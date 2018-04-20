Впервые за 5 лет. Путин не попал в топ самых влиятельных людей мира по версии Time

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Журнал Time впервые за пять лет не включил президента России Владимира Путина в список 100 самых влиятельных людей мира. Рейтинг опубликован на сайте издания.

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Предыдущие четыре года Путин входил в этот список в категории "лидеры", куда включают политиков, бизнесменов и общественных деятелей. В нынешнем рейтинге главы государства нет ни в одной из традиционных категорий ("кумиры", "артисты", "титаны", "новаторы").

В число лидеров 2018 года, по версии Time, входят президент США Дональд Трамп, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, китайский лидер Си Цзиньпинь, спецпрокурор, расследующий российское вмешательство в американские выборы Роберт Мюллер, британский принц Гарри и его невеста Меган Маркл, саудовский наследный принц Мохаммед.

Ранее сообщалось, что автомобиль президента России Владимира Путина продается на портале за 8,5 млн рублей.