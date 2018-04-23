Олещук о субъективности рейтинга влиятельных людей мира

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Time опубликовал свой традиционный рейтинг сотни самых влиятельных людей мира в 2017 году. Журнал разделил самых влиятельных людей на пять категорий: лидеры, титаны, артисты, новаторы и кумиры.

В категорию "Лидеры" попали президент США Дональд Трамп, принц Гарри и его невеста, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Китая Си Цзиньпин и глава КНДР Ким Чен Ын.

Впервые за несколько лет в списке самых влиятельных отсутствует президент РФ Владимир Путин.

О том, как влиятельные люди мира сегодня формируют повестку дня на международной арене, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал политолог Петр Олещук.

(текст публикуется на языке оригинала)

За якими критеріями американський журнал Time визначає найвпливовіших людей у світі? Хто входить у комісію, яка відбирає цих людей?

— Наскільки я розумію, в першу чергу мова йде про відповідні експертні оцінки. Треба розуміти, що порівнювати вплив різних політичних діячів у різних системах, мабуть, не зовсім коректно. Тому будь-які відповідні журналістські рейтинги завжди носять характер певної умовності. Вплив, знаєте, це досить така непевна категорія, мені особисто це нагадує дитячі суперечки на тему того, хто із супергероїв найсильніший. Треба розуміти, наприклад, що демократично обраний президент в рамках демократичної системи, це не те саме що диктатор, нехай і невеликої країни, але там, де він є абсолютно самовладним правителем.

А щодо певної дотичності цих людей з рейтингу на вплив на світові тенденції в політиці, геополітиці, в дипломатії, в економіці, наскільки співвідносні поняття присутності в рейтингу і вплив на важливі події у світі?

— Безперечно, зв'язок є, але питання в тому, що вплив може вимірюватися в спроможності ухвалювати певні політичні рішення, які будуть визначальні для певних держав або навіть регіонів, або всього світу. І в цьому контексті, безперечно, треба звертати увагу на наявні ресурси в руках. Ресурси можуть бути фінансові, військові, тощо. Безперечно, в цьому контексті певні ресурси для впливу мають і лідери тих самих США, або наприклад Канади, так само і лідер КНДР має відповідні ресурси, хоча і зовсім іншого порядку, це відповідно загроза збройна.

Рейтинг складено не стільки за персоналіями, скільки за посадами тих людей, що включені до цього рейтингу?

— Із тих прізвищ, що я бачив, то переважно так. Але з іншого боку, вимірювати якісь певні неформальні впливи, це ще більш складна задача. Треба розуміти, що коли ми взагалі намагаємося все звести до якоїсь певної конкретної цифри, це завжди певне підбивання під заздалегідь визначений результат, не більше.

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Вперше за останні роки до рейтингу найвпливовіших не потрапив президент РФ Володимир Путін. Чим це можна пояснити?

— Я думаю, це суб'єктивний підхід, знову ж таки, і це свідчення суб'єктивізму даного рейтингу. Бо все ж таки, я думаю, як би до нього не ставилися, не визнавати того, що він все ж таки має певний вплив на світові процеси, щонайменше, не менший за корейського Кіма, я думаю, цього не буде ніхто відкидати. Тобто це показник того, що можливо, таким чином автори даного рейтингу намагалися задіти самолюбство керівника однієї з найбільших країн світу.

Журнал Time поділяє найвпливовіших людей світу на п’ять категорій: лідери, титани, артисти, новатори та кумири. Кого б ви включили в рейтинг впливових людей за різними категоріями?

— Я не зовсім погоджуюсь з відповідною класифікацією. Хто такий лідер, хто такий титан, хто такий кумир? Це певні суб'єктивні оцінки, тобто є певні люди, які впливають на процеси, є люди, які впливають самим фактом свого існування, або тими діями, які він проводить, є люди, що впливають за допомогою ідей. Наприклад, той самий Ілон Маск, він впливає, хоча і не є політичним гравцем, він впливає саме таким надихаючим чином на суспільство загалом.

Ви Маска до якої категорії віднесли б?

— Можна і до титанів, можна і до кумирів.