Итоги года в зеркале рейтинга топ-100 влиятельных украинцев

Денис Гаевский, экономист, политический аналитик

Прежде всего, обращает на себя внимание тот факт, что никакого обновления элит по итогам Евромайдана не произошло. Несмотря на утрату влияния и активов представителями власти Януковича, в рейтинге находятся до боли знакомые лица, занимавшие примерно те же позиции лет этак 10 назад. К сожалению, украинцам постоянно приходится выбирать между одними и теми же лицами, которые в другом государстве наверняка были бы давно отправлены на обочину истории.

Наибольшее представительство в данном рейтинге имеет окружение президента Петра Порошенко – их бизнес расширяется наряду с политическим влиянием. Собственно, не секрет, что залог успешности бизнеса в Украине – близость к власти, а "жизнь по-новому" лишь укрепила данную тенденцию.

Ранее уже говорилось о том, что вокруг президента консолидированы аграрные олигархи, которые ввиду изменения структуры экономики становятся все более влиятельным фактором украинской политики на фоне "декоммунизации" промышленности. Действительно, в рейтинге за 2017 год исчезли имена промышленников Сергея Таруты и Александра Вилкула, но серьезно укрепил позиции Юрий Косюк (+70 позиций, 19 место), а также в рейтинге появились братья Андрей и Руслан Веревские и Алексей Вадатурский. Аграрные олигархи постепенно монополизируют продовольственный рынок Украины, что является весомой причиной роста стоимости продуктов питания в 2017 году.

Точно такая же тенденция – монополизация – наблюдается в энергетическом секторе, вопреки тому, что Украина взяла на себя обязательства по имплементации норм Третьего энергетического пакета. Ринат Ахметов, став бизнес-партнером Петра Порошенко (обеспечивая в том числе лояльность фракции "радикалов" Ляшко и части "Оппоблока", нередко "подголосовывающих" за "реформы"), по итогам года поднялся на 5 позиций, на 4-ое место. Напомним, что в этом году холдинг "ДТЭК" Ахметова выкупил госпакеты акций облэнерго, укрепив позиции на украинском энергорынке. Поскольку в Украине планируется внедрение стимулирующего тарифообразования (RAB-тарифы), выкуп акций облэнерго представляется более чем разумной инвестицией. Кроме того, существенный рост цен на металл и железную руду на мировых рынках помог Ахметову увеличить активы на 68%, до $6,9 млрд (оценки журнала "Новое время").

Растет влияние руководителей антикоррупционных структур, ориентированных на Вашингтон и Брюссель. Укрепили свои позиции Артем Сытник и Назар Холодницкий, в рейтинге появились Наталья Корчак и Роман Труба. Представляется, если западные кураторы "дожмут" украинские "верхи" в вопросе создания антикоррупционного суда, то влияние глав НАБУ, САП, НАПК, ГБР вырастет еще больше.

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Обращает на себя внимание тот факт, что за 2017 год выросло влияние условной "партии мира", пускай она и не структурирована в единую политическую силу. На высоком 7-ом месте оказался Виктор Медведчук (в 2016 году занимал 17 место) – спецпредставитель Украины по вопросам гуманитарного характера в Трехсторонней контактной группе в Минске. Притом, что характерно, рейтинг был составлен еще до состоявшегося 27 декабря обмена пленными, который, напомним, стал возможен благодаря дипломатическим усилиям Медведчука. В ноябре-декабре Медведчук провел прямые переговоры с руководством РФ и главами ОРДЛО при содействии патриарха Кирилла, что позволило реанимировать в целом Минский процесс и вернуть к своим семьям более 300 украинцев. Пожалуй, обмен пленными, состоявшийся вопреки серьезному противодействию "партии войны", – одна из немногих позитивных новостей 2017 года, которая с осторожным оптимизмом позволяет смотреть в следующий год в части имплементации "Минска-2".

Как ни странно, но президент Украины выразил благодарность Ирине Геращенко (25 место в рейтинге-2017) и Ирине Луценко (в рейтинге отсутствует) за осуществление обмена пленными. Благодарность, безусловно, свидетельствует о влиятельности этих дам, но является откровенной манипуляцией. Ведь едва ли в Москве стали бы вести переговоры с Геращенко и Луценко, склонным к провокативным и эпатажным заявлениям.

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Здесь необходимо заметить, что именно Медведчук является чуть ли не последним каналом коммуникации официального Киева с Кремлем – и без налаженных личных связей украинского политика с Владимиром Путиным обмен мог затянуться на неопределенный срок. Учитывая намерения международных игроков завершить конфликт на основе "Минска-2", с одной стороны, и, с другой, желание частного украинского бизнеса сохранить позиции на российском рынке, представляется, что политический вес Медведчука в обозримой перспективе будет лишь расти.

В рейтинге за 2017 появилось имя митрополита Онуфрия, предстоятеля УПЦ, которая также внесла свой вклад в обмен пленными. Видный меценат УПЦ Вадим Новинский поднялся на 18 место (+40 позиций), что связано с существенным ростом его медийной активностью, деятельностью в ПАСЕ и улучшением бизнес-показателей "Смарт-Холдинга".

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Появился в рейтинге еще один оппонент действующей власти – Евгений Мураев, а его ближайший соратник по партии "За жизнь" Вадим Рабинович поднялся на 35 позиций. Степень их оппозиционности пускай каждый из читателей определяет сам, но, в любом случае, это позитивная тенденция – вытеснение умеренными политиками радикалов в лице Билецкого и Яроша, которым не нашлось места в рейтинге-2017 в отличие от "хит-парада"-2016.

Впрочем, с продуцированием радикальных идей в 2017 году отлично справлялись восседающие на Печерских холмах политики и представители парламентской коалиции. Остается надеяться, что 2018 год в высокие киевские кабинеты понемногу начнут возвращаться здравые смыслы.