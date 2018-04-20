наверх
20.04.201816:40
Курсы валют НБУ
  • USD26.23+ 0.08
  • EUR32.47+ 0.08
Рубрики
Ещё
    Россия

    Впервые за 5 лет. Путин не попал в топ самых влиятельных людей мира по версии Time

    (обновлено: )22902
    В нынешнем рейтинге президента России Владимира Путина нет ни в одной из традиционных категорий ("кумиры", "артисты", "титаны", "новаторы").
    Президент РФ Владимир Путин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Журнал Time впервые за пять лет не включил президента России Владимира Путина в список 100 самых влиятельных людей мира. Рейтинг опубликован на сайте издания.

    Читайте также: "Друзья Путина" — наибольший страх Киева в Европе

    Предыдущие четыре года Путин входил в этот список в категории "лидеры", куда включают политиков, бизнесменов и общественных деятелей. В нынешнем рейтинге главы государства нет ни в одной из традиционных категорий ("кумиры", "артисты", "титаны", "новаторы").

    В число лидеров 2018 года, по версии Time, входят президент США Дональд Трамп, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, китайский лидер Си Цзиньпинь, спецпрокурор, расследующий российское вмешательство в американские выборы Роберт Мюллер, британский принц Гарри и его невеста Меган Маркл, саудовский наследный принц Мохаммед.

    Ранее сообщалось, что автомобиль президента России Владимира Путина продается на портале за 8,5 млн рублей.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ситуация у Десятинного монастыря в Киеве
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Александр Онищенко
    Онищенко: новая партия компромата
    Освобожденный населенный пункт Кафр-Батна в Восточной Гуте. Архивное фото
    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии
    Избрание меры пресечения жителю Кривого Рога, который обвиняется в ДТП, унесшем жизни 10 человек
    Масштабное ДТП в Кривом Роге