в номинации Лучшая женская роль в кинофильме Три билборда на границе Эббинга, Миссури
    Главные темы в мире: провал "Оскара", баня и водка от радиации Чернобыля
    16:27 06.03.2018
    328
    Ведущие мировые издания обсуждают отказ экс-советника американского президента давать показания по вмешательству России в выборы в США и низкий рейтинг прошедшей церемонии "Оскар".
    Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) на саммите АТЭС
    Корнейчук: Судьбу Порошенко решают Путин и Трамп
    15:39 06.03.2018
    2074
    Политаналитик Дмитрий Корнейчук уверен, что периодически Порошенко посещают мысли идти на второй президентский срок, но ключевым для принятия этого решения является именно позиция Вашингтона.
    На линии фронта. Что получит Украина от конфликта РФ-США
    15:06 06.03.2018
    1249Привет, оружие! Поставки из Канады и США
    Украина внимательно следит за пикировкой РФ и США - от их (не)договоренностей во многом зависит положение дел внутри страны. Пока же поставки американского оружия в Украину делают США официальным участником конфликта в Донбассе.
    Пуск баллистической ракеты ОТРК Искандер-М с полигона Капустин Яр
    США и Россия: великое ядерное противостояние
    13:32 06.03.2018
    13152
    Вместо диалога с Москвой, в Белом доме и Госдепе США заявили, что с ядерными силами США никто не сравнится. Является ли это началом новой Холодной войны?
    Президент США Дональд Трамп встретился с лидерами ЕС в Брюсселе
    Место Украины в торговой войне США и ЕС
    10:31 06.03.2018
    614
    Эксперт Евгений Невмержицкий допускает, что эта торговая война носит бутафорный характер, поскольку реальное экономическое противостояние не выгодно ни США, ни ЕС.
    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Архивное фото
    Трюдо выразил Трампу обеспокоенность по поводу возможных пошлин
    07:23 06.03.2018
    93
    Премьер-министр Канады продемонстрировал свою серьезную обеспокоенность американскому лидеру по поводу предложенных администрацией США пошлин на алюминий и сталь.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Пуск баллистической ракеты ОТРК Искандер-М с полигона Капустин Яр
    США и Россия: великое ядерное противостояние
    13:32 06.03.2018
    13152
    Вместо диалога с Москвой, в Белом доме и Госдепе США заявили, что с ядерными силами США никто не сравнится. Является ли это началом новой Холодной войны?
    Пентагон
    Пентагон анонсировал переброску танков и ракет в Европу
    11:35 19.02.2018
    11625
    В контексте продвижения НАТО, подразделений Пентагона на восток Европы представители Пентагона заявляют о планах увеличения военного присутствия США в Европе на "ротационной основе" и переброске на европейский континент новой военной техники.
    Тимошенко сообщила, зачем ездила в США. Видео
    Тимошенко сообщила, зачем ездила в США 
    09:34 15.02.2018
    3775
    Миротворческая операция на Донбассе будет проводиться в три этапа. Такой сценарий сейчас обсуждается в Белом Доме, сообщила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, которая вернулась с молитвенного завтрака у Дональда Трампа.
    Юлия Тимошенко на молитвенном завтраке
    Тимошенко на молитвенном завтраке сидела перед Трампом
    18:28 08.02.2018
    3369
    Национальный молитвенный завтрак, который традиционно проходит в первый четверг февраля, посетила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.
    Дональд Трамп на Национальном молитвенном завтраке в США
    К Трампу на завтрак отправились несколько десятков украинцев
    12:24 08.02.2018
    2440
    Участие в Национальном молитвенном завтраке примут несколько десятков украинских политиков, бизнесменов, общественных деятелей, представителей религиозных кругов.
    Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) на саммите АТЭС
    Корнейчук: Судьбу Порошенко решают Путин и Трамп
    15:39 06.03.2018
    2074
    Политаналитик Дмитрий Корнейчук уверен, что периодически Порошенко посещают мысли идти на второй президентский срок, но ключевым для принятия этого решения является именно позиция Вашингтона.
    Дональд Трамп на Национальном молитвенном завтраке в США. Архивное фото
    Кто из украинских политиков спешит помолиться с Трампом за США
    08:55 08.02.2018
    1394
    Сотни политиков, бизнесменов, общественных и религиозных лидеров соберутся 8 февраля в Вашингтоне на Национальный молитвенный завтрак с президентом США. Какова суть мероприятия, его история и участие в нем украинцев — в обзоре РИА Новости Украина.
    На линии фронта. Что получит Украина от конфликта РФ-США
    15:06 06.03.2018
    1249
    Украина внимательно следит за пикировкой РФ и США - от их (не)договоренностей во многом зависит положение дел внутри страны. Пока же поставки американского оружия в Украину делают США официальным участником конфликта в Донбассе.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    СМИ узнали подробности измены Трампа с моделью Playboy
    21:29 19.02.2018
    1218
    Модель, выступившая в статусе Playmate на разворотах выпусков Playboy за декабрь 1997 и 1998 годов, понравилась Трампу. Как рассказала сама Макдугал, на вечеринке Трамп уделял ей много внимания и постоянно делал комплименты.
    Политтехнолог Ярослав Макитра. Архивное фото
    Что депутатам делать на завтраке у Трампа? Мнение эксперта
    19:16 09.02.2018
    1161
    Поездка народных депутатов во время сессии ВР на молитвенный завтрак в США - минус для всего политикума Украины, полагает политтехнолог.
    Здание Белого дома в Вашингтоне
    В Белом доме произошла загадочная ситуация, назревает скандал - СМИ
    23:10 08.02.2018
    1084
    По неизвестной причине регулярный брифинг в Белом доме перенесли на два часа. Никаких объяснений столь неординарной ситуации в пресс-службе американской администрации пока не привели.
    Президент Китая Си Цзиньпин, Мелания Трамп, Дональд Трамп, Си Пэн Лиюань
    Охрана Трампа подралась из-за "ядерного чемоданчика" в Китае - СМИ
    05:16 19.02.2018
    867
    По информации СМИ, представители китайской стороны в ходе инцидента "не получили доступ к ядерному чемоданчику и даже не дотронулись до него".
    Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа). Архивное фото
    Путин сообщил, что поговорил по телефону с Трампом
    19:46 12.02.2018
    802
    Глава российского государства Владимир Путин сообщил, что у него состоялся разговор по телефону с президентом Соединенных Штатов Америки.
    Дональд Трамп
    Трамп назвал единственную цель США в Сирии
    21:51 23.02.2018
    723
    По словам американского лидера, Соединенные Штаты находятся в Сирии с одной целью – "избавиться от Исламского Государства", после чего они "уйдут домой".
    Президент США Дональд Трамп встретился с лидерами ЕС в Брюсселе
    Место Украины в торговой войне США и ЕС
    10:31 06.03.2018
    614
    Эксперт Евгений Невмержицкий допускает, что эта торговая война носит бутафорный характер, поскольку реальное экономическое противостояние не выгодно ни США, ни ЕС.
    Флаг КНДР
    О чем пишут в мире: потепление между США и Кореей, отравление экс-полковника ГРУ
    12:23 09.03.2018
    533
    Ведущие мировые СМИ обсуждают запланированную встречу президента США Дональда Трампа с лидером КНДР с Ким Чен Ыном, введение ввозных пошлин на сталь и алюминий в США, расследование инцидента в Солсбери, где мужчина и женщина отравились неизвестным веществом.
    Белый дом
    Трамп и Мэй назвали "безответственными" заявления Путина о новом оружии РФ
    15:40 05.03.2018
    518
    Лидеры США и Великобритании согласились, что недавние заявления российского президента Владимира Путина по ядерному оружию были безответственными.
    Дональд Трамп
    Трамп продлил санкции против России из-за Украины
    20:33 02.03.2018
    517
    Поскольку ситуация вокруг Украины "продолжает представлять необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и международной политике США", действие санкций в отношении России продлевается на один год.
    Ангела Меркель
    Дайджест зарубежных СМИ: Меркель идет на компромисс, в Египте нашли древний некрополь
    12:48 25.02.2018
    498
    Мировые СМИ обсуждают ответный удар Демократической партии США, решение Меркель по назначению нового министра здравоохранения, а также победителей Берлинале.
    Президент США Дональд Трамп
    Трамп рассказал, как в США можно запросто "уничтожить" человека
    20:14 10.02.2018
    497
    В последнее время президента США обвиняли в "связях с Россией", которые отрицают как в Кремле, так и в Белом доме, а также в сексуальных домогательствах (эти обвинения Трамп также отрицает).
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