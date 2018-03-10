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    Петр Олещук

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 17
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    Петр Олещук
    Конфликт на Донбассе: латание дыр в законах порождает монстров
    13:56 28.02.2018
    527Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Необходимость реализации положений закона о реинтеграции Донбасса, в частности, создания военных судов, связана с двусмысленностью ситуации, в которой оказалась Украина. Об этом заявляет политолог Петр Олещук.
    Петр Олещук
    Олещук: политики пойдут на все, чтобы затянуть создание независимого Антикорсуда
    12:07 21.02.2018
    145Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    Украинские депутаты будут и дальше затягивать создание Антикоррупционного суда, что приведет к громким скандалам и разрыву отношений с МВФ, считает политолог.
    Петр Олещук
    Никакой "нормандский формат" не завершит войну на Донбассе — Олещук
    14:18 12.02.2018
    478"Нормандские переговоры" по Донбассу
    Большинство переговоров в "нормандском формате" происходят вне камер и вне прессы, подчеркнул политолог Петр Олещук.
    Петр Олещук
    Не Высоцкий русифицирует украинцев, а русскоязычный масскульт - политолог
    00:16 27.01.2018
    515Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    По мнению политолога Петра Олещука, массовая поп-культура и русскоязычные интернет-блоггеры оказывают на сознание украинцев гораздо большее влияние, чем деятели культуры прошлых лет.
    Петр Олещук
    Олещук о "законе про деоккупацию": а как же бизнес?
    08:24 16.11.2017
    696Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Этим законопроектом отдельные политические силы просто обеспечивают себе нужное позиционирование для избирателей, а не решают проблемы, уверен политэксперт Петр Олещук.
    Петр Олещук
    Депутаты будут драться, но не выполнять требования протестующих — эксперт
    16:20 19.10.2017
    582Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Для того, чтобы протесты под Радой стали общенациональными, они должны сопровождаться неосторожными шагами со стороны власти, считает политолог Петр Олещук.
    Петр Олещук
    Операция самоликвидация. Эксперт о будущем НАПК и НАБУ
    09:05 02.04.2017
    652
    В последнее время антикоррупционные органы подвергаются жесткой критике и вынуждены что-то делать, каким-то образом демонстрировать свою работу, чтобы доказать свою нужность, считает политолог Петр Олещук.
    Петр Олещук
    Олещук: Кабмин концентрирует власть
    16:07 19.01.2017
    171
    Политолог Петр Олещук в эфире "ГС" заявил, что украинскому правительству выгодно приглашать на руководящие должности иностранцев, поскольку они не имеют политических амбиций и не станут конкурентами в будущем.
    Игорь Райнин
    Новый глава АП Райнин не будет "перетягивать одеяло на себя" - Олещук
    18:16 29.08.2016
    129Рокировка в АП
    По словам политолога Петра Олещука, окружение президента должно полностью выполнять свои функции в рамках тех ролей, которые он сам им отпишет, и в этом контексте новый глава АП Игорь Райнин полностью вписывается в кадровую политику Петра Порошенко.
    Александр Ефремов на заседании суда 1 августа 2016 года
    Ефремов очень удобный обвиняемый – Олещук
    08:33 02.08.2016
    646Дело Ефремова. Первый пошел?
    Политолог Петр Олещук в эфире 106 FM высказал мнение, что Александр Ефремов - самый удобный обвиняемый из представителей прошлой власти - он не защищен депутатской неприкосновенностью и не успел бежать за границу.
    Владимир Гройсман
    Гройсман будет очень зависимым премьером – политолог
    13:03 14.04.2016
    449Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    Владимир Гройсман на посту главы правительства будет испытывать постоянное давление со стороны западных партнеров и окружения президента, потому у премьера фактически не останется возможностей для самостоятельной политики, заявил политолог Петр Олещук.
    Кабинет министров Украины
    Олещук о новом правительстве: не вижу перспектив в плане реформ
    09:40 14.04.2016
    141Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    По мнению политического эксперта Петра Олещука, Кабинет министров все же будет сформирован вовремя. Но при этом самостоятельным, эффективным и реформаторским новое правительство не будет.
    Рукопожатие
    Громкие отставки. В стране идет передел ключевых должностей - эксперт
    08:15 29.01.2016
    416Громкие отставки и назначения в Украине
    Вслед за увольнением губернатора Киевской области Владимира Шандры по стране может прокатиться волна отставок по всей вертикали власти, заявил политолог Дмитрий Разумков. На фоне кризиса в коалиции и в Кабмине ищут чиновников для "слива негатива".
    Круглый зал в Президент-отеле в Минске, где проходят заседания контактной группы по Украине
    Политолог: Минск-2 не был реализован и уже давно превратился в фикцию
    13:58 11.01.2016
    311Донбасс, мир и пролонгация Минских соглашений.
    Минск -2 не был реализован, поэтому нужно искать новые пути решения конфликта на Донбассе, но пока не известно, поможет ли в этом Минск-3, считает политолог Петр Олещук.
    Губернатор Одесской области Михаил Саакашвили
    Саакашвили всегда будет играть в собственную игру - Олещук
    14:17 16.12.2015
    441Горячие кавказские парни: Саакашвили vs Аваков
    Глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили анонсировал проведение антикоррупционного форума в Киеве. Политолог Петр Олещук отметил, что политик пытается получить политический капитал и потом использовать его для своих целей.
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    У Саакашвили благоприятный момент заявить о новом движении - политолог
    13:10 16.12.2015
    338Горячие кавказские парни: Саакашвили vs Аваков
    Глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили анонсировал проведение антикоррупционного форума. По словам политолога Петра Олещука, проведение подобных форумов – это стандартная технология для запуска новых политических проектов.
    Нашивка на форме военнослужащего Украины
    Назад в СССР. Рада о героизации воинов АТО и патриотическом воспитании
    09:32 14.05.2015
    617
    Верховная Рада приняла решение о чествовании героев АТО и совершенствовании национально-патриотического воспитания детей и молодежи. Эксперты отмечают, что форма постановления возвращает страну в советское прошлое.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Петр Олещук
    Конфликт на Донбассе: латание дыр в законах порождает монстров
    13:56 28.02.2018
    527
    Необходимость реализации положений закона о реинтеграции Донбасса, в частности, создания военных судов, связана с двусмысленностью ситуации, в которой оказалась Украина. Об этом заявляет политолог Петр Олещук.
    Петр Олещук
    Никакой "нормандский формат" не завершит войну на Донбассе — Олещук
    14:18 12.02.2018
    478
    Большинство переговоров в "нормандском формате" происходят вне камер и вне прессы, подчеркнул политолог Петр Олещук.
    Петр Олещук
    Олещук: политики пойдут на все, чтобы затянуть создание независимого Антикорсуда
    12:07 21.02.2018
    145
    Украинские депутаты будут и дальше затягивать создание Антикоррупционного суда, что приведет к громким скандалам и разрыву отношений с МВФ, считает политолог.
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