Ротация в рейтинге самых влиятельных людей мира

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Американский журнал Forbes обновил свой рейтинг самых влиятельных людей мира. В этом году его впервые возглавил председатель КНР Си Цзиньпин. Он попал в топ рейтинга из-за того, что в марте депутаты Всекитайского собрания народных представителей почти единогласно согласились изменить Конституцию, убрав из нее пункт об ограничении работы председателя КНР двумя сроками и расширив его влияние.

Второе место в рейтинге занимает Владимир Путин, который стоит во главе России уже 18 лет. Третье место занимает Дональд Трамп. Он фигурирует в нескольких скандалах в США и не находит общий язык с собственной партией. Ангела Меркель не только заняла четвертое место, но и стала самой влиятельной женщиной в мире. Замыкает пятерку не политик, а основатель Amazon.com Джефф Безос.

Обнародованный рейтинг в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировала политический консультант Ирина Серова.

Насколько подобные рейтинги объективны? Как их составляют?

— Если мы говорим в целом о системе мировых рейтингов, то, безусловно, где есть человеческий фактор, там понятно, не может быть объективности никогда. Это во-первых. Если мы говорим об одном из старейших рейтингов экономических, политических, журнала Forbes, только не путайте его с версиями, которые выходили по лицензии и в Украине в том числе, и в России, и в других странах, именно американского Forbes, то там так же, как, в принципе, и в других рейтингованиях, четко установленная система критериев. В том числе и по этому рейтингу. И эти критерии, как правило, сочетаются. Они имеют экономический формат и политический формат. Хочу пояснить, почему именно мы видим сдвижение Путина на вторую позицию. Потому что, в первую очередь, берется еще и формат экономических реформ, экономического состояния страны, которой правит тот или иной правитель, и так далее. Путин всегда был последние 4 года на первом месте этого рейтинга, потому что, по мнению издания Forbes, он имел существенное влияние через поставки газа, в первую очередь, в Европу. Сейчас мы видим, ситуация пошатнулась. В том числе, и проблемный "Северный поток-2" для России. И, исходя из этого, данный политик переместился на вторую позицию.

Почему на первом месте именно Си Цзиньпин, а Дональд Трамп — на третьем?

— Потому что последние годы китайский лидер отличился не сколько абсолютизацией своей политической власти, она и так присутствовала через Коммунистическую партию Китая, но, в первую очередь, через экономические реформы. И они уже называются в бизнес-прессе как "Китайский прорыв". Он очень стимулирует приватизацию, в первую очередь. Он стимулирует развитие предпринимательства среднего, мелкого. И, исходя из этого, экономический темп Китая достаточно ускорился. Вот поэтому он и оказался в лидерах по сочетанию этих двух факторов.

Что касается Дональда Трампа?

— Вы сами даже дали ответ на этот вопрос. Потому что у него проблемы с его непосредственной Республиканской партией. Там нет единства. Партия расколота в плане поддержки или неподдержки его политических шагов.

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То есть внутренние проблемы здесь повлияли?

— Да. Внутренние проблемы, расследование против Трампа, в том числе обвинения в его связи с Россией. Соответственно, это все не укрепляет его политический рейтинг. И социологии, конечно, там не такой манипулятивный фактор, как в Украине, что они у нас обновляются каждый день с новыми лидерами, но в Америке, конечно, они тоже присутствуют. И они показывают падение рейтинга Трампа до таких минимальных уже абсолютно значений. Что естественно, его снижает в рейтинге всеобщеполитической влиятельности.

Пятую строчку в этом рейтинге занял уже не политик, а бизнесмен Джефф Безос. О чем это говорит?

— Во-первых, это самый богатый человек в мире сейчас по всем оценкам экономическим и не только Forbes. Насколько это можно, конечно, подсчитать. Кстати, такой нюанс, когда вы читаете те или иные отчеты о состояниях бизнесменов, как украинских, так международных, то я бы особо не рекомендовала верить этим цифрам. Потому что это очень тяжело просчитать. Тем более, что касается бизнесменов, олигархов, и так далее, которые находятся на территории постсоветского пространства.

Какие активы записаны непосредственно на них, что — в акциях?

— Естественно. Активы, пассивы — они очень сильно размыты, и прячутся, и поэтому цифры — очень условны и далеки совершенно от реального состояния, как в негативную, так и в позитивную динамику. То же самое, кстати, касается и иностранных бизнесменов, международного уровня. Но если мы говорим о такой личности, как владелец Amazon, то он действительно по разным международным рейтингам подтвержден как самый богатый человек мира. И соответственно, о чем это говорит — его нахождение в рейтинге? О том, что мы живем в инновационную эпоху, о том, что влияние политиков переходит на второй план. На первый план идет все-таки инновационные технологии, которые больше могут влиять на умы людей, чем речи политиков. Вот вам доказательство того, что произошло тогда с Facebook, со скандалом Facebook совсем недавний, и почему это приняло такой резонанс.

Несколько лет назад эксперты прогнозировали возможную смену полюсов, что корпорации начнут забирать значительную часть влияния у государства в экономическом плане. Можно ли говорить, что как раз сегодняшний рейтинг это демонстрирует?

— Я хочу раскрыть такую истину, которую знает любой международник: транснациональные компании всегда были официальным субъектом международного частного права. Поэтому здесь журналисты, наверное, делают сенсацию больше из этого факта. Они всегда влияли на международную политику, они всегда были субъектом международного права официальным и могли официально, и могут официально вступать во взаимоотношения с государствами. Соответственно, ничего здесь такого сенсационного нет. Безусловно, их капитализации растут, соответственно, влияние их растет, на политиков в том числе, которых они также и финансируют отчасти. Поэтому мы будем, конечно же, далее наблюдать тенденцию увеличения власти транснациональных компаний.

Напомним, комментируя список самых влиятельных людей мира в 2017 году, опубликованный TIME, политолог Петр Олещук в эфире ГС заявил, что рейтинг напоминает детские споры по поводу того, кто из супергероев — сильнейший.