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    Итоги года в зеркале рейтинга топ-100 влиятельных украинцев

    Тема:

    Итоги-2017, прогнозы-2018 (39)

    (обновлено: )15641
    Журнал "Корреспондент" составил рейтинг наиболее влиятельных украинцев за 2017 год. Через призму данного рейтинга можно подвести определенные итоги уходящего года, равно как и очертить определенные тенденции последних лет.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    УНИАН

    Денис Гаевский, экономист, политический аналитик

    Прежде всего, обращает на себя внимание тот факт, что никакого обновления элит по итогам Евромайдана не произошло. Несмотря на утрату влияния и активов представителями власти Януковича, в рейтинге находятся до боли знакомые лица, занимавшие примерно те же позиции лет этак 10 назад. К сожалению, украинцам постоянно приходится выбирать между одними и теми же лицами, которые в другом государстве наверняка были бы давно отправлены на обочину истории.

    Наибольшее представительство в данном рейтинге имеет окружение президента Петра Порошенко – их бизнес расширяется наряду с политическим влиянием. Собственно, не секрет, что залог успешности бизнеса в Украине – близость к власти, а "жизнь по-новому" лишь укрепила данную тенденцию.

    Ситуация в Киеве 20 февраля 2014 года. Архивное фото
    RIA News Андрей Стенин | Перейти в фотобанк
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    Ранее уже говорилось о том, что вокруг президента консолидированы аграрные олигархи, которые ввиду изменения структуры экономики становятся все более влиятельным фактором украинской политики на фоне "декоммунизации" промышленности. Действительно, в рейтинге за 2017 год исчезли имена промышленников Сергея Таруты и Александра Вилкула, но серьезно укрепил позиции Юрий Косюк (+70 позиций, 19 место), а также в рейтинге появились братья Андрей и Руслан Веревские и Алексей Вадатурский. Аграрные олигархи постепенно монополизируют продовольственный рынок Украины, что является весомой причиной роста стоимости продуктов питания в 2017 году. 

    Точно такая же тенденция – монополизация – наблюдается в энергетическом секторе, вопреки тому, что Украина взяла на себя обязательства по имплементации норм Третьего энергетического пакета. Ринат Ахметов, став бизнес-партнером Петра Порошенко (обеспечивая в том числе лояльность фракции "радикалов" Ляшко и части "Оппоблока", нередко "подголосовывающих" за "реформы"), по итогам года поднялся на 5 позиций, на 4-ое место. Напомним, что в этом году холдинг "ДТЭК" Ахметова выкупил госпакеты акций облэнерго, укрепив позиции на украинском энергорынке. Поскольку в Украине планируется внедрение стимулирующего тарифообразования (RAB-тарифы), выкуп акций облэнерго представляется более чем разумной инвестицией. Кроме того, существенный рост цен на металл и железную руду на мировых рынках помог Ахметову увеличить активы на 68%, до $6,9 млрд (оценки журнала "Новое время").

    Растет влияние руководителей антикоррупционных структур, ориентированных на Вашингтон и Брюссель. Укрепили свои позиции Артем Сытник и Назар Холодницкий, в рейтинге появились Наталья Корчак и Роман Труба. Представляется, если западные кураторы "дожмут" украинские "верхи" в вопросе создания антикоррупционного суда, то влияние глав НАБУ, САП, НАПК, ГБР вырастет еще больше.

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    Обращает на себя внимание тот факт, что за 2017 год выросло влияние условной "партии мира", пускай она и не структурирована в единую политическую силу. На высоком 7-ом месте оказался Виктор Медведчук (в 2016 году занимал 17 место) – спецпредставитель Украины по вопросам гуманитарного характера в Трехсторонней контактной группе в Минске. Притом, что характерно, рейтинг был составлен еще до состоявшегося 27 декабря обмена пленными, который, напомним, стал возможен благодаря дипломатическим усилиям Медведчука. В ноябре-декабре Медведчук провел прямые переговоры с руководством РФ и главами ОРДЛО при содействии патриарха Кирилла, что позволило реанимировать в целом Минский процесс и вернуть к своим семьям более 300 украинцев. Пожалуй, обмен пленными, состоявшийся вопреки серьезному противодействию "партии войны", – одна из немногих позитивных новостей 2017 года, которая с осторожным оптимизмом позволяет смотреть в следующий год в части имплементации "Минска-2". 

    Юрий Луценко. Архивное фото
    УНИАН
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    Как ни странно, но президент Украины выразил благодарность Ирине Геращенко (25 место в рейтинге-2017) и Ирине Луценко (в рейтинге отсутствует) за осуществление обмена пленными. Благодарность, безусловно, свидетельствует о влиятельности этих дам, но является откровенной манипуляцией. Ведь едва ли в Москве стали бы вести переговоры с Геращенко и Луценко, склонным к провокативным и эпатажным заявлениям.

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    Здесь необходимо заметить, что именно Медведчук является чуть ли не последним каналом коммуникации официального Киева с Кремлем – и без налаженных личных связей украинского политика с Владимиром Путиным обмен мог затянуться на неопределенный срок. Учитывая намерения международных игроков завершить конфликт на основе "Минска-2", с одной стороны, и, с другой, желание частного украинского бизнеса сохранить позиции на российском рынке, представляется, что политический вес Медведчука в обозримой перспективе будет лишь расти.

    В рейтинге за 2017 появилось имя митрополита Онуфрия, предстоятеля УПЦ, которая также внесла свой вклад в обмен пленными. Видный меценат УПЦ Вадим Новинский поднялся на 18 место (+40 позиций), что связано с существенным ростом его медийной активностью, деятельностью в ПАСЕ и улучшением бизнес-показателей "Смарт-Холдинга". 

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    Появился в рейтинге еще один оппонент действующей власти – Евгений Мураев, а его ближайший соратник по партии "За жизнь" Вадим Рабинович поднялся на 35 позиций. Степень их оппозиционности пускай каждый из читателей определяет сам, но, в любом случае, это позитивная тенденция – вытеснение умеренными политиками радикалов в лице Билецкого и Яроша, которым не нашлось места в рейтинге-2017 в отличие от "хит-парада"-2016.

    Впрочем, с продуцированием радикальных идей в 2017 году отлично справлялись восседающие на Печерских холмах политики и представители парламентской коалиции. Остается надеяться, что 2018 год в высокие киевские кабинеты понемногу начнут возвращаться здравые смыслы.

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