Необходимость реализации положений закона о реинтеграции Донбасса, в частности, создания военных судов, связана с двусмысленностью ситуации, в которой оказалась Украина. Об этом заявляет политолог Петр Олещук.
В последнее время антикоррупционные органы подвергаются жесткой критике и вынуждены что-то делать, каким-то образом демонстрировать свою работу, чтобы доказать свою нужность, считает политолог Петр Олещук.
Политолог Петр Олещук в эфире "ГС" заявил, что украинскому правительству выгодно приглашать на руководящие должности иностранцев, поскольку они не имеют политических амбиций и не станут конкурентами в будущем.
По словам политолога Петра Олещука, окружение президента должно полностью выполнять свои функции в рамках тех ролей, которые он сам им отпишет, и в этом контексте новый глава АП Игорь Райнин полностью вписывается в кадровую политику Петра Порошенко.
Политолог Петр Олещук в эфире 106 FM высказал мнение, что Александр Ефремов - самый удобный обвиняемый из представителей прошлой власти - он не защищен депутатской неприкосновенностью и не успел бежать за границу.
Владимир Гройсман на посту главы правительства будет испытывать постоянное давление со стороны западных партнеров и окружения президента, потому у премьера фактически не останется возможностей для самостоятельной политики, заявил политолог Петр Олещук.
Вслед за увольнением губернатора Киевской области Владимира Шандры по стране может прокатиться волна отставок по всей вертикали власти, заявил политолог Дмитрий Разумков. На фоне кризиса в коалиции и в Кабмине ищут чиновников для "слива негатива".
Глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили анонсировал проведение антикоррупционного форума в Киеве. Политолог Петр Олещук отметил, что политик пытается получить политический капитал и потом использовать его для своих целей.
Глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили анонсировал проведение антикоррупционного форума. По словам политолога Петра Олещука, проведение подобных форумов – это стандартная технология для запуска новых политических проектов.
Верховная Рада приняла решение о чествовании героев АТО и совершенствовании национально-патриотического воспитания детей и молодежи. Эксперты отмечают, что форма постановления возвращает страну в советское прошлое.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Необходимость реализации положений закона о реинтеграции Донбасса, в частности, создания военных судов, связана с двусмысленностью ситуации, в которой оказалась Украина. Об этом заявляет политолог Петр Олещук.